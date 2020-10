ساعاتی قبل رندر جدید گلکسی S21 اولترا منتشر شد که تنها تفاوت آن با تصاویر رندر قبلی، مربوط به ماژول دوربین این گوشی است. همان افشاگری که حدود دو هفته قبل نخستین رندرهای گلکسی S21 اولترا را منتشر کرده، حالا می‌گوید طبق گزارش منابع آگاه سامسونگ تصمیم گرفته در ماژول دوربین این گوشی یک سنسور دیگر اضافه کند.

گفته می‌شود این گوشی از دوربین پریسکوپی، تله‌فوتو و دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

به گفته‌ی این افشاگر، در نمونه‌ی اولیه این گوشی که پیش از تولید انبوه آن آماده می‌شود، ماژول دوربین از ۵ سنسور بهره می‌برد. این افشاگر اعلام کرده که روی هم رفته حالا در کنار ۴ دوربین اصلی یک سنسور نامشخص هم تعبیه شده است. با مقایسه‌ی این تصویر رندر جدید با تصاویر قبلی، شاهد قرارگیری یک سنسور در سمت راست بخش فوقانی ماژول دوربین هستیم. هنوز مشخص نیست آیا این یک سنسور مختص فوکوس خودکار است یا اینکه یک سنسور ToF محسوب می‌شود.

در هر صورت در مورد جزییات این دوربین‌ها گزارش موثقی منتشر نشده و فقط برخی شایعات حاکی از آن هستند که با دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، دوربین پریسکوپی با زوم اپتیکال ۵ برابری یا بیشتر و دوربین تله‌فوتو با زوم ۳ برابری سروکار خواهیم داشت.

همچنین چند روز قبل یکی از افشاگران اعلام کرد که این گوشی همراه با نمایشگر ۶٫۸ اینچی، تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۸۷۵ و اگزینوس ۲۱۰۰ و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار می‌شود. از آنجایی که به نظر می‌رسد گوشی‌های سری گلکسی S21 زودتر از انتظار در اوایل زمستان معرفی خواهند شد، به احتمال زیاد طی هفته‌های آینده جزییات بیشتری از آن‌ها فاش خواهد شد.

