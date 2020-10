ال جی قصد دارد سال میلادی جدید را با دو پروژه آغاز کند؛ پروژه‌ی رنگین‌کمان (Rainbow) و پروژه‌ی B. پروژه‌ی رنگین‌کمان احتمالا مربوط به پرچم‌داران معمولی شرکت است؛ مثلا سری V. اما در پروژه‌ی B تمرکز ال جی بیشتر روی ساخت محصولات نوآورانه نظیر گوشی با نمایشگر رول شدنی است.

گوشی جدید ال جی اگرچه از نمایشگر رول شدنی بهره می‌برد اما از لحاظ طراحی احتمالا مشابه تمام پرچم‌دارانی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم؛ درست مانند تلویزیون این شرکت. نحوه‌ی عملکرد گوشی نیز به این صورت است که بخشی از نمایشگر از قسمت بالا به درون رول می‌شود تا اندازه‌ی آن کاهش یابد. هنگامی هم که به صفحه‌ی بزرگ‌تری برای انجام کار نیاز باشد، می‌توان این بخش را به همان شکل به سمت بالا کشید تا باز شود.

ال جی برای درک بهتر شیوه‌ی کار با این محصول، بعد از رونمایی از ال جی وینگ، تیزری را از آن منتشر کرد که شما عزیزان می‌توانید در زیر آن را مشاهده کنید.

دانلود mp4

ال‌جی از هدفون بی‌سیم Tone Free با قابلیت حذف نویز اکتیو رونمایی کرد

اما اینطور که به نظر می‌رسد، ال جی قبل از رونمایی از گوشی خود با نمایشگر رول شدنی می‌خواهد یک پرچم‌دار معمولی را راهی بازار کند. ظاهرا رونمایی از پرچم‌دار جدید اوایل سال آینده‌ی میلادی رخ خواهد داد و کمی بعد در ماه مارس (آخرین ماه از فصل اول سال ۲۰۲۱) باید شاهد معرفی محصول نوآورانه باشیم.

ال جی طی یکی دو سال اخیر فعالیت‌های خود را در زمینه‌ی تولید گوشی‌های هوشمند بهبود بخشید و با یک سری تغییرات اساسی، قصد دارد مجددا خود را در جمع مدعیان ببیند. به گزارش وب‌سایت کره‌ای The Elec، این شرکت قصد دارد امسال را با فروش ۲۶ میلیون گوشی به پایان برساند و این هدف برای سال آینده به ۳۰ میلیون افزایش پیدا می‌کند.

همچنین به گزارش این وب‌سایت، ال جی احتمالا قصد دارد تولید گوشی‌های بیشتری را به شرکت‌های ODM سپرده و خود روی پرچم‌دارها تمرکز کند. (ODM به شرکت‌هایی گفته می‌شود که بعد از تولید محصولات، آن‌ها را به شرکت‌های دیگر می‌فروشند. شرکت‌های خریدار نیز این محصولات را با برند خود، به فروش می‌رسانند).

در سال ۲۰۱۸، تنها ۱۰ درصد گوشی‌های ال جی خارج از این شرکت ساخته شدند. اما سهم شرکت‌های ODM در سال ۲۰۱۹ به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و به نظر می‌رسد امسال حتی به ۶۰ درصد هم برسد. اگر ال جی همین رویه را در پیش بگیرد، می‌توان انتظار داشت در سال ۲۰۲۱، سهم شرکت‌های ODM حتی به ۷۰ درصد نیز افزایش پیدا کند.

ال جی در ابتدا قصد داشت ساخت گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده را به ODM واگذار کند. اما ظاهرا برخی از پرچم‌دارها نیز توسط این شرکت‌ها تولید می‌شوند که از جمله این محصولات می‌توان به ال جی ولوت ۲ اشاره کرد. غول کره‌ای امسال گوشی‌هایی نظیر Q92 و Stylo را خود تولید کرد، اما ظاهرا جایگزین آن‌ها توسط ODMها تولید خواهد شد.

این موضوع باعث می‌شود ال جی بتواند تمام تمرکز خود را روی ساخت محصولاتی با طراحی عجیب و نوآورانه متمرکز کند تا بدین ترتیب همه چیز به بهترین شکل ممکن پیش برود. چون به نظر می‌رسد کاربران به مرور به گوشی‌های اینچنینی تمایل پیدا خواهند کرد و ال جی باید در این مسیر پا به پای شرکت‌های موفق بازار پیش برود.

ال‌جی به این زودی‌ها گوشی مجهز به اسنپدراگون ۸۷۵ تولید نمی‌کند

منبع: GSMArena

The post گوشی ال جی با نمایشگر رول شدنی اوایل سال آینده راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala