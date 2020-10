سامسونگ با کنار زدن شیائومی صدرنشین بازار موبایل هند شد

با توجه به گزارش جدید شرکت تحقیقاتی Counterpoint، سامسونگ بالاخره پس از دو سال صدرنشینی شیائومی در بازار موبایل هند موفق شد این شرکت را کنار بزند و در مقام اول قرار بگیرد.

طی سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰، سامسونگ به لطف افزایش احساسات ضد چینی در بین مردم هند و عرضه‌ی چندین گوشی جدید موفق شده سهم بازار ۲۴ درصدی را به دست آورد. شیائومی با سهم بازار ۲۳ درصدی در رتبه‌ی دوم قرار دارد و در مقام‌های بعدی هم شرکت‌های ویوو و ریلمی دیده می‌شوند.

سامسونگ بین ماه‌های آوریل تا سپتامبر ۱۸ گوشی جدید راهی بازار کرده و در مقایسه، شیائومی در همین مدت ۲۲ گوشی را به دست کاربران هندی رسانده است. با این حال، طبق گزارش Counterpoint بازاریابی تهاجمی آنلاین و توزیع موثر گوشی‌های سامسونگ نقش مهمی در افزایش سهم بازار این شرکت ایفا کرده‌اند. این در حالی است که شیائومی به دلیل بحران کرونا با مشکلات مربوط به تولید و توزیع گوشی‌های خود مواجه شده بود.

یکی از تولیدکنندگان گوشی‌های چینی به نام Micromax که زمانی رتبه‌ی اول بازار موبایل هند را داشت، قصد دارد از این احساسات ضد چینی استفاده کند و ماه آینده سری جدید گوشی‌های خود را معرفی خواهد کرد.

روی هم رفته سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ بازار موبایل هند وضعیت خیلی خوبی داشته و آمار فروش گوشی‌ها با افزایش ۹ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم ۵۳ میلیون گوشی رسیده است. البته طبق آمار منتشر شده، فاصله سامسونگ با شیائومی اصلا زیاد نیست و شاید در سه‌ماهه‌ی بعدی این شرکت چینی بتواند بار دیگر صدرنشین بازار هند شود.

