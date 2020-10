در ماه گذشته اپل با برگزاری رویدادی به نام Hi, Speed از آیفون‌های ۱۲ با تأخیر رونمایی کرد. در این رویداد آنلاین در کنار رونمایی از آیفون‌های ۱۲ اپل از شارژر MagSafe هم برای شارژ کردن این آیفون‌های جدید رونمایی کرد.

در زمان استفاده از نام MagSafe برای این شارژر‌های جدید بسیاری از کاربران و طرفداران این شرکت یاد شارژر‌های مغناطیسی افتادند که دارای همین نام بود و اپل در گذشته برای شارژ مک بوک‌های خودش از آن‌ها استفاده می‌کرد.

البته باید بگوییم که نام MagSafe در این مراسم هم برای شارژ‌ها و لوازم جانبی استفاده شد که در آن‌ها از خاصیت آهن‌ربایی استفاده شده است؛ البته این‌بار نه برای مک بوک بلکه شاهد رونمایی از این شارژر‌ها و لوازم جانبی خاص برای آیفون‌های ۱۲ هستیم.

اپل در زمان توسعه‌ی آیفون‌های ۱۲ در قسمت پشتی آن‌ها حلقه‌ای با خاصیت آهن‌ربایی را قرار داده است. این حلقه‌ی آهن‌ربایی درست دور سیم پیچ مربوط به شارژ شدن دستگاه به صورت بدون سیم قرار گرفته است و می‌توان با استفاده از آن لوازم جانبی یا شارژر‌های دارای تکنولوژی MagSafe را به قسمت پشتی این آیفون‌های جدید متصل کرد.

در این مقاله می‌خواهیم با تکنولوژی MagSafe و تمامی اطلاعات که کاربران در زمان استفاده از این تکنولوژی جدید نیاز به دانسنتن آن دارند، آشنا شویم.

MagSafe چگونه کار می‌کند؟

همان‌گونه که گفتیم تمامی آیفون‌های ۱۲ در قسمت پشتی خود دارای حلقه‌ای آهن‌ربایی هستند که این حقله‌ی آهن‌ربایی کمک می‌کند که لوازم جانبی یا شارژر‌های که دارای خاصیت آهن‌ربایی هستند را به قسمت پشتی آیفون‌های ۱۲ متصل کرد.

زمانی که شارژر MagSafe را به قسمت پشتی آیفون‌های ۱۲ نزدیک کنید این شارژر با استفاده از نیروی آهن‌ربایی به قسمت پشتی آیفون متصل خواهد شد، همانگونه که لوازم تزیینی دارای خاصیت آهن‌ربایی به درب یخچال می‌چسبند.

علاوه‌بر شارژر، اپل لوازم جانبی دیگری مانند قاب‌ها و کیف نگهدارنده‌ی کارت را برای این آیفون‌های جدید توسعه داده است که همه‌ی این لوازم جانبی با استفاده از خاصیت آهن‌ربایی به قسمت پشتی آیفون ۱۲ متصل خواهند شد. در واقع طراحی این حلقه‌ی آهن‌ربایی به‌گونه‌ای است که لوازم جانبی متنوع دارای خاصیت آهن‌ربایی مانند شارژر‌ها، قاب‌ها و گیره‌های نگهدارنده را می‌توان به آیفون ۱۲ متصل کرد.

آشنایی با حلقه‌‌ی آهن‌ربایی آیفون‌های ۱۲

در قسمت پشتی آیفون‌های ۱۲ از ۱۸ آهن‌ربایی مستطیلی شکل استفاده شده است که با اتصال به یکدیگر شکلی دایره‌ای شکل را به‌وجود آورده‌اند. محل قرارگیری این حلقه‌ی آهن‌ربایی درست در کنار سیم پیچ مربوط به شارژ شدن دستگاه به صورت بدون سیم است.

با وجود اینکه در تمامی آیفون‌های قبلی که دارای تکنولوژی شارژ بدون سیم بودند از این سیم پیچ استفاده شده است، اما هیچ کدام از آن‌ها دارای این حلقه‌ی آهن‌ربایی در اطراف سیم پیچ نیستند.

شارژر MagSafe

شارژر MagSafe که اپل برای آیفون‌های ۱۲ جدید توسعه داده است بسیار شبیه به شارژر اپل واچ است ولی نسبت به آن دارای اندازه‌ی بزرگ‌تری است. در این شارژر از فلز آلومینیوم و موادی با رنگ سفید و دارای جنس نرم در قسمت بالایی آن استفاده شده است.

زمانی که این شارژر را به قسمت پشتی یکی از آیفون‌های ۱۲ نزدیک کنید این شارژر به علت دارا بدون خاصیت آهن‌ربایی به آیفون متصل خواهد شد. استفاده از این ساختار آهن‌ربایی در قسمت پشتی آیفون ۱۲ و شارژر MagSafe باعث شده است که در زمان استفاده از این شارژر، سیم پیچ قرار گرفته در شارژر MagSafe و سیم پیچ قرار گرفته در آیفون در یک راستا قرار بگیرند؛ در نتیجه آیفون به شکل بهتری به صورت بدون سیم شارژ شود.

سایت iFixit با بازکردن شارژر MagSafe و همچنین گرفتن عکس با اشعه‌ی X از آن توانست که به ساختار داخلی این شارژر دست پیدا کند. مشاهده‌ی عکس‌های منتشر شده توسط این سایت نشان می‌دهند که همانند قسمت پشتی آیفون ۱۲ در این شارژر هم از تعدادی آهن‌ربا استفاده شده است که با آهن‌رباهای استفاده شده در آیفون سازگار هستند.

حداکثر توان در زمان شارژ با شارژر MagSafe چقدر است؟

شما می‌توانید که در زمان شارژ کردن آیفون‌های ۱۲ با شارژر MagSafe این کار را با توان ۱۵ وات انجام دهید. البته برای انجام این کار باید آداپتور ۲۰ واتی اپل یا دیگر آداپتور‌های دارای توان ۲۰ وات و PD 3.0 را تهیه کنید.

بررسی‌های انجام شده در رابطه با متصل کردن شارژر MagSafe به شارژر‌‌های نسل قبلی آیپد که دارای توان ۱۸ وات بودند و شارژر ۹۶ واتی مک بوک پرو نشان می‌دهد که این آداپتور‌های شارژر در زمان استفاده همراه با MagSafe اجازه نخواهند داد تا شارژر MagSafe بتواند با حداکثر توان ۱۵ وات فرایند شارژر شدن را انجام دهد.

این اتفاق ممکن است که در زمان استفاده شارژر‌هایی که توسط شرکت‌هایی دیگر ساخته شده‌اند هم رخ بدهد. البته انتظار داریم که آداپتور‌های شارژر‌ جدید که این شرکت‌ها تولید می‌کنند بتواند به شکل کامل از شارژر MagSafe اپل پشتیبانی کند. بررسی صورت گرفته نشان می‌دهد که برای رسیدن به توان ۱۵ وات در زمان استفاده از MagSafe لازم است که آداپتور شارژر از PD 3.0 ( مخفف Power Delivery) در ۹ ولت و ۲٫۲۲ آمپر پشتیبانی کند.

شما می‌توانید که شارژر MagSafe را به شارژر ۲۰ واتی اپل که با قیمت ۱۹ دلار عرضه شده است متصل کنید. این شارژر همچنین در جعبه‌ی آیپد ایر جدید موجود است. همچنین می‌توانید از شارژ‌های تولید شده توسط شرکت‌های دیگر که از این مشخصات گفته شده پشتیبانی می‌کنند برای شارژر MagSafe استفاده کنید.

سرعت شارژ با MagSafe

زمانی که از شارژر MagSafe برای شارژ آیفون ۱۲ استفاده کنید. یک ساعت طول خواهد کشید تا آیفون ۱۲ از شارژ %۰ به شارژ %۵۰ برسد. برای مقایسه باید بگوییم که زمانی که از آداپتور ۲۰ واتی و کابل شارژ لایتنینگ به USB-C استفاده کنید. آیفون ۱۲ شما در مدت نیم ساعت به شارژ %۵۰ خواهید رسید.

البته شارژر MagSafe در مقایسه با شارژر‌های بدون سیم Qi که حداکثر دارای توان ۷٫۵ وات هستند، فرایند شارژ شدن را به سرعت بیشتری انجام خواهد داد. اما برای دستیابی به سریع‌ترین سرعت شارژر شدن باید از شارژر ۲۰ واتی و کابل لایتنینگ به USB-C استفاده کنید.

اگر در زمان شارژ شدن آیفون گرم شود سرعت شارژ شدن کاهش خواهد یافت. اپل در رابطه با این موضوع گفته است که اگر در زمان شارژر شدن آیفون به شدت داغ شود با رسیدن شارژ باتری به %۸۰ فرایند شارژ شدن محدود خواهد شد. اپل همچنین توصیه کرده است که اگر آیفون شما در زمان شارژ شدن داغ شد آن را به همراه شارژر به محل خنک‌تری انتقال دهید.

انیمیشن نمایش داده شده در زمان استفاده MagSafe

زمانی که شارژر MagSafe را به آیفون‌های ۱۲ که از آن پشتیبانی می‌کنند متصل کنید، این آیفون‌ها انیمیشنی را در رابطه با این موضوع به شما نشان خواهند داد. در کنار نمایش این انیمیشن، شما از میزان شارژر باتری آیفون ۱۲ هم مطلع خواهید شد.

استفاده از شارژر MagSafe برای شارژ آیفون‌های قدیمی‌تر

با وجود اینکه شما می‌توانید از شارژر MagSafe برای شارژ کردن آیفون‌های قدیمی‌تر از آیفون ۱۲ هم استفاده کنید، اما انجام این کار توصیه نمی‌شود. زمانی که شارژر MagSafe را به آیفون قدیمی‌تر از آیفون ۱۲ متصل کنید سرعت شارژر شدن آیفون در مقایسه با شارژر‌های ۷٫۵ وات Qi کمتر است.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در این حالت شارژر MagSafe آیفون را با توانی در حدود ۵ وات شارژ خواهد کرد.

مقایسه شارژر MagSafe با USB-C

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که سرعت شارژ شدن در زمان استفاده از کابل لایتنینگ به USB-C در حدود دو برابر سرعت شارژ شدن در زمان استفاده از شارژر MagSafe است. زمانی که اقدام به شارژ کردن آیفون با استفاده از آداپتور شارژر ۲۰ واتی و کابل لایتنینگ به USB-C کنید؛ میزان شارژر باتری در مدت ۲۸ دقیقه از صفر به %۵۰ خواهید رسید. شارژر MagSafe برای شارژر کردن آیفون به مقداری مشابه به یک ساعت زمان احتیاج خواهد داشت.

قاب‌های MagSafe و سایر لوازم جانبی

اپل علاوه‌بر توسعه‌ی شارژر MagSafe لوازم جانبی متنوعی را برای آیفون‌های ۱۲ دارای این قابلیت آهن‌ربایی توسعه داده است. از جمله‌ی این لوازم جانبی می‌توان به محفظه‌های نگهدارنده‌ی کارت و قاب‌های مختلف اشاره کرد. به غیر از اپل شرکت‌های دیگر هم لوازم جانبی مختلفی را با توجه به این قابلیت آیفون‌های ۱۲ برای آن توسعه داده‌اند که کاربران می‌توانند با توجه به نیازشان از این لوازم جانبی برای آیفون‌های ۱۲ استفاده کنند.

توصیه‌های لازم در زمان استفاده از MagSafe

از قرار دادن کارت‌های یکبار مصرف مانند کارت‌های هتل در کنار قسمت آهن‌ربایی پشت آیفون یا شارژر MagSafe خودداری کنید.

از قرار دادن کارت‌های بانکی، مدارک مهم مانند گذرنامه و کلید‌های دارای ریموت بین آیفون و شارژر MagSafe خودداری کنید. زیرا ممکن است به سیم پیچ‌های آهن‌ربایی و بورد‌های الکتریکی قسمت شارژر بدون سیم آسیب برسد.

در زمان استفاده از کیف‌های مخصوص نگهداری کارت از شارژر MagSafe استفاده نکنید (استفاده از قاب‌ محافظ مشکلی ندارد).

هشدار‌های لازم در زمان استفاده از شارژر MagSafe

زمانی که از شارژر‌‌های MagSafe برای شارژ کردن آیفون استفاده کنید. اپل به شما هشدار می‌دهد که استفاده از این شارژر می‌تواند بر روی قاب‌های چرمی طراحی شده برای آیفون‌های ۱۲ از خود آثاری را بر جا بگذارد.

همچنین گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که استفاده از این شارژ‌های MagSafe آثاری را بر روی قاب‌های سیلیکون هم از خود بر جا خواهد گذاشت. با توجه به این گزارش‌ها می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قاب‌های تولید شده توسط شرکت‌های دیگر هم در زمان استفاده از این شارژر دچار آسیب دیدگی شوند.

تمییز کردن شارژر MagSafe

اپل برای تمیز کردن شارژر MagSafe توصیه می‌کند که اینکار را توسط دستمال‌های نرم و فاقد پرز انجام دهید. اپل همچنین می گوید که در زمان تمیز کردن این شارژر از پارچه‌هایی تمیز کننده‌ی زبر و مواد پاک کننده استفاده نکنید.

اپل همچنین توصیه می‌کند که در زمان تمیز کردن از پاک کردن بیش از این شارژر با پارچه خوددارری شود زیرا ممکن است این شارژر آسیب ببیند و نباید از مواد سفید کننده برای تمیز کردن این شارژر استفاده کنید.

برای ضد عفونی کردن این شارژر‌ها و تمیز کردن آن‌ها می‌توانید که از پد‌های آغشته به ایزوپروپیل الکل %۷۰ استفاده کنید. ولی این کار را به گونه‌ای انجام دهید که رطوبت وارد دستگاه نشود.

