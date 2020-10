آخرین عضو از خانواده‌ی محبوب آنر ۱۰ ایکس (آنر ۱۰X) با حضور آنر ۱۰ ایکس لایت تکمیل شد. محصولی اقتصادی با باتری پرظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر سریع ۲۲.۵ واتی که می‌توان آن را جایگزین خوبی برای X10 5G و X10 مکس ۵G در نظر گرفت.

گوشی جدید آنر از نمایشگری ۶.۶۷ اینچی با وضوح +FHD و پنل IPS LCD بهره می‌برد که در مرکز-بالای آن، حفره‌ای جهت تعبیه‌ی دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی در نظر گرفته شده. حسگر اثرانگشت این محصول مانند بسیاری از گوشی‌های دیگر این شرکت با کلید پاور ادغام شده و روی فریم کناری آن تعبیه شده. از نکات مثبت آنر ۱۰ ایکس لایت هم می‌توان به پشتیبانی آن از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون و کارت حافظه‌ی جانبی اشاره کرد.

روی پنل پشتی این محصول شاهد حضور ۴ دوربین در ماژولی مستطیل شکل هستیم که شامل سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی اصلی با گشودگی دیافراگم f/1.8، دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی و دو دوربین ماکرو و سنجش عمق ۲ مگاپیکسلی می‌شوند.

قلب تپنده‌ی آنر ۱۰ ایکس لایت را پردازنده‌ی کرین ۷۱۰ تشکیل می‌دهد که در کنار ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی، وظیفه‌ی امور پردازشی و ذخیره‌سازی را بر عهده دارند. نمی‌توان از این مجموعه‌ی سخت‌افزاری انتظار عملکرد فوق‌العاده‌ای را داشت اما برای محصولی با قیمت حدودا ۲۱۰ دلار، کاملا مناسب است.

این گوشی از اندروید ۱۰ سوار بر رابط کاربری مجیک UI 3.0 به عنوان سیستم عامل پیش‌فرض خود بهره می‌برد اما همانطور که می‌دانید، خبری از سرویس‌های گوگل در آن نیست و کاربر باید به برنامه‌ها و سرویس‌های جایگزین گوگل که از سوی هواوی ارائه می‌شوند متوسل شود.

منبع ذخیره‌ای این مجموعه را یک باتری پرظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌‌آمپر ساعتی تشکیل داده که کاربر می‌تواند آن را با شارژر سریع ۲۲.۵ واتی و از طریق درگاه USB-C شارژ کند. برای محصولی با این مشخصات، هم ظرفیت باتری بسیار مناسب است و هم سرعت شارژر. در کمتر گوشی میان‌رده‌ای با این محدوده‌ی قیمتی شاهد استفاده از شارژر‌های بیش از ۱۵ وات هستیم که خوشبختانه آنر در این بخش بسیار خوب ظاهر شده.

آنر ۱۰ ایکس لاین قرار است با قیمت ۲۱۳ دلار و در سه رنگ Icelandic Frost، مشکی و سبز در کشور عربستان سعودی راهی بازار شود. در تاریخ ۱۳ نوامبر (۲۳ آبان) هم بازار روسیه میزبان این محصول خواهد بود. اینکه دقیقا چه کشورهایی به نماینده‌ی جدید و خوش قیمت آنر دسترسی خواهند داشت مشخص نیست اما قطعا در هفته‌های آینده، بازارهای بیشتری به این لیست اضافه خواهند شد.

منبع متن: digikala