بررسی‌های اولیه منتشر شده از دو پردازنده‌ی جدید AMD Ryzen 7 5800X و AMD Ryzen 5 5600X نشان می‌دهند که بدلیل استفاده از معماری Zen 3 در این پردازنده‌های جدید، آن‌ها نسبت به نسل قبلی خود که دارای معماری Zen 2 بودند قدرت چشمگیری را دارند.

به تازگی یک بنچمارک جدید درباره‌ی قدرت این دو پردازنده‌ی جدید در اینترنت منتشر شده است. این بنچمارک جدید نشان می‌دهد که که پردازنده‌ی Ryzen 5 5600X نسبت به نسل قبلی خود یعنی Ryzen 5 3600X دارای %۱۵ تا %۴۰ توان پردازشی بیشتر است. از دیگر اطلاعات منتشر شده در این بنچمارک می‌توانیم به بهبود عملکردی در حدود %۲۵ تا %۴۰ پردازنده‌ی Ryzen 7 5800X در مقایسه با Ryzen 7 3700X اشاره کنیم.

البته حدس و گمان‌هایی در رابطه با این بنچمارک‌های منتشر شده وجود دارد. به عنوان نمونه هنوز مشخص نیست که SiSoftware خود با بررسی این پردازنده‌ها این بنچمارک را منتشر کرده است یا که این اطلاعات جدید از سیستم کاربرانی بدست آورده است که دارای این پردازنده‌های جدید بوده‌اند و با استفاده از این نرم افزار اقدام به گرفتن بنچمارک از سیستم خود کرده‌اند.

۲۵% کاربران استیم از پردازنده‌‌های AMD استفاده می‌کنند

همان‌گونه که در این بنچمارک منتشر شده مشخص است، پردازنده‌ی ۶ هسته‌ای Ryzen 5 5600X ظاهرا می‌توانند که پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای اینتل Core i9-9900K را شکست دهد. اگر این بنچمارک‌ها درست باشند رخ دادن این اتفاق یک پیروزی قاطع برای تیم قرمز خواهد بود.

SiSoftware همچنین اطلاعاتی را راجع به قدرت پردازنده‌‌ی Ryzen 7 5800X منتشر کرده است. در این اطلاعات منتشر شده قدرت پردازنده‌ی Ryzen 7 5800X مشابه قدرت پردازنده‌ی ۱۲ هسته‌ای دارای معماری Zen 2 مانند Ryzen 9 3900X توصیف شده است. آن‌ها در رابطه با این موضوع گفته‌اند که هیچ‌گاه فکر نمی‌کردند که قدرت پردازشی این پردازنده‌ی جدید به این اندازه خوب باشد.

در نهایت با بررسی بیشتر این پردازنده‌ها عملکرد واقعی آن‌ها مشخص خواهد شد. اما اگر در زمان بررسی‌های کامل‌تر توسط مراجع مختلف هم شاهد رخ دادن اتفاقی مشابه باشیم، بدون حتم تیم قرمز توانسته است که در رقابت با تیم آبی بسیار موفق عمل کند.

رایزن ۵ ۵۶۰۰X تمام پردازنده‌های اینتل را در PassMark پشت سر گذاشت

منبع: Techradar

The post پردازنده AMD Ryzen 5 5600X ظاهرا قوی‌تر از اینتل Core i9-9900K است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala