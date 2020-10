به نظر می‌رسد به‌زودی فشارهای وارد شده بر روی بخش موبایل هواوی کاهش پیدا می‌کند. طبق گزارش روزنامه‌ی فایننشال تایمز، دولت ایالات متحده به تولیدکنندگان تراشه‌ها اجازه داده که این قطعات را در اختیار هواوی قرار دهند. البته به نظر می‌رسد تنها محدودیت مجوز موردنظر این است که این تراشه ها و قطعات نباید برای تجهیزات ۵G هواوی مورد استفاده قرار بگیرند.

چنین مجوزی برای بخش موبایل هواوی اهمیت زیادی دارد زیرا طی چند ماه گذشته به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، با فشارهای بسیار بیشتری مواجه شده است. طبق جدیدترین تحریم‌های آمریکا، هواوی از خرید هرگونه سخت‌افزار ساخته شده با فناوری‌های آمریکایی منع شده است که این محدودیت بیشتر از نظر تراشه برای هواوی مشکل‌زا شده است. همچنین به دلیل این تحریم‌ها، شرکت تایوانی TSMC که تولیدکننده‌ی تراشه‌های کایرین محسوب می‌شود، ارتباط تجاری خود را با هواوی قطع کرد.

روز گذشته هم گزارشی منتشر شد که طبق آن سامسونگ می‌تواند پنل‌های اولد خود را در اختیار هواوی قرار دهد و روی هم رفته به نظر می‌رسد محدودیت‌های شدید علیه این شرکت چینی در حال کاهش هستند. البته در این زمینه هنوز وزارت بازرگانی آمریکا به طور رسمی اظهارنظر نکرده و باید ببینیم آیا این خبر رسما تایید می‌شود یا نه.

