به‌تازگی کمپانی سامسونگ پتنتی را به ثبت رسانده است که در آن مشخصاتی از یک گوشی تاشو با ظاهر عجیب‌و‌غریب دیده می‌شود. این گوشی تاشو سامسونگ نمایشگری منعطف دارد که بخشی از آن به یک صفحه کلید مجازی تبدیل می‌شود.

براساس گزارش LetsGoDigital، سامسونگ در سال ۲۰۱۸ پتنت نمایشگری را در کره جنوبی به ثبت رسانده است که اکنون رسانه‌ای شده و این پتنت چشم انداز آینده این شرکت برای گوشی‌های تاشو را به نمایش می‌گذارد.

شاید عنوان گوشی هوشمند برای این دستگاه کمی عجیب به نظر برسد. مانند گلکسی زد فولد ۲، این طرح مفهومی نیز در حالت بسته به یک نمایشگر در ابعاد یک گوشی هوشمند مجهز است؛ اما پس از باز شدن دو طرف تا شده، گوشی تاشو سامسونگ در ابعاد یک تبلت ظاهر می‌شود.

سیستم نمایشگر این گوشی که به ۲ تاخوردگی مجهز است، امکان قرارگیری دستگاه در حالتی را فراهم می‌کند به یک لپ‌تاپ کوچک شبیه است.

پیش از این نیز طرح‌هایی از گوشی تاشو سامسونگ با ۲ تاخوردگی در نمایشگر منتشر شده بود، اما تفاوت این نمونه خاص با سایر طرح‌ها این است که طرح مذکور به یک صفحه کلید کشویی مجهز است.

البته اشتباه نکنید، قرار نیست این گوشی مانند محصولات قدیمی بلک‌بری یا نوکیا به صفحه کلید فیزیکی مجهز باشد؛ در واقع این صفحه کلید مجازی است و از دورن یکی از لبه‌های گوشی خارج می‌شود. استفاده از این طراحی به کاهش ضخامت دستگاه کمک می‌کند.

این گوشی تاشو که LetsGoDigital از آن به عنوان گلکسی زد فولد ۳ یاد می‌کند، به یک دوربین سلفی در حاشیه سمت راست مجهز است که در زمان تبدیل شدن به حالت تبلت در در لبه بالای دستگاه قرار می‌گیرد. متاسفانه از تعداد لنزها و نحوه قرار گیری دوربین اصلی در پشت گوشی تصویری منتشر نشده است.

در نظر داشته باشید که بعضی از پتنت‌های ثبت شده مدت‌ها بعد به واقعیت تبدیل می‌شوند و حتی بسیاری از آن‌ها در حد یک ایده باقی می‌مانند. بنابراین، اگر بخت با سامسونگ یار باشد و مشکلی پیش نیاید؛ ممکن است این پتنت در سال‌های آینده به فاز تجاری و تولید وارد شود، اما باید احتمال عدم تحقق آن را نیز در نظر داشت.

منبع: Android Authority

The post پتنت جدید سامسونگ از یک گوشی تاشو مجهز به صفحه کلید کشویی خبر می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala