روزنامه‌ی فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه نوشته که هواوی در حال برنامه‌ریزی برای تأسیس یک کارخانه‌ی تولید تراشه در شانگهای است که مشخصا برای تأمین قطعات تجهیزات مخابراتی استفاده خواهد شد و در این زمینه فناوری‌های آمریکایی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

طبق این گزارش، کارخانه‌ی مذکور توسط «مرکز تحقیقات و توسعه آی‌سی» شانگهای که مورد حمایت مقامات این شهر قرار دارد، اداره خواهد شد. این کارخانه کار خود را با تولید تراشه‌های ۴۵ نانومتری آغاز خواهد کرد که یک فناوری بسیار قدیمی محسوب می‌شود. همچنین قرار است تا انتهای سال ۲۰۲۱، تولید تراشه‌های ۲۸ نانومتری امکان‌پذیر شود. در گزارش فایننشال تایمز آمده که این نوع تراشه‌ها مناسب استفاده در تلویزیون‌های هوشمند و دیگر گجت‌های اینترنت اشیاء خواهند بود. همچنین تولید تراشه‌های ۲۰ نانومتری مناسب تجهیزات مخابراتی ۵G تا اواخر ۲۰۲۲ آغاز خواهد شد.

تا آن زمان، هواوی با توجه به انبار کردن تعداد زیادی تراشه می‌تواند بدون اختلال خاصی به تولید تجهیزات مخابراتی ادامه دهد. هواوی و «مرکز تحقیقات و توسعه آی‌سی» از اظهارنظر در مورد این گزارش خودداری کردند.

البته همانطور که احتمالا متوجه شده‌اید، در این گزارش اشاره‌ای به گوشی‌های هوشمند نشده است. گوشی‌ها به تراشه‌های بسیار پیشرفته‌تر نیاز دارند و به‌عنوان مثال، هواوی میت ۴۰ پرو از تراشه‌ی ۵ نانومتری کایرین ۹۰۰۰ بهره می‌برد و این یعنی کارخانه‌ی موردنظر در شانگهای قادر به تولید این نوع تراشه‌ها نخواهد بود. از طرف دیگر اگرچه شرکت چینی SMIC از تجهیزات بهتری برای تولید تراشه بهره می‌برد، اما تراشه‌های تولیدی توسط این شرکت بسیار ضعیف‌تر از رقبا هستند.

نگاهی به تبعات دور جدید تحریم‌های علیه هواوی

منبع: Engadget

The post هواوی برای غلبه بر تحریم‌های آمریکا یک کارخانه‌ی تولید تراشه تأسیس می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala