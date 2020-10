شیائومی مشغول ساخت یک گوشی تاشو دارای دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی است

با وجود اینکه گوشی‌های تاشو هنوز همه‌گیر نشده‌اند، اما باید بگوییم که به طور فزاینده‌ای در حال محبوب‌تر شدن هستند. سامسونگ که در حال حاضر صدرنشین بازار موبایل محسوب می‌شود، در زمینه‌ی گوشی‌های تاشو هم گام‌های بلندی برداشته است. انتظار می‌رود در سال آینده شمار گوشی‌های تاشو افزایش پیدا کنند و شرکت‌های بیشتری در این زمینه وارد عمل شوند. یکی از این شرکت‌ها هم به احتمال زیاد شیائومی خواهد بود.

سایت XDA Developers با بررسی کدهای رابط کاربری MUI 12 به شواهدی مبنی بر وجود یک گوشی تاشو ساخت شیائومی برخورده است. این شواهد نشان می‌دهند که یک گوشی مجهز به MIUI مبتنی بر اندروید ۱۱ با اسم مستعار Cetus در دست توسعه قرار دارد. با وجود اینکه ظاهرا گوشی مذکور از تراشه‌ی اسنپ‌دراگون بهره می‌برد، اما نام تراشه‌ی موردنظر هنوز تایید نشده است.

همچنین به نظر می‌رسد این گوشی تاشو از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. شیائومی تا حالا از سنسور دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی ساخت سامسونگ در چندین گوشی خود استفاده کرده و بنابراین تعجب‌آور نیست که این شرکت قصد دارد از همان سنسور برای اولین گوشی تاشو خود استفاده کند.

شیائومی ماه‌ها قبل یک ویدیو از یک گوشی تاشو مجهز به دو لولا را منتشر کرد ولی هنوز گزارش موثقی در مورد تاریخ عرضه‌ی این گوشی منتشر نشده است. اما در هر صورت طبق این شواهد جدید، در آینده‌ی نزدیک می‌توانیم انتظار معرفی اولین گوشی تاشو شیائومی را داشته باشیم.

