گوگل احتمالا دیگر گوشی پرچمدار نخواهد ساخت

گوگل در سال ۲۰۲۰ در کمال تعجب هیچ گوشی پرچم‌داری را راهی بازار نکرد و برای شرکتی که به طور آهسته و پیوسته در حال افزایش درآمد بخش سخت‌افزاری خود است، چنین حرکتی هوشمندانه محسوب می‌شود. گوگل در این سال ۳ گوشی پیکسل روانه‌ی بازار کرده و طبق معیارهای طرفداران اکوسیستم اندروید، هیچکدام از آن‌ها گوشی پرچمدار به حساب نمی‌آیند.

چنین رویکردی مطمئنا تصادفی نبوده و اینکه فکر کنیم گوگل نمی‌تواند گوشی‌های مبتنی بر سخت‌افزارهای قدرتمند را راهی بازار کند، احمقانه و اشتباه است. روی هم رفته این اقدامات گوگل نشان می‌دهد که این شرکت حداقل فعلا دیگر به دنبال ساخت گوشی‌های ۱۰۰۰ دلاری نیست.

اگر بخواهیم منصفانه اظهارنظر کنیم، باید بگوییم که در وهله‌ی اول هم افراد بسیار کمی پیکسل‌های ۱۰۰۰ دلاری را می‌خریدند. به غیر از طرفداران پروپاقرص گوشی‌های پیکسل که البته از توانایی مالی مناسبی هم بهره می‌برند، عموم کاربران به این گوشی‌ها توجهی نشان ندادند.

هیچکس واقعا نمی‌داند که میلیون‌ها نفر دیگر به چه چیزهایی فکر می‌کنند اما در این زمینه می‌توان حدس و گمان‌هایی را مطرح کرد؛ پیکسل‌ها طوری طراحی شده‌اند که ساده باشند و پرداخت ۱۰۰۰ دلار برای یک گوشی پرچمدار ساده‌ی ساخت گوگل کار سختی است.

اپل می‌تواند چنین کاری را انجام دهد، اما این شرکت هم این روزها در رویدادهای رونمایی زمان زیادی را صرف ارائه‌ی توضیحات مربوط به عملکرد پردازنده و ویژگی‌های دوربین گوشی‌های خود می‌کند. روی هم رفته اپل بدون تلاش زیادی می‌تواند گوشی‌های ۱۰۰۰ دلاری بفروشد زیرا در هر صورت اپل است و مشتریان به‌شدت وفاداری دارد.

گوگل هیچوقت چنین کاری نکرده است. زمانی که پیکسل جدید معرفی می‌شود، در مراسم معرفی آن در مورد نسخه‌ی اندروید و ویژگی‌های نرم‌افزاری جدید بیشتر از فناوری نمایشگر یا پردازنده می‌شنویم. ارائه‌ی محصولات به این شکل و دیدن یک گوشی مانند پیکسل ۴a که از بسیاری از ویژگی‌های نرم‌افزاری پیکسل ۴ بهره می‌برد، باعث می‌شود کاربران بسیار کمتری به گوشی گران‌تر توجه کنند. پیکسل ۴a با قیمت ۳۵۰ دلار راهی بازار می‌شود و برای خرید پیکسل ۴ باید ۸۰۰ دلار بپردازید.

به همین خاطر عرضه‌ی گوشی ۶۹۹ دلاری پیکسل ۵ منطقی به نظر می‌رسد. این گوشی عمدتا از همان قابلیت‌های نرم‌افزاری پیکسل ۴a بهره می‌برد ولی کاربران با پرداخت ۳۵۰ دلار بیشتر می‌توانند از ویژگی‌های دیگری بهره ببرند. از بین آن‌ها می‌توانیم به فریم آلومینیومی، نمایشگر بهتر و مقاومت در برابر نفوذ آب اشاره کنیم. اما اینکه آیا ویژگی‌های موردنظر ارزش پرداخت ۳۵۰ دلار بیشتر را دارد یا نه، خود موضوع دیگری است.

مطمئنا کاربرانی که گوشی پرچمدار گلکسی نوت ۲۰ اولترا را خریداری می‌کنند، خواهان جدیدترین تراشه‌ی پرچم‌دار هستند و بهره‌گیری آن از اسنپ‌دراگون ۷۶۵G اعتراضات زیادی را ایجاد می‌کند. گوشی‌های نوت از ویژگی‌های متنوعی بهره می‌برند و برای افزایش سرعت خواندن و نوشتن حافظه‌ی داخلی و دیگر پردازش‌ها، به یک تراشه‌ی پرسرعت نیاز دارد.

به همین خاطر به نظر بسیاری از کاربران، پرداخت ۱۲۰۰ دلار برای گلکسی نوت ۲۰ اولترا بسیار منطقی‌تر از پرداخت ۹۰۰ دلار برای پیکسل ۴ ایکس‌ال با وجود بهره‌گیری آن از سیستم راداری و قابلیت تشخیص چهره است.

گوگل همیشه یک شرکت نرم‌افزاری بوده و خواهد بود. هدف اصلی تمام گجت‌های این شرکت این است که کاربران بیش از پیش وارد اکوسیستم نرم‌افزاری گوگل شوند. به گفته‌ی یکی از کارشناسان، بهترین بخش هر گوشی پیکسل برای کاربران غیرقابل رؤیت است؛ به این دلیل که گوشی‌های پیکسل از طریق جادوی نرم‌افزار حتی با بهره‌گیری از تراشه‌های ضعیف‌تر و دوربین‌های قدیمی می‌تواند تجربه‌ی کاربری جذابی را ارائه کند.

در هر صورت امیدواریم تیم پیکسل دیگر وانمود نکنند که می‌توانند در زمینه‌ی سخت‌افزار به رقیب قدر شرکت‌هایی مانند سامسونگ و وان‌پلاس تبدیل شوند. گوگل با تمرکز بر نقاط قوت خود، می‌تواند گوشی‌های پیکسل ارزان‌تر ولی جذابی را راهی بازار کند که اگرچه فروش بسیار زیادی نخواهند داشت، اما می‌توانند به اندازه‌ی کافی توجه کاربران را جلب کنند.

