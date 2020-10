طبق گزارش سایت Nikkei Asia، دولت آمریکا برای شرکت‌های سونی و Omnivision مجوز فروش سنسورهای دوربین را صادر کرده است. به گفته‌ی منابع آگاه، هواوی از این به بعد می‌تواند با خیال راحت سنسورهای دوربین موردنیاز برای گوشی‌های خود را خریداری کند.

این در حالی است که چند ماه قبل در پی تشدید تحریم‌های آمریکا، بسیاری از شرکت‌ها از جمله سونی ارتباط تجاری خود را با هواوی قطع کردند و این شرکت برای تأمین قطعات ضروری گوشی‌های خود با مشکلات زیادی مواجه شد. همچنین در همین زمینه، گزارش‌هایی درباره‌ی امکان فروش نمایشگرهای سامسونگ به هواوی منتشر شده است. اگرچه هواوی عمدتا از نمایشگرهای ساخت شرکت چینی BOE استفاده می‌کند، اما به لطف این مجوز دست بازتری برای تأمین نمایشگرهای گوشی‌ها خواهد داشت.

در ضمن می‌توانیم به گزارش مبنی بر امکان‌پذیر شدن فروش تراشه‌ها به هواوی هم اشاره کنیم که البته این تراشه‌ها نباید برای تجهیزات ۵G هواوی مورد استفاده قرار بگیرند. در رابطه با این مجوز هنوز ابهامات زیادی وجود دارد و معلوم نیست که هواوی امکان دسترسی به چه تراشه‌هایی پیدا می‌کند.

ورای نمایشگرها و تراشه‌ها، رابطه‌ی بین هواوی و سونی نقش مهمی در موفقیت پرچم‌داران این شرکت داشته است. گوشی‌های سری P و میت هواوی به لطف بهره‌گیری از سنسورهای دوربین سونی در زمینه‌ی عکاسی حرف زیادی برای گفتن دارند.

باید خاطرنشان کنیم این فشارهای فزاینده مشکلات متعددی برای هواوی ایجاد کرده‌اند و همچنین هواوی هنوز نتوانسته مجوز دستیابی به برخی قطعات کلیدی مانند تراشه‌های حافظه SK Hynix را به دست آورد. طبق گزارش‌های جدید، در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ هواوی مقام بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی گوشی در جهان را به سامسونگ واگذار کرده و گفته می‌شود سال آینده به رتبه‌ی هفتم بازار موبایل سقوط می‌کند.

