در هفته‌های گذشته شاهد عرضه‌ی دو تلفن همراه آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو به بازار بودیم. این دو تلفن همراه هر دو دارای نمایشگری ۶٫۱ اینچی OLED هستند و تفاوت چندانی در ابعاد آن‌ها وجود ندارد. بعد از این آیفون‌ها، اپل پیش‌فروش دو آیفون باقی مانده از خانواده‌ی آیفون ۱۲ یعنی آیفون ۱۲ مینی و آیفون ۱۲ پرو مکس را در ۶ نوامبر (۱۶ آبان) آغاز خواهد کرد.

البته باید بگوییم شما مجبور نیستید که تا تاریخ عرضه‌ی آیفون ۱۲ مینی به بازار صبر کنید تا متوجه شوید ابعاد کوچک‌ترین عضو خانواده‌ی آیفون ۱۲ یعنی آیفون ۱۲ مینی در مقایسه با دیگر آیفون‌های این خانواده چقدر کوچک‌تر است.

به‌تازگی یک ویدیوی ۴۰ دقیقه‌ای توسط George Buhnici در یوتوب منتشر شده است که آیفون ۱۲ مینی را در کنار بردار بزرگ‌ترش یعنی آیفون ۱۲ نشان می‌دهد. البته این ویدیو به دلایل نامعلومی اکنون حذف شده است.

این ویدیو منتشر شده، اولین ویدیویی است که تاکنون از آیفون ۱۲ مینی منتشر شده است. همان‌گونه که در مراسم رونمایی از آیفون‌های ۱۲ دیدیم اپل در کنار رونمایی از سه تلفن همراه آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس از آیفون ۱۲ مینی با نمایشگر ۵٫۴ اینچی OLED رونمایی کرد.

آیفون ۱۲ مینی اشتباه سامسونگ در نساختن گلکسی S20e را ثابت می‌کند

همانند آیفون ۱۲ در آیفون ۱۲ مینی هم از نمایشگری با حاشیه‌های اندک و دارای ناچ استفاده شده است و خوشبختانه اپل از زبان طراحی قدیمی خود و استفاده از نمایشگر‌هایی با حاشیه‌ی زیاد که در آیفون SE 2020 شاهد استفاده از آن بودیم، در این تلفن همراه استفاده نکرده است.

اپل قصد دارد آیفون ۱۲ مینی با قیمت ۶۹۹ دلار، ۱۰۰ دلار کمتر از نسخه‌ی استاندارد آیفون ۱۲ دارای نمایشگر ۶٫۱ اینچی، عرضه کند.

اپل امسال آیفون‌های جدید را با سه اندازه‌ی متفاوت نمایشگر عرضه می‌کند. با توجه به این موضوع هر دو آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو دارای نمایشگر ۶٫۱ اینچی هستند. در کنار این دو آیفون، آیفون ۱۲ مینی با نمایشگر کوچک‌تر و آیفون ۱۲ پرو مکس با نمایشگر بزرگ‌تر تمامی تلفن‌های همراه خانواده‌ی آیفون ۱۲ را تشکیل می‌دهند.

بدون شک اپل در زمان توسعه‌ی آیفون ۱۲ مینی قصد داشته است تا تلفن همراهی را توسعه دهد تا نظر کاربرانی که علاقه‌مند به تلفن‌های همراه کوچک هستند و دوست دارند که با تنها یک دست به‌راحتی از آن استفاده کنند را به خود جلب کند.

با وجود نمایشگر و باتری کوچک آیفون ۱۲ مینی، این تلفن همراه از لحاظ مشخصات سخت افزاری با نسخه‌ی استاندارد آیفون ۱۲ یکسان است.

آیفون ۱۲ مینی در برابر آیفون SE 2020

