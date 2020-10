با عرضه‌ی رسمی آیفون ۱۲ پرو به بازار، فرصت این پیش آمده که این محصول را با گوشی‌های قدرتمند بازار مقایسه کنیم. در رابطه با قدرت سخت‌افزاری این گوشی و عملکرد آن در نگه‌داری شارژ پیش‌تر اطلاعاتی داشتیم اما از بابت کیفیت دوربین آن خبری منتشر نشده بود. بنابراین تصمیم گرفتیم در این مطلب به مقایسه‌ی دوربین آیفون ۱۲ پرو با گلکسی نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵ بپردازیم که یکی از بهترین گوشی‌ها در بخش عکاسی به حساب می‌آیند.

اپل در مراسم رونمایی از آیفون‌های سری ۱۲ از توانایی بالای این محصولات در امر عکاسی و فیلم‌برداری خبر داد. به لطف چیپست A14 و سنسور LiDAR، اکنون پردازش تصاویر بسیار بهتر از گذشته انجام خواهد شد. اما آیا آیفون ۱۲ پرو با این قابلیت‌های خوب خود می‌تواند گلکسی نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵ را از میان بردارد؟

در این مطلب، دوربین‌های اصلی، فوق عریض و تله‌فوتوی گوشی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته پیکسل ۵ به دوربین تله‌فوتو مجهز نشده و به همین خاطر در این بخش فقط نمایندگان اپل و سامسونگ رو در روی هم قرار می‌گیرند. همچنین عملکرد این سه محصول در عکاسی در نور شب هم بررسی خواهد شد تا ببینیم ادعاهای اپل مبنی بر افزایش توانایی محصولات جدیدش در عکاسی در محیط‌های کم نور درست بوده یا خیر.

قبل از مقایسه‌ی تصاویر ثبت شده توسط دوربین این سه گوشی اما بهتر است نگاهی داشته باشیم به مشخصات فنی آن‌ها روی کاغذ تا ببینیم وضعیت آن‌ها از لحاظ اعداد و ارقام چگونه است.

گوشی پیکسل ۵ گلکسی نوت ۲۰ اولترا آیفون ۱۲ پرو دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، لنز ۲۸ میلی‌متری، گشودگی دیافراگم f/1.7، لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱۰۸ مگاپیکسلی، لنز ۲۶ میلی‌متری، گشودگی دیافراگم f/1.8، لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱۲ مگاپیکسلی، لنز ۲۶ میلی‌متری ۷P، گشودگی دیافراگم f/1.6، لرزشگیر اپتیکال تصویر دوربین فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی، گشودگی دیافراگم f/2.2 ۱۲ مگاپیکسلی، لنز ۱۳ میلی‌متری، گشودگی دیافراگم f/2.2 ۱۲ مگاپیکسلی، لنز ۱۳ میلی‌متری، گشودگی دیافراگم f/2.4 دوربین تله‌فوتو ندارد ۱۲ مگاپیکسلی، گشودگی دیافراگم f/3.0، قابلیت بزرگ‌نمایی ۵ برابری، لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱۲ مگاپیکسلی، گشودگی دیافراگم f/2.0، قابلیت بزرگ‌نمایی ۲ برابری، لرزشگیر اپتیکال تصویر سنسورهای دیگر ندارد سنسور لیزری اتوفوکوس سنسور LiDAR

همانطور که مشاهده می‌کنید، مشخصات فنی دوربین‌های این سه گوشی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد اما جز سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی گلکسی نوت ۲۰ اولترا که به عنوان دوربین اصلی فعالیت می‌کند، باقی تفاوت‌های بین آن‌ها کاملا نامحسوس است. همچنین تفاوت دیگر بین لنز اصلی این سه محصول، اندازه‌ی آن‌هاست. جایی که پیکسل از لنز ۲۸ میلی‌متری بهره می‌برد در حالی که رقبا به لنز ۲۶ میلی‌متری مجهز شده‌اند. بدین ترتیب نباید انتظار داشته باشیم تصاویر ثبت شده توسط نماینده‌ی گوگل به اندازه‌ی دو گوشی دیگر عریض باشد.

دوم، گشودگی دریچه دیافراگم بین این سه است که آن‌ها را از هم متمایز می‌کند. آیفون ۱۲ پرو دیافراگم بازتری (f/1.6) به نسبت پیکسل ۵ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا دارد و همین مسئله نیز از لحاظ تئوری باید باعث شود عملکرد دوربین این گوشی در عکاسی در محیط‌های کم‌نور عملکرد بهتری از خود نشان دهد. در رده‌ی دوم و سوم از این حیث هم پیکسل ۵ با گشودگی دیافراگم f/1.7 و در نهایت گلکسی نوت ۲۰ اولترا با گشودگی دیافراگم f/1.8 قرار می‌گیرند.

در بخش سوم می‌رسیم به دوربین تله‌فوتو، جایی که اپل مانند سال گذشته بسیار ضعیف ظاهر شده و دوربین آن که برای عکاسی پرتره نیز استفاده می‌شود، تنها قادر به بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ برابری است. اما در طرف مقابل گلکسی نوت ۲۰ اولترا را در اختیار داریم که می‌تواند ۵ برابر بزرگ‌نمایی داشته باشد اما خب نمی‌توان از آن برای عکاسی پرتره استفاده کرد. پیکسل ۵ هم که اصلا به این سنسور مجهز نشده.

در نهایت سنسور LiDAR که در این مقایسه، بیشتر در محیط‌های کم‌نور به کمک آیفون ۱۲ پرو آمد تا بتواند سریع‌تر روی هر سوژه فوکوس کند. اما به صورت کلی تاثیری روی کیفیت تصاویر ثبت شده ندارد. باقی تفاوت‌ها بین این سه محصول را عملکرد شرکت‌ها در بخش پردازش تصویر، الگوریتم‌های نرم‌افزاری و مواردی از این دست رقم می‌زنند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مقایسه‌ی دوربین آیفون ۱۲ پرو با گلکسی نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵

صحنه‌ی شماره‌ی ۱

در همین تصویر اول، به وضوح تفاوت بین سه گوشی آیفون ۱۲ پرو، گلکسی نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵ مشخص است. آیفون توانسته به لطف دیافراگم بازتر، تصویر روشن‌تری ثبت کند. به همین خاطر در نگاه اول شاید اینطور به نظر برسد که عملکرد این گوشی بهتر بوده. که در واقع اینطور هم هست. نور بیشتر باعث شده تصاویر به شکل درست‌تری ثبت شده و رنگ‌بندی نیز به شکل درستی انجام بگیرد.

صحنه‌ی شماره‌ی ۲

تصویر روشن‌تر و رنگ‌های گرم‌تر در آیفون ۱۲ پرو بار دیگر در این صحنه نیز دیده می‌شوند. به خوبی می‌توان تفاوت بین تصویر ثبت شده توسط نماینده‌ی اپل و دو گوشی دیگر را در این صحنه مشاهده کرد. در واقع آیفون تصویر را به گونه‌ای ثبت کرده که گویا آفتاب به شدت در ساحل می‌تابد در حالی که اصلا اینچنین نیست.

در واقع باید بگوییم آیفون به نسبت آنچه که در واقعیت می‌بینیم، تصویر بهتری را ثبت می‌کند. تصویر واقعی نیز دقیق بین آنچه که آیفون ۱۲ پرو و گلکسی نوت ۲۰ اولترا ثبت کرده‌اند قرار دارد. (عملکرد گلکسی نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵ تا حد زیادی شبیه به هم بوده و می‌توان گفت تصویر این دو گوشی کمی بیشتر به واقعیت نزدیک بوده). با این حال عملکرد هر سه گوشی در ثبت جزئیات بسیار عالی بوده.

صحنه‌ی شماره‌ی ۳

به نظر می‌رسد این گرم بودن رنگ و ثبت روشن‌تر تصویر، باعث شده در هر تصویری که آیفون ۱۲ پرو ثبت می‌کند، تمایل به زرد نشان دادن رنگ‌ها کاملا دیده شود و در این تصویر نیز چیزی جز این را شاهد نیستیم. در واقع اگر به رنگ پوست سوژه دقت کنید،‌ می‌بینید که کاملا از حالت طبیعی خود خارج شده. این در حالی است که جزئیات به بهترین شکل در آن به نمایش درآمده.

در این تصویر، کهکشانی سامسونگ بهترین تعادل را ایجاد کرد و تصویر ثبت شده توسط دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی آن بسیار نزدیک به واقعیت، با کنتراست بالا و با طراوت است. نماینده‌ی گوگل اما نتوانست آنطور که انتظار می‌رود عمل کند و کمی صورت سوژه را تیره ثبت کرد. در واقع اینطور است که گلکسی نوت ۲۰ اولترا در رده‌ی اول، آیفون ۱۲ پرو در رده‌ی دوم و پیکسل در رده‌ی سوم قرار می‌گیرند.

صحنه‌ی شماره‌ی ۴

این تصویر بهترین نمونه برای بررسی عملکرد گستره‌ی دینامیکی این محصولات است که در نهایت با پیروزی آیفون ۱۲ پرو به پایان رسید. اگر به ابرها نگاه کنید، به خوبی متوجه ثبت ریزترین جزئیات خواهید شد. رنگ‌ها با طراوت و زیبا و به طور کلی همه چیز به شکل فوق‌العاده خوبی در کنار هم قرار گرفته‌اند. البته این بدان معنا نیست که تصویر ثبت شده توسط دو گوشی دیگر جزئیات خوبی ندارد. در واقع هیچ یک از آن‌ها نتوانستند به خوبی آیفون عمل کنند. در این تصویر، عملکرد پیکسل کمی بیشتر شبیه به آیفون ۱۲ پرو بود.

صحنه‌ی شماره‌ی ۵

در این تصویر همچنان مانند قبل، آیفون ۱۲ پرو تصویر روشن‌تری را ثبت کرد اما همچنان سایه‌ی زرد رنگ به خوبی روی تصویر حس می‌شود. به این حال میزان نمایش جزئیات بسیار عالی بوده. تصویر ثبت شده توسط پیکسل نیز شباهت زیادی با آیفون دارد اما گلکسی نوت ۲۰ اولترا از رنگ آسمان گرفته تا رنگ چمن، رنگ‌بندی متفاوتی را اعمال کرده. شاید بتوان تصویر پیکسل ۵ را متعادل‌ترین بین این دو انتخاب کرد.

صحنه‌ی شماره‌ی ۶

آیفون ۱۲ پرو تصویر فوق‌العاده زیبایی ثبت کرد. رنگ‌ها سرزنده و زیبا به نظر می‌رسند و جزئیات نیز به خوبی به نمایش درآمده‌اند. اما برخلاف تمام آیفون‌های قبلی، این گوشی خلق تصویری زیبا را به نسبت خلق تصویری واقعی در اولویت قرار می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، پیکسل ۵ و نوت ۲۰ اولترا تصویر واقعی‌تری ثبت کرده‌اند اما اگر بخواهیم راجع به زیبایی تصویر صحبت کنیم، قطعا فاصله‌ی محسوسی با آیفون ۱۲ دارند.

صحنه‌ی شماره‌ی ۷؛ پرتره

تصاویر پرتره در آیفون‌ها از آیفون ۷ پلاس آغاز شد و تا به این لحظه نیز در گوشی‌های اپل حضور دارد. امروزه اما حتی ارزان‌قیمت‌ترین گوشی‌ها نیز توانایی ثبت تصاویر پرتره را دارند. با این حال از لحاظ کیفیت و نمایش جزئیات، بدیهی است در برابر پرچم‌دارها حرفی برای گفتن ندارند.

برای ثبت تصاویر پرتره، آیفون از لنز تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی ۲ برابری استفاده می‌کند که به نسبت دوربین اصلی، تصویر بهتری را ثبت می‌کند. چون معمولا دوربین اصلی به خاطر لنز عریضی که دارد، در ثبت جزئیات صورت عملکرد خوبی از خود نشان نمی‌دهد. تصاویر بالا با بزرگ‌نمایی ۲ برابری در حالت پرتره به ثبت رسیده‌اند و چون در آیفون این حالت عکاسی لنزی اختصاصی دارد، بدیهی است تصویر ثبت شده توسط آن نیز جزئیات بیشتری از رقبا را به ثبت می‌رساند.

اما آیا در مجموع، تصویر آیفون برنده است؟ متاسفانه همچنان در این تصویر، گرم بودن بیش از حد رنگ‌ها را شاهد هستیم. اگرچه سطح نمایش جزئیات کم‌نظیر است اما عدم تعادل در رنگ‌بندی باعث شده نتوانیم آیفون را برنده‌ی مطلق در این بخش بدانیم. در واقع این نماینده‌ی قدرتمند سامسونگ است که توانست در مجموع بهترین تصویر را ثبت کند. پیکسل هم تصویر بیش از حد شارپی را ثبت کرده که شاید مطابق سلیقه‌ی بسیاری از کاربران نباشد.

صحنه‌ی شماره‌ی ۸؛ پرتره در شب

در نور شب، پیکسل توانست تصویر بهتری را به نسبت سایر رقبا ثبت کند. نه تنها میزان روشنایی، بلکه سطح نمایش جزئیات نیز در تصویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی بی‌نظیر است. در دو گوشی دیگر هم تصویر پرتره در بزرگ‌نمایی ۲ برابری ثبت شده اما به نظر می‌رسد عملکرد گلکسی نوت ۲۰ از آیفون ۱۲ پرو بهتر بوده. شاید بهتر بود اپل برای ثبت تصاویر پرتره، از دوربین اصلی استفاده می‌کرد تا بتواند در نور کم نیز عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد.

صحنه‌ی شماره‌ی ۹؛ زوم

بزرگ‌نمایی ۲ برابری

بزرگ‌نمایی ۵ برابری

بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری

اگر بخواهید روی تصویری بزرگ‌نمایی کنید، گلکسی نوت ۲۰ اولترا بهترین محصول برای این منظور است. امکان بزرگ‌نمایی ۵ برابری پریسکوپی در این گوشی فراهم است و کاربر حتی می‌تواند تا ۵۰ برابر به صورت دیجیتال نیز بزرگ‌نمایی کند. بنابراین بهتر است برای ثبت تصاویر از راه دور، تنها روی این محصول حساب کنید.

پیکسل ۵ اما از دوربین تله‌فوتو بهره نمی‌برد. اما با این حال می‌تواند تا ۷ برابر بزرگ‌نمایی دیجیتال داشته باشد. در آیفون ۱۲ پرو، این میزان در نهایت به ۱۰ برابر می‌رسد که هیچ کدام از آن‌ها برای رقابت با نوت ۲۰ کافی نیست. این چیزی است که می‌توانید در تصاویر ثبت شده نیز به خوبی مشاهده کنید. جزئیات در تصویر ثبت شده توسط گلکسی نوت ۲۰ اولترا بسیار شارپ و نزدیک به واقعیت هستند. به خصوص در بزرگ‌نمایی بیشتر از ۵ برابر.

صحنه‌ی شماره‌ی ۱۰؛ عکاسی در شب

برای عکاسی در نور شب با دوربین اصلی، به نظر می‌رسد آیفون ۱۲ باید با بهترین گوشی در این زمینه یعنی پیکسل ۵ رقابت کند. نوت ۲۰ اولترا شاید گوشی توانمندی در این زمینه باشد، اما نمی‌توان این گوشی را با دو رقیب دیگر در این زمینه مقایسه کرد. در تصویر ثبت شده توسط آیفون، میزان نوردهی به نسبت کهکشانی سامسونگ بیشتر است اما در مقایسه با پیکسل ۵، می‌بینیم نماینده‌ی گوگل عملکرد بهتری داشته و تعادل نور سفید نیز در آن بهتر به نمایش گذاشته شده.

صحنه‌ی شماره‌ی ۱۱

در این تصویر اما نوردهی آیفون بهتر از رقبا بوده و این موضوع به خوبی نیز مشخص است. عملکرد دو گوشی دیگر هم به صورت کلی بسیار خوب بوده اما تا زمانی که نخواهیم آن‌ها را با آیفون ۱۲ پرو مقایسه کنیم.

صحنه‌ی شماره‌ی ۱۲

در این تصویر، باز هم رنگ‌های گرمی که در تصاویر بالاتر شاهد آن بودیم در تصویر ثبت شده توسط آیفون ۱۲ پرو دیده می‌شوند. پیکسل اما توانست تصویری سردتر اما نزدیک به واقعیت ثبت کند. بنابراین در این بخش بهتر از آیفون خواهد بود. اما گلکسی نوت ۲۰ را شاید باید برنده‌ دانست. چرا که همه چیز در آن با تعادل بسیار خوبی ثبت شده.

صحنه‌ی شماره‌ی ۱۳؛ دوربین فوق عریض

وقتی دوربین را به فوق عریض سوییچ کنیم، آیفون ۱۲ همچنان می‌تواند از حالت شب بهره‌مند باشد. بنابراین بدیهی است بتواند عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذارد. هر سه تصویر در حالت خودکار به ثبت رسیده‌اند و جالب است می‌بینیم عملکرد نوت کاملا از شرایط ایده‌آل به‌دور است. آیفون و پیکسل بار دیگر باید با یکدیگر رقابت کنند اما عجیب است در حالی که عملکرد هردو عالی بوده اما باز هم تفاوت محسوسی بین آن‌ها دیده می‌شود. تصویر پیکسل روشن‌تر، واقعی‌تر و سردتر است. تصویر آیفون ۱۲ گرم‌تر، زیباتر و گرم‌تر است.

صحنه‌ی شماره‌ی ۱۴

در این تصویر، بار دیگر به دوربین اصلی بر می‌گردیم. اما باز هم نوت نتوانست با رقبای قدرتمند خود برابری کند و به همین خاطر در رتبه‌ی آخر قرار می‌گیرد. تفاوت بیت پیکسل ۵ و آیفون ۱۲ پرو دقیقا همان چیزی است که در تصویر بالا شاهد آن بودیم. یعنی تصویر روشن‌تر، واقعی‌تر و سردتر در پیکسل و تصویر گرم‌تر، زیباتر و گرم‌تر در آیفون ۱۲.

صحنه‌ی شماره‌ی ۱۵؛ دوربین فوق عریض

همان تصاویر بالا در حالت فوق عریض، به خوبی نشان می‌دهد تجهیز دوربین فوق عریض به حالت شب چقدر می‌تواند در ثبت تصاویری رویایی و زیبا موثر باشد. شاید پیکسل نتوانسته باشد منظره‌ی وسیعی را تحت پوشش خود قرار دهد اما از لحاظ نمایش جزئیات و رنگ‌بندی بهترین است. گلکسی نوت ۲۰ اولترا نیز با فاصله به نسبت این دو در رده‌ی آخر قرار می‌گیرد.

صحنه‌ی شماره‌ی ۱۶؛ دوربین سلفی

وقتی به دوربین سلفی می‌رسیم، می‌بینیم آیفون توانسته عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذارد. گستره‌ی دینامیکی در پس زمینه‌ی تصویر به بهترین شکل ممکن دیده می‌شود. اما باز هم اگر به صورت سوژه نگاه کنید، متوجه می‌شوید که رنگ پوست کمی از حالت طبیعی خود خارج شده.

گلکسی نوت ۲۰ اما دقیقا برعکس آیفون عمل کرد. یعنی گستره‌ی دینامیکی نه چندان خوب، اما جزئیات بسیار خوب روی صورت. حتی نمایش سایه روی برخی نقاط صورت نیز به بهترین شکل ممکن توسط کهکشانی سامسونگ صورت گرفته. تصویر ثبت شده توسط پیکسل اما اگرچه صورت را به واقعی‌ترین شکل ممکن به نمایش گذاشته اما به نظر می‌رسد رنگ‌ها کمی سردتر از سایر تصاویر هستند. جزئیات ثبت شده توسط دوربین سلفی این گوشی نیز به نسبت رقبا کمتر است.

تصاویر بالا اما در حالت عریض به ثبت رسیده. خوشبختانه دوربین سلفی هر سه گوشی از این حالت پشتیبانی می‌کند و به همین خاطر می‌توانیم مقایسه‌ی بهتری از دوربین سلفی آن‌ها داشته باشیم. اما خب به نظر می‌رسد باز هم همه چیز مثل حالت عادی است. یعنی باز هم رنگ پوست در تصویر ثبت شده توسط آیفون به دور از واقعیت است، گلکسی نوت ۲۰ اولترا نتوانسته HDR را به خوبی اعمال کند ما نوردهی بسیار خوبی داشته که در سلفی اهمیت بالایی دارد، پیکسل ۵ هم علی‌رغم نمایش پوست صورت به واقعی‌ترین شکل ممکن، نتوانست در مجموع در رنگ‌بندی عملکرد خوبی داشته باشد و تصویر سردی را به ثبت رساند.

صحنه‌ی شماره‌ی ۱۷

در نهایت می‌رسیم به عملکرد دوربین سلفی سه گوشی در نور شب. جایی که گوشی‌ها در واقع باید از نور صفحه به عنوان فلش استفاده کنند. اما اگر بخواهیم در رابطه با عملکرد آن‌ها نظر بدهیم باید بگوییم آیفون ۱۲ در نمایش صورت سوژه کاملا ناامید کننده ظاهر شد. اگر به رنگ پوست دقت کنید می‌بینید که بسیار به رنگ نارنجی نزدیک است. مشکلی که انتظار می‌رود اپل در سال آینده بتواند آن را حل کند چون معمولا در این بخش ضعیف ظاهرا می‌شود.

البته تصویر ثبت شده توسط آیفون جزئیات بیشتری به نسبت رقبا دارد اما رنگ پوست اصلا آنطور که باید نشان داده نمی‌شود. حتی در نور روز هم همین مشکل در تصاویر ثبت شده توسط دوربین سلفی این گوشی دیده می‌شده. تصویر مربوط به پیکسل ۵ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا اما کمی تار و با جزئیات پایین هستند که نمی‌توان آن‌ها را با عملکرد نماینده‌ی اپل مقایسه کرد. اما در مجموع رضایت‌بخش هستند.

نتیجه

