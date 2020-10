هکرها ۲٫۳ میلیون دلار از ستاد انتخاباتی ترامپ در ایالت ویسکانسین سرقت کردند

به گزارش آسوشیتدپرس، هکرها موفق به سرقت ۲٫۳ میلیون دلاری از ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در ایالت ویسکانسین شده‌اند. طبق این گزارش، مقامات ستاد انتخاباتی ترامپ در تاریخ ۲۲ اکتبر این سرقت را گزارش داده‌اند و اندرو هیت، رییس حزب جمهوری خواه ویسکانسین، اعلام کرده که FBI مشغول بررسی این موضوع است.

به گفته‌ی آقای هیت، هکرها برای این سرقت از فاکتورهای جعلی چندین فروشنده که این ستاد با آن‌ها همکاری داشته، استفاده کرده‌اند. اما در این فاکتورها به جای اطلاعات پرداخت فروشنده، حساب هکرها درج شده بود و مبالغ هنگفتی به حساب آن‌ها منتقل شده است.

این نوع هک در واقع یک کلاهبرداری نسبتا رایج محسوب می‌شود و فیسبوک و گوگل هم در سال ۲۰۱۷ با یک برنامه‌ی فیشینگ مشابه قربانی سرقت ۱۰۰ میلیون دلاری شدند. در این روش در کنار رسیدها و فاکتورهای واقعی، رسیدهای جعلی به طرف مقابل ارائه می‌شود. با توجه به اینکه مدیریت کارزارهای انتخاباتی در روزهای آخر قبل از انتخابات بسیار سخت‌تر می‌شود، هکرها موفق به سوءاستفاده از همین شرایط شده‌اند.

در گزارش آسوشیتدپرس اعلام نشده که هکرها طی چه مدتی این سرقت را انجام داده‌اند. اما در هر صورت مبلغ بسیار بالایی برای حزب جمهوری خواه محسوب می‌شود زیرا به گفته‌ی سخنگوی این حزب در ویسکانسین، کل موجودی حساب فدرال این حزب ۱٫۱ میلیون دلار است. باید خاطرنشان کنیم ویسکانسین یک ایالت بسیار مهم برای مبارزات انتخاباتی ترامپ و بایدن محسوب می‌شود.

