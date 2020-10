گوگل پیکسل ۶ احتمالا زودتر از انتظار راهی بازار خواهد شد

ظاهرا گوگل قصد دارد اوایل سال میلادی آینده (ماه مارس)، از گوشی پیکسل ۶ به عنوان پرچم‌دار خود رونمایی کند. هرچند فعلا باید این ادعا را در حد یک شایعه در نظر بگیریم.

گوگل سال ۲۰۲۰ را بدون عرضه‌ی پرچم‌دار به پایان خواهد رساند. چرا که گوشی‌های این شرکت هنوز آنطور که باید در بین کاربران محبوبیت پیدا نکرده‌اند و تولید پرچم‌دار با پردازنده‌ی گران قیمت اسنپدراگون ۸۶۵ می‌توانست به بخش سخت‌افزاری شرکت ضرر وارد کند. بنابراین تصمیم بر این شد تا پیکسل ۵ با اسنپدراگون ۷۶۵G به همراه پیکسل ۴a و مدل ۵G آن راهی بازار شوند.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، شرکت آمریکایی نمی‌خواهد سال آینده نیز روند مشابهی را در پیش گرفته و به تولید میان‌رده بپردازد. به گفته‌ی مکس وینبچ، از افشاگران معروف و با سابقه‌ی حوزه‌ی فناوری، گوگل ظاهرا قصد دارد پیکسل ۶ را در ماه مارس سال آینده راهی بازار کند. (ماه مارس در بازه‌ی زمانی ۱۱ اسفند – ۱۱ فروردین قرار دارد). البته وینبچ به این نکته نیز اشاره کرده که این خبر فعلا در حد یک شایعه است.

اما با این حال به نظر می‌رسد گوگل سال آینده را بدون پرچم‌دار به اتمام نرساند. چون اگر بخواهد در بخش گوشی‌های هوشمند، خود را در جمع مدعیان ببیند، باید بازار را با عرضه‌ی یک پرچم‌دار منحصربفرد تحت تاثیر قرار دهد. در غیر این صورت نمی‌توان با گوشی‌های میان‌رده‌ای نظیر پیکسل ۵ موفقیت چشمگیری بدست آورد. خصوصا اینکه بسیاری از شرکت‌ها در آن محدوده‌ی قیمتی، پرچم‌داران مقرون به صرفه تولید می‌کنند. نظیر سامسونگ با گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن، وان پلاس با وان پلاس ۸ تی، اپل با آیفون ۱۲ مینی و بسیاری گوشی دیگر که از پیکسل ۵ توان سخت‌افزاری بیشتری هم دارند.

در رابطه با پرچم‌دار جدید گوگل، پیش‌تر هم خبرهایی شنیده بودیم. طبق اسناد داخلی این شرکت که پیش‌تر منتشر شده بود، گفته می‌شد گوگل قصد دارد دو مدل پیکسل ۶ را در کنار یک گوشی تاشوی دیگر در فصل ۴ سال ۲۰۲۱ راهی بازار کنند. این خبر کمی منطقی‌تر است چون گوگل معمولا پرچم‌داران خود را در ماه اکتبر رونمایی می‌کرد.

اما پیکسل ۶ پرچم‌دار معمولی نخواهد بود. همانطور که احتمالا شنیده‌اید، گوگل قصد دارد با همکاری سامسونگ، روی چیپ اختصاصی خود کار کند. این چیپ مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری بوده و توسط سامسونگ ساخته می‌شود و حتی گفته می‌شود نمونه‌ای از آن در ماه آگوست امسال نیز تولید شد. ظاهرا گوگل می‌خواهد در این گوشی از چیپ اختصاصی خود استفاده کند. اما اینکه عملکرد آن چقدر قرار است خوب باشد مشخص نیست.

در حال حاضر برای سال ۲۰۲۰، این شرکت محصولاتی نظیر پیکسل ۵ و پیکسل ۴a را با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G در اختیار دارد. نسخه‌ی ۴G پیکسل ۴a نیز کمی‌ قبل‌تر و با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰ راهی بازار شد. به نظر می‌رسد گوگل فعلا قصد دارد زمینه را برای شروعی قدرتمند در سال ۲۰۲۱ آماده کند و استراتژی ساخت گوشی میان‌رده نیز بسیار خوب بوده.

