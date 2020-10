مشخصات کلیدی و تصاویر ساعت هوشمند شیائومی می واچ لایت لو رفت

اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی قصد دارد به زودی از ساعت هوشمند خود با نام می واچ لایت رونمایی کند. چرا که روز گذشته شاهد حضور آن در لیست کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) بودیم و تصاویر و مشخصات فنی آن نیز لو رفت.

طی سال‌هایی که قیمت گجت‌های هوشمند دائما در حال افزایش است، حضور شیائومی در بخش‌های مختلف تا حدودی خیال کاربران را آسوده می‌کند چرا که می‌دانیم این شرکت سود کمی از فروش محصولات دریافت می‌کند و به همین خاطر قیمت تمام شده‌ی لوازم این شرکت بسیار پایین‌تر از رقباست.

یکی از زمینه‌هایی که طی سال‌های گذشته طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده، ساعت هوشمند است. شرکت‌هایی نظیر اپل و سامسونگ محولات گران‌قیمتی در این زمینه دارند و شاید دسترسی به آن‌ها برای همه مقدور نباشد. اما شیائومی تاکنون نماینده‌های خوب و ارزان قیمتی را راهی بازار کرده؛ نظیر می واچ.

اما محصول جدید، نسخه‌ی ارزان‌قیمت‌تر می واچ یعنی می واچ لایت خواهد بود که سال گذشته رونمایی شده بود. با حضور این محصول در لیست کمیسیون فدرال ارتباطات و تصویری از پشت و جلوی جعبه‌ی آن، خوشبختانه موفق شدیم هم از طراحی ظاهری و هم از مشخصات کلیدی آن مطلع شویم.

همانطور که می‌بینید، می واچ لایت از نمایشگری چهار ضلعی و یک تاج چرخان در قسمت بالای فریم سمت راست بهره می‌برد. به عبارتی می‌توان گفت در نگاه اول، شباهت زیادی بین این ساعت و اپل واچ‌ها وجود دارد. علاوه بر این‌ها، می‌دانیم جنس بند استفاده شده در می واچ لایت سیلیکونی است که تاکنون میزان رضایت کاربران از آن بالا بوده.

نمایشگر این ساعت، ۱.۴۱ اینچی با وضوح HD است که به نظر می‌رسد به اندازه‌ی کافی برای کار کردن با آن بزرگ باشد. از قابلیت‌های خوب می واچ لایت نیز می‌توان به GPS داخلی، امکان استفاده هنگام شنا، پایش ضربان قلب به صورت ۲۴ ساعته و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

منبع تغذیه‌ی این ساعت را یک باتری ۲۳۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد که می‌تواند با سرعت ۵ وات شارژ شود. از لحاظ اتصالات و سازگاری با دستگاه‌های مختلف، می واچ لایت به بلوتوث ۵.۱ مجهز شده و می‌تواند از این طریق به محصولاتی با اندروید ۴.۴ و iOS 10 به بالا متصل شود.

با توجه به تصویر پشت جعبه، حالت‌های ورزشی مختلفی که می واچ لایت از آن‌ها پشتیبانی می‌کند نیز مشخص شده‌اند اما خب فعلا لیست کاملی از این فعالیت‌ها را در اختیار نداریم. نکته‌ی دیگر در رابطه با این محصول، شماره مدل REDMIWT02 آن است که نشان می‌دهد در برخی بازارها، باید شاهد عرضه‌ی آن تحت برند ردمی باشیم.

با توجه به حضور می واچ لایت در لیست کمیسیون فدرال ارتباطات، به نظر می‌رسد به زودی شیائومی از آن رونمایی خواهد کرد. حال اینکه دقیقا در چه تاریخی این اتفاق رخ می‌دهد و آیا باید شاهد عرضه‌ی جهانی آن هم باشیم، موضوعی است که باید برای مطلع شدن از آن کمی منتظر بمانیم.

