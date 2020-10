طبق گزارش شرکت تحقیقاتی IDC، در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ بیش از ۳۵۳ میلیون گوشی راهی بازارهای جهانی شده است که اندکی بیش از مدت مشابه سال گذشته محسوب می‌شود. بر اساس این گزارش، در حال حاضر سامسونگ، هواوی و شیائومی بزرگ‌ترین نام‌های بازار موبایل به حساب می‌آیند.

اول از همه باید به سامسونگ اشاره کنیم که در مقایسه با سال گذشته با رشد ۲.۹ درصدی سهم بازار مواجه شده و توانسته مقام بزرگ‌ترین سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند را از هواوی پس بگیرد. این شرکت طی این مدت ۸۰.۴ میلیون گوشی راهی بازار کرده و سهم بازار این گوشی‌ها به ۲۲.۷ درصد می‌رسد. باید خاطرنشان کنیم این بار تمام شرکت‌های تحقیقاتی معروف به رتبه‌ی اول سامسونگ در بازار موبایل طی سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ اشاره کرده‌اند و برخلاف فصل قبلی در این زمینه اختلاف نظری وجود ندارد.

در رابطه با هواوی هم این بار کاهش فروش گوشی‌های این شرکت در بازارهای غربی با کاهش استقبال در کشور چین همراه شده است. هواوی که زمانی در بازار چین حضور قدرتمندی داشت، حالا فروش گوشی‌های این شرکت در چین با کاهش ۱۵ درصدی مواجه شده و فروش گوشی‌های هواوی در اروپا نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

ادامه‌ی صعود شیائومی

بعد از هواوی، حالا باید به شیائومی اشاره کنیم که بار دیگر مشغول جدال با اپل برای کسب مقام سوم بازار موبایل است. شیائومی به لطف رشد سالانه‌ی ۴۲ درصدی موفق شده برای اولین بار تعداد بیشتری گوشی نسبت به اپل راهی بازار کند و سهم بازار ۱۳.۱ درصدی را از آن خود کرده است. بخشی از این رشد قابل توجه به بهبود فروش گوشی‌های این شرکت در بازار هند برمی‌گردد.

اپل در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ حدود ۵ میلیون گوشی کمتری نسبت به سال گذشته عرضه کرده و در جایگاه چهارم این رده‌بندی قرار گرفته است. طبق گزارش شرکت‌های Counterpoint و IDC، با عرضه‌ی تمام گوشی‌های سری آیفون ۱۲ این شرکت بار دیگر می‌تواند به مقام سابق خود برگردد.

رقابت داغ شرکت‌های زیرمجموعه BBK

در ادامه‌ی این جدول، شرکت‌های زیرمجموعه‌ی هلدینگ BBK توجه را جلب می‌کنند. آمار فروش گوشی‌های ویوو اندکی افزایش یافته و این شرکت همچنان مقام پنجم را حفظ کرده است. البته طبق گزارش Counterpoint شرکت اوپو رتبه‌ی پنجم را به خود اختصاص داده است.

در این میان، طی سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ ریلمی به لطف رشد ۱۳۲ درصدی نسبت به فصل قبلی عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و در مقام هفتم قرار گرفته است.

