اوایل روز گذشته، ال جی درآمد فصل سوم سال ۲۰۲۰ خود را منتشر کرد و اینطور که به نظر می‌رسد، بخش موبایل این شرکت کره‌ای در حال بازگشت به شرایط خوب گذشته است.

ال جی مدت‌هاست که نتوانسته در بخش گوشی‌های هوشمند، در حد و اندازه‌های نام خود ظاهر شود. هر سال شاهد رونمایی از محصولاتی از سوی این شرکت هستیم منتها هیچ یک از آن‌ها نتوانستند باعث پیشرفت ال جی در این صنعت پر از رقیب شوند. اما طی یکی دو سال اخیر، شرکت کره‌ای گوشی‌های بسیار خوبی را روانه‌ی بازار کرده. از گوشی‌های معمولی نظیر ال جی ولوت گرفته تا گوشی‌هایی با طراحی نوآورانه نظیر ال جی وینگ.

عرضه‌ی محصولاتی اینچنینی باعث شده درآمد فصل سوم ال جی پیشرفت خوبی داشته و به نسبت فصل گذشته، ۱۷ درصد بهبود داشته باشد. درآمد ال جی از بخش موبایل در این بازه‌ی زمانی (جولای – سپتامبر)، ۱.۳۴ میلیارد دلار بوده که بسیار خوب ارزیابی می‌شود. البته با این اوصاف ال جی همچنان در این بخش حدودا ۱۲۴.۹ میلیون دلار در ضرر است. اما این میزان به نسبت ۱۶۹.۱۱ میلیون دلار ضرر در فصل دوم بسیار کمتر بوده و نشان‌دهنده‌ی عملکرد خوب این شرکت کره‌ای است.

بازارهایی که ال جی توانسته در آن‌ها عملکرد خوبی از خود نشان دهد، آمریکای شمالی و جنوبی بوده‌اند. گوشی‌های موفق این شرکت هم شامل ال جی وینگ، ال جی ولوت و الجی Q51 می‌شوند که توانستند در فصل سوم، فروش بالایی داشته باشند. اینطور که به نظر می‌رسد، عملکرد موفق ال جی در ساخت گوشی‌های اقتصادی باعث شده توجه کاربران زیادی به این بخش جلب شود و در نتیجه آمار فروش محصولات این شرکت نیز افزایش پیدا کند.

اینطور که به نظر می‌رسد، ال جی می‌تواند با معرفی گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی خوب و حتی یک پرچم‌دار مقرون به صرفه، مجددا به همان شرکت محبوب سال‌های نه چندان دور تبدیل شود. فعلا برای این شرکت بازار آمریکا بسیار سودآور بوده چرا که توانسته گوشی‌های ۵G خوبی را روانه‌ی این منطقه کند. اگر عملکرد خوب غول کره‌ای به همین منوال ادامه پیدا کند، طولی نخواهد کشید که شاهد حضور آن در جمع مدعیان باشیم.

