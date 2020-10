شاید شما فکر کنید که مدیران ارشد اپل همانند تیم کوک همه چیز را راجع به آیفون‌های جدید پیش‌بینی کرده‌اند و دیگر اتفاقی آن‌ها را شگفت زده نخواهد کرد. اگر این تصور را داشته‌اید باید به شما بگوییم که به تازگی گزارشی منتشر شده است که نشان می‌دهد خود اپل هم فکر نمی‌کرده است که آیفون‌های ۱۲ جدید اینچنین مورد استقبال قرار بگیرند.

همچنین یکی از تحلیل‌گران با سابقه‌ی محصولات اپل یعنی مینگ چی کو در رابطه با آیفون‌های ۱۲ به این نکته اشاره کرده است که تقاضا برای آیفون ۱۲ پرو بیشتر از انتظار اپل بوده است.

اکنون ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که ما چگونه به این موضوع پی برده‌ایم؟ در جواب باید بگوییم که اپل به‌تازگی از تأمین کنندگان آیفون در خواست کرده است که زمان تحویل آیفون به مشتریان را افزایش دهند تا موجودی آیفون‌های این شرکت به پایان نرسد. شرکت اپل در زمان تولید آیفون‌های جدید گمان می‌کرد که آیفون ۱۲، دارای قیمت ۷۹۹ دلار، در مقایسه با آیفون ۱۲ پرو، دارای قیمت ۹۹۹ دلار، فروش بیشتری را خواهد داشت.

منابع اطلاعاتی به سایت Digitimes گفته‌اند که اپل قصد دارد تا سفارش چیپست‌های VCSEL را افزایش دهد. انجام شدن این کار توسط اپل معانی زیادی خواهد شد. این چیپست‌ها در سنسور LiDAR آیفون‌های ۱۲ پرو و پرو مکس استفاده می‌شوند به این سنسور در زمان فرستادن نور و بازگشت‌ آن از محیط اطراف، کمک می‌کنند.

سنسور LiDAR با اندازه‌گیری زمان فرستادن نور و بازگشت آن، به آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس کمک می‌کند که اطلاعات دقیق‌تری را از محیط اطراف در زمان استفاده از قابلیت واقعیت افزوده بدست بیاورند. این سنسور همچنین باعث می‌شود که افکت بوکه در زمان استفاده از قابلیت عکاسی پرتره به شکل بهتر و دقیق‌تر در پشت سر سوژه اعمال شود.

تا قبل از آیفون‌های ۱۲ پرو و پرو مکس، اپل از سنسور LiDAR در آیپد‌های پرو سال ۲۰۲۰ استفاده کرده بود. با توجه به اینکه تا این زمان تنها آیفون ۱۲ پرو به بازار عرضه شده است، افزایش سفارش چیپست‌های VCSEL به این معنا خواهد بود که تقاضا برای آیفون ۱۲ پرو بیشتر از حد انتظار بوده است.

مینگ چی کو پیش‌بینی کرده است که زمانی که اپل هر ۴ مدل آیفون ۱۲ را عرضه کند، پیش‌فروش آیفون ۱۲ مینی و آیفون ۱۲ پرو مکس در تاریخ ۶ نوامبر (۱۶ آبان) آغاز و این آیفون‌ها ۱۳ نوامبر (۲۳ آبان) به بازار عرضه خواهند شد، آیفون‌های ۱۲ و ۱۲ پرو هر کدام در حدود %۳۰ تا %۳۵ فروش آیفون‌های جدید را به خود اختصاص خواهند داد.

بعد از این آیفون‌ها، آیفون ۱۲ پرو مکس سهمی در حدود %۱۵ تا %۲۰ را در زمان فروش آیفون‌های جدید خواهد داشت و %۱۰ تا %۱۵ باقی مانده هم سهم آیفون ۱۲ مینی در فروش خواهد شد.

