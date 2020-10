کوالکام احتمالا قصد دارد در ماه آخر سال جاری میلادی از اسنپدراگون ۸۷۵ رونمایی کند. پردازنده‌ای که گفته می‌شود به نسبت مدل کنونی یعنی اسنپدراگون ۸۶۵ حدودا ۲۵ درصد سریع‌تر است.

اسنپدراگون ۸۷۵ در حال حاضر با نام رمز Lahaina شناخته می‌شود و قرار است بر پایه‌ی لیتوگرافی ۵ نانومتری ساخته شود. اگرچه در رابطه با قدرت این پردازنده خبرهای زیادی شنیده بودیم اما کمتر آن را در بنچمارک‌ها دیدیم. با این حال از آن جایی که به تاریخ رونمایی از آن نزدیک شده‌ایم، طبیعی است خبرها و شایعات در این رابطه بیشتر و بیشتر شود.

در همین راستا روز گذشته بنچمارک AnTuTu اسنپدراگون ۸۷۵ منتشر شد که نماینده‌ی کوالکام توانست در آن امتیاز فوق‌العاده خوب ۸۴۷/۸۶۸ را کسب کند. برای مقایسه باید بگوییم اسنپدراگون ۸۶۵ در این تست موفق به کسب امتیاز ۶۶۳/۰۰۰ شده بود. با نگاهی به اعداد، می‌بینیم که عملکرد نماینده‌ی جدید ۲۵ درصد به نسبت قبل رشد داشته. البته کوالکام هنوز این موضوع را تایید نکرده بنابراین فعلا بهتر است آن را در حد یک شایعه در نظر بگیریم.

گزارش‌های متعدد از برتری اگزینوس ۲۱۰۰ بر اسنپدراگون ۸۷۵ خبر می‌دهند

با این اوصاف پیش‌تر هم در این رابطه که اسنپدراگون ۸۷۵ پیشرفت زیادی به نسبت قبل خواهد داشت شنیده بودیم. اما اگر این امتیاز بدست آمده موثق باشد، باید گفت پردازنده‌ی جدید کوالکام تمام پردازنده‌های کنونی را با اختلاف پشت سر خواهد گذاشت. مثلا چیپ A14 اپل در آیفون ۱۲ توانست به امتیاز ۶۶۰/۰۰۰ دست پیدا کند. این در حالی است که امتیاز پردازنده‌هایی نظیر کرین ۹۰۰۰ و اگزینوس ۱۰۸۰ به ترتیب به ۶۹۶/۰۰۰ و ۶۹۳/۰۰۰ رسیده. این میزان به اندازه‌ی کافی برای شکست دادن اسنپدراگون ۸۶۵ زیاد است، اما حتی نمی‌توان آن را نزدیک به اسنپدراگون ۸۷۵ دانست.

جالب اینجاست در حال حاضر، قدرتمندترین چیپ موجود در بازار از نگاه AnTuTu، اسنپدراگون ۸۶۵ است و نه مدل پلاس آن. البته AnTuTu به این نکته نیز اشاره کرده که نوع و میزان رم و حافظه‌ی داخلی در کسب امتیازهای بیشتر تا حد زیادی تاثیرگذار هستند. بنابراین مثلا حافظه‌ی داخلی UFS 3.1 ممکن است اندک فرکانس بیشتر اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس را خنثی کند یا حتی تاثیر بیشتری از آن داشته باشد.

در حال حاضر بهترین عملکرد در بین گوشی‌های مجهز به اسنپدراگون متعلق به iQOO 5 است که توانسته به امتیاز ۶۶۳۷۵۲ دست پیدا کند. البته گفته می‌شود اوپو قصد دارد در یکی از گوشی‌های خود از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ با فرکانس هسته‌ی بزرگ ۳.۲ گیگاهرتز استفاده کند. این در حالی است که اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس از هسته‌ی بزرگ با فرکانس ۳.۰۹ گیگاهرتز بهره می‌برد. شما عزیزان می‌توانید جدول مربوط به امتیازات هر محصول را در زیر مشاهده کنید.

کوالکام قصد دارد در ماه دسامبر سال جاری، از اسنپدراگون ۸۷۵ و احتمالا چند پردازنده‌ی دیگر نیز رونمایی کند. بنابراین اگر این اعداد و ارقام در رابطه با قدرت پردازشی آن درست باشد، قطعا رویداد پیش رو تماشایی خواهد بود.

چرا عرضه‌ی زودهنگام گلکسی S21 تصمیم درستی است؟

