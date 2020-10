تولید انبوه گلکسی S21 اولترا احتمالا آغاز شده است

اینطور که به نظر می‌رسد، امسال شاهد تغییرات اساسی در سیاست تولید گوشی‌های سامسونگ خواهیم بود. اولین قدم غول کره‌ای هم در راستای این تغییرات، عرضه‌ی زودهنگام سری گلکسی S21 است. گفته می‌شود ماه اول سال آینده‌ی میلادی شاهد رونمایی از محصولات این سری خواهیم بود و در همین راستا خبری منتشر شده مبنی براینکه تولید انبوه گلکسی S21 اولترا اکنون آغاز شده.

سامسونگ بعد از اضافه کردن گوشی‌های تاشو سری Z، تصمیم گرفت یکی از برندهای خود را بازنشسته کرده که ظاهرا قرعه به نام سری نوت افتاده. البته این موضوع هنوز به صورت کامل از سوی این شرکت تایید نشده اما ظاهرا حذف یکی از سری پرچم‌دارهای این شرکت حتمی خواهد بود.

با این حال به نظر می‌رسد امسال حداقل سری S تولید و راهی بازار خواهند شد چون سامسونگ قصد دارد به‌زودی از آن‌ها رونمایی کند. پرچم‌دارانی که مثل سری قبل شامل مدل‌های استاندارد، پلاس و اولترا می‌شوند. اما به‌تازگی رونالد کوانت، از افشاگران حوزه‌ی فناوری در حساب رسمی خود در توییتر اعلام کرد گلکسی S21 اولترا ظاهرا در دست ساخت قرار دارد. البته به این نکته نیز اشاره شده که مشخص نیست آیا نسخه‌ی نهایی گوشی وارد تولید انبوه شده یا صرفا سامسونگ تنها در حال ساخت نسخه‌ی آزمایشی آن است.

گزارشات پیشین از این موضوع حکایت داشتند که تولید انبوه گلکسی S21 اولترا در ماه نوامبر آغاز می‌شود. یعنی یک ماه و نیم زودتر از زمان معمول. برخی‌ها معتقدند تصمیم سامسونگ مبنی بر عرضه‌ی زودهنگام سری S21 به خاطر عدم موفقیت سری S20 بوده و گوشی‌های جدید با امکانات گسترده می‌توانند فروش کم سری قبل را جبران کنند.

همچنین سامسونگ با این کار می‌تواند فرصت درخشش از گوشی‌هایی نظیر آیفون ۱۲ و هواوی میت ۴۰ را بگیرد. البته نماینده‌ی هواوی به خاطر تحریم‌های گوناگون، در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و به نظر می‌رسد اگر همه چیز به همین شکل پیش برود، گوشی‌های این شرکت محبوبیت خود را از دست بدهند. در حال حاضر هم فقط به خاطر کاربران چینی است که هواوی تا این اندازه قدرتمند ظاهر شده.

چرا عرضه‌ی زودهنگام گلکسی S21 تصمیم درستی است؟

به نظر می‌رسد سامسونگ می‌خواهد در ماه ژانویه سال آینده گوشی‌های سری گلکسی S21 خود را راهی بازار کند. بدین ترتیب باید انتظار داشته باشیم اوایل یا اواسط آن ماه، رویدادی جهت رونمایی از آن‌ها برگزار شود. البته باید به این موضوع هم اشاره کنیم که برخی‌ها معتقدند سامسونگ در ماه دسامبر همین سال، یعنی زمانی که کوالکام احتمالا از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ رونمایی می‌کند، کهکشانی‌های خود را معرفی خواهد کرد.

در کشور‌های آمریکا و چین، پرچم‌داران جدید سامسونگ به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ مجهز خواهند شد اما در دیگر بازارها از جمله بازار کشور کره، اگزینوس ۲۱۰۰ قلب تپنده‌ی این محصولات را تشکیل می‌دهد که گفته می‌شود حتی از همتای خود از کوالکام نیز قدرتمندتر است و خاطرات بد کاربران از پردازنده‌های اگزینوس را به طور کلی از ذهنشان پاک خواهد کرد.

طی آخرین خبرهای منتشر شده از گلکسی S21 اولترا، ظاهرا این گوشی به دوربین ۱۸۰ مگاپیکسلی مجهز خواهد شد اما برخی‌ها نیز معتقدند چنین چیزی درست نیست و سامسونگ برای این محصول هم همان دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی را در نظر گرفته. همچنین به نظر می‌رسد نمایشگر این گوشی همچنان از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز به جای ۱۴۴ هرتز بهره ببرد.

پیش‌تر هم به این موضوع اشاره کرده بودیم که اگر سامسونگ بخواهد جایگاه خود را در صدر جدول برترین سازنده‌ی گوشی هوشمند در جهان تثبیت کند و یا با عرضه‌ی سری گلکسی S21، فروش گوشی‌هایی نظیر آیفون ۱۲ را که تا به این لحظه عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند با مشکل مواجه کند، باید نوآوری و ویژگی منحصر بفردی در آن‌ها وجود داشته باشد. خواه این نوآوری مربوط به نرم‌افزار و عملکرد گوشی باشد، خواه مربوط به سخت‌افزار، باتری و دوربین. در غیر این صورت با پیشرفت‌های جزئی، بعید به نظر می‌رسد موفقیت چشمگیری را شاهد باشیم.

جدیدترین رندر گلکسی S21 اولترا از تغییر ماژول دوربین خبر می‌دهد

