دوربین ۳۶۰ درجه Insta360 One X2 معرفی شد

ساعاتی قبل شرکت Insta360 از دوربین ۳۶۰ درجه One X2 رونمایی کرد که به‌عنوان جانشین دوربین One X عرضه شده در سال ۲۰۱۸ انجام وظیفه خواهد کرد. از جمله ویژگی‌های جدید این دوربین می‌توانیم به نمایشگر لمسی تمام رنگی، عمر باتری بیشتر و گواهی IPX8 برای مقاومت در برابر نفوذ آب اشاره کنیم. این دوربین از امروز با قیمت ۴۲۹.۹۹ دلار راهی بازار می‌شود.

دوربین Insta360 One X2 از طراحی مشابه نسل قبلی بهره می‌برد و به لطف بهره‌گیری از گواهی IPX8 می‌تواند تا عمق ۱۰ متر در برابر نفوذ آب مقاومت کند. البته شرکت Insta360 فیلمبرداری ۳۶۰ درجه زیر آب بدون بهره‌گیری از کیس‌های مخصوص ممکن نیست زیرا در زیر آب انحراف‌های بصری پدید می‌آید و الگوریتم‌های این دوربین قادر به ضبط فیلم‌های ۳۶۰ درجه نیستند. اما می‌توانید در زیر آب فقط از یک دوربین استفاده کنید که این یعنی بیشتر به‌عنوان «اکشن کمرا» (action camera) انجام وظیفه خواهد کرد.

مهم‌ترین تغییر ظاهری هم مربوط به نمایشگر لمسی است. اگرچه دوربین‌های ۳۶۰ درجه تمام زوایا را پوشش می‌دهند، اما به لطف این نمایشگر کوچک می‌توانید زاویه‌ی دید دوربین را برای فیلمبرداری اصلاح کنید. همچنین برای تغییر تنظیمات هم می‌توان از این نمایشگر لمسی استفاده کرد. این دوربین مجهز به باتری ۱۶۳۰ میلی‌آمپر ساعتی است که می‌تواند به مدت ۸۰ دقیقه انرژی لازم برای فیلمبرداری ۳۶۰ درجه ۵.۷K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه تامین کند. همچنین با بهره‌گیری از رزولوشن ۳K می‌توانید سرعت فیلمبرداری را به ۱۰۰ فریم در ثانیه افزایش دهید.

شرکت Insta360 توجه زیادی به اپلیکیشن مختص دوربین‌های خود نشان داده تا امکانات بیشتری برای کاربران ارائه کنند. در ابتدا این اپلیکیشن فقط می‌توانست فقط رد سلفی استیک را پاک کند اما حالا از ویژگی‌های متنوع و جذابی بهره می‌برد. از آنجایی که بسیاری از کاربران تجربه‌ی ویرایش ویدیوهای ۳۶۰ درجه را ندارند، این اپلیکیشن موفق شده ویرایش این ویدیوها را بسیار ساده‌تر کند.

باید ببینیم این دوربین که ۳۰ دلار گران‌تر از نسل قبلی خود است آیا می‌تواند توجه کاربران طرفدار دوربین‌های ۳۶۰ درجه را جلب کند یا نه.

منبع: The Verge

