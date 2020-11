سامسونگ چند هفته قبل وجود تراشه اگزینوس ۱۰۸۰ را تایید کرد و حالا این شرکت با انتشار یک پوستر اعلام کرده که در تاریخ ۱۲ نوامبر (۲۲ آبان) اگزینوس ۱۰۸۰ رسما معرفی خواهد شد. گفتنی است این تراشه در گوشی‌های سری گلکسی S21 مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

همانطور که گفتیم، سامسونگ چند هفته قبل توضیحاتی را در مورد ویژگی‌های این تراشه ارائه داده است. طبق اعلام این شرکت، اگزینوس ۱۰۸۰ از جدیدترین هسته‌های طراحی شده توسط Arm یعنی Cortex-A78 بهره می‌برد و همچنین مجهز به پردازنده گرافیکی Mali-G78 است. گفته می‌شود هسته‌ی Cortex-A78 از ۲۰ درصد عملکرد بهتری نسبت به Cortex-A77 بهره می‌برد. در ضمن باید خاطرنشان کنیم این تراشه‌ی ۵ نانومتری از مودم ۵G داخلی استفاده می‌کند.

مدتی قبل نتایج یک بنچمارک منسوب به اگزینوس ۱۰۸۰ منتشر شد که طبق آن می‌توانیم بگوییم که این تراشه در بین رقبا حرف زیادی برای گفتن خواهد داشت. به طور خلاصه، به نظر می‌رسد اگزینوس ۱۰۸۰ در مقایسه با تراشه‌های اسنپ‌دراگون ۸۶۵ و ۸۶۵ پلاس عملکرد بهتری به ارمغان می‌آورد.

اگزینوس‌ ‌۱۰۸۰ قرار است به‌عنوان جانشین اگزینوس ۹۸۰ انجام وظیفه کند که سال گذشته به‌عنوان یک تراشه‌ی میان‌رده معرفی شد. البته به تازگی مدارکی مبنی بر وجود اگزینوس ۹۸۱ به دست آمده که هنوز در مورد جزییات این تراشه گزارش موثقی منتشر نشده است.

در هر صورت طبق اعلام سامسونگ، در تاریخ ۲۲ آبان این تراشه در شانگهای چین رسما معرفی می‌شود. هنوز معلوم نیست این تراشه برای اولین بار همراه با چه گوشی هوشمندی راهی بازار می‌شود ولی به نظر می‌رسد ویوو X60 نخستین گوشی مجهز به این تراشه خواهد بود.

