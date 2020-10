تعمیر دوربین آیفون ۱۲ بدون دسترسی به برنامه اختصاصی اپل امکان پذیر نیست

سایت iFixit به‌تازگی کشف کرده است که تعمیر دوربین آیفون ۱۲ بدون دسترسی به برنامه‌ی اختصاصی اپل را که اپی ابری و مرتبط با System Configuration است، ممکن نیست. رخ دادن این اتفاق در رابطه با تعمیر ماژول دوربین آیفون ۱۲ سوالات بسیار زیادی را در رابطه با تعمیر پذیری این دستگاه به وجود آورده است.

iFixit اعلام کرده است که آن‌ها در زمان تعویض ماژول دوربین روش‌های مختلفی را امتحان کرده‌اند، با افراد مختلفی مشورت کرده‌اند و اسناد فاش شده در رابطه با آموزش تعمیر آیفون‌ها که توسط اپل منتشر شده‌اند را بررسی کرده‌اند و در آخر به این نتیجه رسیده‌اند که زمانی که ماژول دوربین دو آیفون ۱۲ را با یکدیگر تعویض کنید، ماژول دوربین به درستی کار نخواهد کرد.

بعد از بدست آمدن این نتایج عجیب در هنگام تعویض ماژول دوربین آیفون ۱۲، سایت iFixit متوجه این موضوع شده است که زمانی که ماژول دوربین آیفون ۱۲ را با آیفون ۱۲ دیگری تعویض کنید، با وجود اینکه در ابتدا به نظر می‌رسد دوربین بدون مشکل کار می‌کند اما در زمان استفاده به‌درستی کار نخواهد کرد. از جمله این مشکلات پیش آمده می‌توان به عدم تعویض دوربین عریض به فوق‌عریض در اپ دوربین، عدم کارکرد برخی از حالت‌های دوربین و در نهایت غیر استفاده شدن دوربین در بعضی زمان‌ها اشاره کرد.

این سایت که به تعمیر دستگاه‌های مختلف و انتشار دستورالعمل‌ها در رابطه با آن‌ها می‌پردازد در رابطه با این موضوع می‌گوید: «در گذشته تعویض ماژول دوربین بین آیفون‌های که دارای مدل یکسانی بودند به آسانی صورت می‌گرفت. البته در گذشته هم وقتی که نمایشگر و Taptic Engines را در آیفون‌ ۷ و ۸ با یکدیگر تعویض می‌کردید مشکلاتی بعد از انجام این کار به وجود می‌آمدند. البته باید بگوییم که رخ دادن این اتفاق در زمان تعویض ماژول دوربین آیفون ۱۲ جای نگرانی بیشتری را دارد.»

بررسی مدارک مرتبط به تعمیر آیفون‌های ۱۲ که توسط اپل منتشر شده‌اند به وسیله iFixit نشان می‌دهد که تعمیرکاران اپل در زمان تعمیر ماژول دوربین آیفون ۱۲ و نمایشگر لازم است که برنامه‌ی اختصاصی اپل را که اپی ابری و مرتبط با System Configuration است را اجرا کنند.

اگرچه از لحاظ تئوری می‌توان تعمیر دوربین و نمایشگر آیفون را بدون دسترسی به این برنامه‌ی اختصاصی اپل انجام داد، اما iFixit بعد از رخ دادن این اتفاق در رابطه با پیامد‌های آن برای تعمیرکاران غیر رسمی آیفون‌ بدبین است. این سایت در رابطه با این موضوع می‌گوید:

«اپل با ایجاد یا با نادیده گرفتن این مشکل باعث شده است که تعمیر آیفون بدون دسترسی به برنامه‌ی اختصاصی اپل با مشکل مواجه شود. به طور حتم رخ دادن این مشکل برای تعمیرکاران مستقل خبر خوبی نیست. اپل با انجام این کار یک سوال دیگر را در رابطه با تعمیر پذیری آیفون به وجود آورد و آن سوال این است که چرا ماژول دوربین که تنها افراد از آن برای عکس گرفتن با آیفون استفاده می‌کنند باید دارای شماره سریال اختصاصی باشد که توسط اپل کنترل می‌شود؟»

البته این امکان هم وجود دارد که اپل با منتشر کردن به‌روزرسانی نرم افزاری این مشکل مربوط به تعویض ماژول دوربین در آیفون ۱۲ را برطرف کند. سایت iFixit در رابطه با این موضوع دیدگاه بدبینانه‌ی خود را دنبال می‌کند و می‌گوید:

«با توجه به اطلاعات موجود در رابطه با اسناد System Configuration، مشکل‌ها و قفل‌هایی که اپل به صورت عمدی برای کارکرد صحیح آیفون‌ها قرار داده است، ما می‌توانیم بگوییم که این مشکل‌ها رفع نخواهد شد؛ مگر اینکه اتفاقاتی از درون این شرکت یا بدلیل تقاضای کاربران و مراجع قانونی باعث انجام این کار شود.»

البته عده‌ای در رابطه با این موضوع می‌گویند که رخ دادن این اتفاق خوب است زیرا می‌تواند به صاحبان آیفون در رابطه با تعویض قطعات اصلی آن‌ها با قطعات تقلبی در زمان تعمیر هشدار بدهد. همچنین یکی دیگر از مزایای اینکار این است که کاربران در زمان خرید آیفون دست دوم از تعویض قطعات آن با قطعات تقلبی مطلع می‌شوند.

اما سایت iFixit این نظر را دارد که ماژول دوربین یک قطعه‌ی امنیتی نیست. آن‌ها در ادامه می‌گویند که:

«ماژول دوربین یکی از قسمت‌هایی است که مستعد آسیب دیدن است و می‌توان در زمان تعمیر از ماژول دوربین آیفون‌های دیگری که از کار افتاده‌اند، استفاده کرد. استفاده از شماره سریال مخصوص در ماژول دوربین به طور حتم بر بازار آیفون‌های دست دوم و تعمیر آیفون تأثیر خواهد گذاشت. هنوز هم دلیل انجام این کار و سودی که کاربران آیفون به‌دلیل این کار اپل خواهند برد مشخص نیست.»

در هفته گذشته سایت iFixit امتیاز تعمیر پذیری آیفون ۱۲ را ۶ از ۱۰ اعلام کرد. با توجه به کشف این موضوع این سایت بررسی‌های دیگری را در رابطه با امتیاز تعمیر پذیری این آیفون جدید انجام خواهد داد.

