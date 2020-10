ساعاتی قبل سامسونگ گزارش مالی مربوط به عملکرد طی سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ را منتشر کرد که طبق آن، این شرکت علی‌رغم بحران کرونا موفق شده بالاترین درآمد فصلی خود را به دست بیاورد.

این شرکت اعلام کرده که تقاضا برای گوشی‌های هوشمند، کامپیوترها، تلویزیون‌ها و دیگر گجت‌های مصرفی رشد قابل توجهی داشته است. سامسونگ طی سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ توانسته با رشد ۸ درصدی نسبت به سال گذشته درآمد حدودا ۵۹ میلیارد دلاری کسب کند. سود عملیاتی آن هم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۵۹ درصدی به ۱۰٫۰۹ میلیارد دلار و سود خالص به ۸٫۲ میلیارد دلار رسیده است.

روی هم رفته درآمد این غول تکنولوژی بیش از انتظارات بازار بوده است. به گفته‌ی این شرکت، به نظر می‌رسد به دلیل بحران کرونا کاربران بیشتری گوشی‌های هوشمند و دیگر لوازم الکترونیکی خریداری کرده‌اند. از دیگر عوامل مؤثر برای این موفقیت می‌توانیم به مدیریت کارآمد هزینه‌ها، کاهش هزینه‌های بازاریابی، درآمد هنگفت مربوط به نمایشگرها و تراشه‌ها و همچنین عرضه‌ی گوشی‌های پرچم‌داری مانند گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی Z Fold 2 اشاره کنیم.

آمار فروش گوشی‌های هوشمند این شرکت هم با افزایش ۶٫۱ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۶٫۳ میلیارد دلار رسیده است. این یعنی در مقایسه با سه‌ماهه‌ی قبلی، سامسونگ موفق شده فروش گوشی‌های خود را ۵۱ درصد افزایش بدهد. در ضمن افزایش تقاضا برای گوشی‌های سری گلکسی A و گلکسی M در بازارهایی مانند هند در این افزایش درآمد نقش مهمی داشته است. محصولاتی مانند گلکسی واچ ۳ و گلکسی بادز لایو هم به افزایش درآمد سامسونگ کمک کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سامسونگ، بخش مربوط به تراشه‌های حافظه است که در بحران کرونا به دلیل افزایش تقاضا برای سرویس‌های آنلاین، تقاضای مربوط به تراشه‌های حافظه هم افزایش پیدا کرد که این موضوع درآمد هنگفتی برای سامسونگ به ارمغان آورده است. این در حالی است که قیمت تراشه‌های حافظه کاهش پیدا کرده ولی روی هم رفته سامسونگ توانسته از این بخش هم درآمد قابل توجهی کسب کند.

افزایش فروش گوشی‌های سامسونگ همچنین به معنای فروش بیشتر تراشه‌های حافظه، سنسورهای دوربین و نمایشگرهای اولد است. این کمپانی بخش زیادی از نمایشگرهای اولد سری آیفون ۱۲ را تأمین می‌کند و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا، در زمینه‌ی تراشه‌های حافظه همکاری گسترده‌ای با هواوی داشت.

سامسونگ در زمینه‌ی تولید تلویزیون‌ها هم ید طولایی دارد و می‌خواهد در سال ۲۰۲۱ پنل‌های کوانتوم دات جدیدی را راهی بازار کند. همچنین از دیگر برنامه‌های سامسونگ برای سال آینده می‌توانیم به عرضه‌ی تلویزیون‌های جدید QLED و micro-LED برای خانه‌ها اشاره کنیم.

با وجود این عملکرد فوق‌العاده، گفته می‌شود به دلیل عرضه‌ی گوشی‌های سری آیفون ۱۲، درآمد سامسونگ در آخرین فصل سال جاری میلادی تا حدی کاهش پیدا می‌کند. این شرکت همچنین پیش‌بینی کرده که آمار فروش تراشه‌های حافظه طی این مدت کمتر می‌شود. اما سامسونگ در گزارش خود اعلام کرده که ۲۰۲۱ سال بهتری برای صنعت الکترونیک خواهد بود.

این شرکت قصد دارد در سال ۲۰۲۱ تراشه‌های اگزینوس ۵ نانومتری ۵G را در اختیار دیگر شرکت‌ها قرار دارد و در این زمینه باید خاطرنشان کنیم سامسونگ موفق شده با برخی شرکت‌های ژاپنی و آمریکایی قرارداد همکاری برای آماده‌سازی شبکه‌های ۵G امضا کند.

