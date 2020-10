اگر قصد داشته باشید که آیفون جدیدی را از فروشگاه آنلاین اپل، فروشگاه‌های فیزیکی این شرکت و مغازه‌های دیگر تهیه کنید، می‌توانید در زمان خرید حداکثر حافظه‌ی داخلی ۵۱۲ گیگابایت را برای تلفن همراه جدید خود انتخاب کنید.

با توجه به اینکه حافظه‌ی داخلی ۵۱۲ گیگابایتی هم برای بسیاری از کاربران بسیار زیاد است، اما اگر قصد داشته باشید با تلفن‌ همراه خود فیلم‌هایی را با رزولوشن بالا و با حداکثر مقدار فریم در ثانیه ضبط کنید، این حافظه‌ی داخلی به سرعت پر خواهد شد.

با توجه به این موضوع، اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل احتمالا قصد دارد نسخه‌ای از آیفون‌های بعدی یعنی آیفون ۱۳ را برای اولین‌ بار با حافظه‌ی داخلی ۱ ترابایتی عرضه کند.

حتی قبل از رونمایی از آیفون‌های ۱۲ و عرضه‌ی آن‌ها به بازار، شایعه‌هایی در رابطه با آیفون ۱۳ اپل منتشر شده بود. به عنوان نمونه یکی از این شایعه‌های منتشر شده نشان می‌داد که اپل قصد دارد در آیفون‌ ۱۳ از قابلیت فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K و به صورت ۴۵ فریم در ثانیه همراه با قابلیت لرزشگیر تصویر در هنگام فیلم‌برداری استفاده کند. این اطلاعات همچنین نشان می‌دادند که به احتمال زیاد در آیفون ۱۳ شاهد استفاده از لنز‌های «آنامورفیک» (Anamorphic) خواهیم بود.

با وجود اینکه به حقیقت پیوستن این شایعه در رابطه با آیفون ۱۳ بعید به نظر می‌رسد، اما در اینجا می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K چقدر از حافظه‌ی داخلی تلفن همراه را اشغال خواهد کرد. به عنوان نمونه تلفن همراه سامسونگ گلکسی S20 را در نظر بگیرید. هر یک دقیقه فیلم ضبط شده با رزولوشن ۸K و ۳۰ فریم در ثانیه با این تلفن همراه حجمی در حدود ۶۰۰ مگابایت خواهد داشت و شما تنها می‌توانید به مدت ۵ دقیقه به فیلم‌برداری با این رزولوشن بپردازید.

با توجه به این موضوع، هر ویدیوی ۵ دقیقه‌ای ۸K که با این تلفن همراه ضبط شده باشد حجمی در حدود ۳ گیگابایت خواهد داشت. اگر شما نسخه‌ی دارای ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی این تلفن همراه را تهیه کنید، تهیه‌ی ۱۷۰ ویدیوی ۵ دقیقه‌ای با رزولوشن ۸K و به صورت ۳۰ فریم در ثانیه تمامی حافظه‌ی داخلی تلفن همراه را به خود اختصاص خواهد داد.

البته باید به این نکته هم اشاره کرد که با توجه به اینکه بخشی از این حافظه‌ی داخلی تلفن همراه به سیستم عامل و اپ‌ها اختصاص می‌یابد، درنتیجه در عمل می‌توانید که فیلم‌های بسیار کمتری را با رزولوشن ۸K با تلفن همراه خود ضبط کنید.

با توجه به این موضوع، شما در عمل می‌توانید که فیلم‌های بسیاری کمی را با این رزولوشن بالا با تلفن همراه خود ضبط و در آن نگه ‌داری کنید. البته اگر اطلاعات منتشر شده توسط یکی از افشاگران با سابقه به نام Jon Prosser درست باشد، اپل نسخه‌ای از آیفون ۱۳ را با حافظه‌ی داخلی ۱ ترابایت عرضه خواهد کرد. اگر این اتفاق بیفتد فضای بیشتری در اختیار کاربران برای ضبط فیلم‌هایی با رزولوشن بالا در تلفن همراه وجود خواهد داشت.

همان‌گونه که در مراسم رونمایی از آیفون‌های ۱۲ دیدیم، اپل در زمان رونمایی از آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس به این نکته اشاره کرد که آن‌ها توجه ویژ‌ه‌ای را به بهبود دوربین‌های استفاده شده در آیفون دارند. اگر چه در این آیفون‌های جدید هم نهایت رزولوشن فیلم‌برداری به ۴K و ۶۰ فریم در ثانیه محدود شده است، اما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این غول دنیای تکنولوژی فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K را در آیفون‌های ۱۳ قرار دهد.

البته این احتمال هم وجود دارد که اپل بدون تغییری در رزولوشن فیلم‌برداری فقط ‌نسخه‌ای از آیفون‌ ۱۳ را با حافظه‌ی داخلی ۱ ترابایتی عرضه کند؛ زیرا برخی از رقیب‌های نزدیک آیفون هم اکنون از حافظه‌ی داخلی با این مقدار پشتیبانی می‌کنند. به طور حتم صبر کردن تا زمان رونمایی از این آیفون‌های جدید در سال آینده صحت این اطلاعات منتشر شده را مشخص خواهد کرد.

