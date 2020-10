شمار کاربران آیفون در جهان از مرز ۱ میلیارد نفر عبور کرد

طبق گفته‌های Neil Cybart، یکی از تحلیل‌گران نام آشنا در زمینه‌ی فناوری که سابقه‌ی خوبی هم دارد، شمار کاربران آیفون در جهان به بیش از ۱ میلیارد نفر رسیده. اینطور هم که به نظر می‌رسد، فروش بی‌نظیر این محصولات در ماه گذشته بود که توانست این آمار را از مرز ۱ میلیارد بگذراند.

بعد از گذشت حدودا ۱۳ سال، همچنان آیفون‌ها پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین گوشی‌هایی هستند که در سراسر جهان به فروش می‌رسند. بسیاری از شرکت‌های رقیب برای رسیدن به این میزان از محبوبیت، سعی در اجرای سیاست‌های مشابه کوپرتینویی‌ها و یا الهام از طراحی محصولات این شرکت را دارند اما خب می‌بینیم که هر سال چنین تلاش‌هایی برای بهترین شدن آن‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.

اینطور که پیداست، اپل قصد دارد گوشی‌‌هایش همچنان مهم‌ترین محصولات در بین مردم باشند. از بروزرسانی‌های زیادی و متنوعی هم که برایشان عرضه می‌کند، به خوبی پیداست این هدف را در سر دارد. اما در این بین، گجت‌هایی نظیر ایرپادز، اپل واچ و مواردی از این دست نیز وجود دارند که با عملکرد فوق‌العاده خوب و امکانات بسیار گسترده، توانستند نام اپل و محصولاتش را بیش از پیش روی زبان‌ها بیندازند.

افزایش تعداد گوشی‌های فعال برای اپل خبر بسیار خوبی محسوب می‌شود. چون بدین معناست که تقاضا برای خرید دیگر محصولات و سرویس‌های این شرکت نیز به نسبت قبل بسیار افزایش پیدا می‌کند. بعد از اینکه فروش آیفون‌ها در سال ۲۰۱۵ به اوج خود رسید، شرکت کوپرتینویی تصمیم گرفت به همراه گوشی، سرویس‌های متنوعی را نیز به کاربران بفروشد. همین سیاست هوشمندانه و سودآوری خوب آن در طول زمان باعث شد اپل تصمیم بگیرد در این سال مالی، برای میزان درآمد حاصل از فروش محصولاتش، هدف ۵۰ میلیارد دلاری در نظر بگیرد؛ یعنی ۲۵ میلیارد بیشتر از آنچه که پیش‌تر بوده.

آیفون ۱۱ و SE نیمی از فروش آیفون‌ها در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ را به خود اختصاص دادند

اینکه آیا اپل می‌تواند به چنین هدف بزرگی دست پیدا کند موضوعی است که ۵ شنبه (فردا) از آن مطلع خواهیم شد. فردا اپل باید میزان درآمد بدست آمده در فصل چهارم مالی سال جاری را منتشر کند که در کنار آن، درآمد کامل این شرکت در سال مالی ۲۰۲۰ نیز اعلام خواهد شد. برای سه فصل مالی امسال، درآمد اپل از فروش سرویس‌ها و خدماتش حدودا ۳۹.۲ میلیارد دلار بود و این یعنی اگر درآمد از ماه جولای تا سپتامبر ۱۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند، این شرکت می‌تواند به هدف جاه‌طلبانه‌ی خود برسد. این سرویس‌ها شامل اپل پی، اپل استور، iCloud، اپل موزیک، اپل تی‌وی پلاس، اپل آرکید، اپل نیوز پلاس، اپل Care پلاس، iTunes و بسیاری موارد دیگر می‌شوند.

Cybart به این نکته نیز اشاره کرده که آیفون‌ها هر سال به نسبت سال قبل به گزینه‌ی بهتری برای خرید تبدیل می‌شوند. به همین خاطر است که درصد کاربرانی که آیفون قدیمی خود را با آیفون جدید جایگزین می‌کنند، روز به روز در حال افزایش است. با این وجود، در سال مالی ۲۰۲۰، نسبت فروش آیفون جدید به تعداد کل آیفون‌های فروخته شده حدودا یک پنجم بوده. این نسبت در تاریخ اپل بی‌سابقه (کم) بوده و نشان می‌دهد تا چه اندازه ارتقای یک گوشی از هر نظر می‌تواند در خرید آن تاثیرگذار باشد.

به گفته‌ی این تحلیل‌گر، تعداد کاربران جدید اپل هر سال ۲۰ تا ۳۰ میلیون افزایش پیدا می‌کند و اینطور به نظر می‌رسد که بسیاری از آن‌ها به اکوسیستم اپل وابستگی شدیدی پیدا کرده‌اند. این وابستگی در نتیجه باعث می‌شود میزان فروش ایرپادزها، اپل واچ و حتی لوازم گران‌قیمت‌تر نظیر آیپد نیز افزایش پیدا کند چون هماهنگی آن‌ها با آیفون‌ها بسیار بالاست.

تست مقاومت آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو در برابر سقوط از ارتفاع و خط و خش

اپل اکنون توانسته شمار کاربران آیفون در جهان را از ۱۲۵ میلیون در سال ۲۰۱۰، به بیش از یک میلیارد برساند. به همین خاطر همچنان آیفون‌ها دلیل اصلی محبوبیت و شهرت بی‌اندازه‌ی این شرکت به حساب می‌آیند. اما اپل برای درخشیدن در بازار باید در بخش‌های مختلف، حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد که فعلا به لطف گجت‌های پوشیدنی خوب، با قدرت در جمع مدعیان با سابقه حضور پیدا کرده. به همین خاطر این شرکت می‌تواند در رسیدن به رکوردی دیگر، روی این گجت‌ها حساب ویژه‌ای باز کند.

اپل در سال مالی ۲۰۱۵، حدودا ۲۳۱ میلیون گوشی آیفون فروخت و تا به این لحظه هم نتوانسته این رکورد شگفت‌انگیز را بهبود ببخشد. اما به نظر می‌رسد با ورود آیفون‌های جدید با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G، پردازنده‌ی ۵ نانومتری و مواردی از این دست، می‌توان به شکسته شدن این رکورد امیدوار بود. خصوصا اینکه اپل قصد دارد در سال ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲، از عینک هوشمند اپل گلس رونمایی کند. محصولی که برای انجام پردازش‌های سنگین و نمایش ‌قابلیت‌های شگفت‌انگیز خود، احتمالا به یک آیفون نیاز دارد. بدین ترتیب این دو گجت می‌توانند به خودی خود باعث افزایش فروش یکدیگر شوند.

اقدام اپل جهت حفظ محیط زیست فروش هدفون‌های بی‌سیم این شرکت را افزایش داد

البته این وابستگی نباید به گونه‌ای باشد که کاربر مجاب به خرید هر دو محصول شود. مثلا اپل در راستای کاهش وابستگی ساعت‌های هوشمند خود به آیفون‌ها قدم‌های مثبتی برداشت که اولین اقدام آن نیز جداسازی سیستم‌عامل‌ها از یکدیگر بود. با این حال به نظر می‌رسد سال‌های ابتدایی عرضه‌ی عینک هوشمند اپل، وابستگی زیادی را بین آن و آیفون شاهد باشیم. وابستگی که می‌تواند اهمیت آیفون‌ها و در نتیجه فروش آن‌ها را دوچندان کند.

جزئیات و اطلاعات تازه از اپل گلس لو رفت؛ با عینک واقعیت افزوده اپل آشنا شوید

منبع: PhoneArena

The post شمار کاربران آیفون در جهان از مرز ۱ میلیارد نفر عبور کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala