گلکسی S21 احتمالا به زودی معرفی می‌شود. حداقل این چیزی است که بسیاری از خبرها و شایعات اخیر روی آن اتفاق نظر دارند. به نظر می‌رسد سامسونگ می‌خواهد با عرضه‌ی این پرچم‌دارها، خیلی زود عرصه‌ی رقابت را بر آیفون ۱۲ تنگ کند. اما آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ در این مطلب به این موضوع می‌پردازیم که گلکسی S21 چگونه می‌تواند آیفون ۱۲ را به عنوان یکی از رقبای قدرتمند خود از میان بردارد.

سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ و S20 را تا حدودی شبیه به هم تولید کرد. البته از لحاظ ظاهری همیشه بین این دو سری تفاوت‌های محسوسی بوده اما از لحاظ مشخصات فنی، جز پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس، تفاوت خیلی زیادی را بین آن‌ها شاهد نبودیم. به خوبی‌ می‌دانیم برای شکست دادن آیفون ۱۲ که به پردازنده‌ی ۵ نانومتری، دوربین‌های قدرتمند و قابلیت‌های بسیار زیاد مجهز شده، شاید نماینده‌های کنونی کافی نباشند.

سامسونگ برای جلوگیری از درخشش آیفون‌ها نیاز به یک محصولی خاص دارد. گوشی هوشمندی که صرفا در بنچمارک‌ها سر و صدا به پا نکند. بلکه در عملکرد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیز حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد. هرچند برخلاف انتظار، آیفون‌های جدید خیلی به نسبت قبل پیشرفت چشم‌گیری نداشته‌اند که بخواهند تجربه‌ی کاربری را کاملا دگرگون کنند. جز اینکه یک سری تغییرات جزئی در ظاهر آن‌ها پدید آمد و البته شارژر و هندزفری نیز از جعبه‌ی آن‌ها حذف شد.

با این حال نباید هیچوقت یک آیفون را دست کم گرفت. حداقل این موضوعی است که فروش کنونی آن‌ها اثبات کرده. اما می‌پردازیم به راه‌هایی که سری گلکسی S21 می‌توانند از آن طریق بر آیفون ۱۲ پیروز شوند.

تولید انبوه گلکسی S21 اولترا احتمالا آغاز شده است

مدل پایه‌ با قیمت مناسب

سامسونگ با عرضه‌ی سری گلکسی S20 با قیمت پایه‌ی ۱۰۰۰ دلار (مدل پایه‌ی گلکسی S20) اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شد. افزایش قیمت این پرچم‌دار و سپس شیوع ویروس کرونا باعث شد این سری اصلا نتوانند فروش موفقی داشته باشند. اما S20 فن ادیشن تا حدودی این ضعف را با قیمت ۷۰۰ دلاری خود و سخت‌افزاری مشابه با پرچم‌دارها پوشاند.

با این حال به جز آیفون ۱۲ مینی، سه مدل دیگر هم قیمت بالایی دارند و با در نظر گرفتن عدم وجود شارژر و هدفون درون جعبه، باید گفت اگر سری S21 افزایش قیمت زیادی به نسبت قبل نداشته باشد، می‌توانند آیفون‌ ۱۲ و برادران بزرگ‌ترش را قبل از درخشش در بازار از دور خارج کنند. البته به این شرط که یک گوشی با پسوند فن ادیشن و لایت نیز در کنار آن‌ها عرضه شوند یا مدل استاندارد قیمت پایه‌ی مناسبی داشته باشد.

نمایشگر ۱۴۴/۱۲۰ هرتزی

آیفون‌های جدید از نمایشگر ۶۰ هرتزی بهره می‌برند. شایعات از این موضوع حکایت دارند که گلکسی S21 اولترا به نمایشگری ۶.۸ اینچی با رفرش ریت ۱۴۴ هرتزی مجهز می‌شود. البته برخی دیگر نیز به این موضوع اشاره داشته‌اند که رفرش ریت نمایشگر تمام گوشی‌های این سری باز هم ۱۲۰ هرتزی خواهد بود.

نکته‌ی قابل توجه در این بخش، برتری در هر صورت به نسبت آیفون ۱۲ و تمام مدل‌های مختلف آن است. چرا که این گوشی‌ها از نمایشگری با رفرش ریت ۶۰ هرتز بهره می‌برند و اگر سامسونگ پیشرفتی هم در این زمینه نداشته باشد، تجربه‌ی بسیار لذت‌بخش‌تری را ارائه می‌دهد.

علی‌رغم تمام شایعات مبنی بر استفاده از نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی پروموشن، اپل احتمالا به خاطر هزینه‌ی ساخت بالا و از طرفی افزایش مصرف باتری، تصمیم گرفت از همان رفرش ریت ۶۰ هرتز برای نمایشگر گوشی‌های جدید خود استفاده کند. بنابراین از این حیث آیفون نه تنها به گلکسی‌های جدید، بلکه حتی به پرچم‌داران کنونی سامسونگ نیز قافله را باخته.

باتری آیفون ۱۲ پرو در مقایسه با دیگر گوشی‌های قدرتمند چگونه عمل می‌کند؟

طول عمر بالای باتری

یکی از مشکلاتی که معمولا اپل با آن دسته و پنجه نرم می‌کند، طول عمر کم باتری گوشی‌های این شرکت است. آیفون‌های سری ۱۲ هم به نسبت سری قبل پیشرفت خاصی نداشته‌اند. به همین خاطر این فرصت برای کهکشانی‌های سامسونگ پیش می‌آید تا با یک جهش نسبتا محسوس به نسبت نسل کنونی، از این لحاظ نیز آیفون‌ها را پشت سر بگذارند.

از آن جایی که طول عمر باتری گلکسی S20 رضایت بخش است، اگر سامسونگ در گوشی‌های جدید از پردازنده‌ی کم‌مصرف ۵ نانومتری استفاده کند، احتمالا می‌تواند مصرف انرژی را به حداقل رسانده و تجربه‌ی کاربری بهتری به نسبت نماینده‌های جدید اپل ارائه دهد.

آیفون ۱۲ (۴G/5G) ۸ ساعت و ۲۵ دقیقه

۱۰ ساعت و ۲۳ دقیقه ۲۸۱۵ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ پرو (۴G/5G) ۹ ساعت و ۶ دقیقه

۱۱ ساعت و ۲۴ دقیقه ۲۸۱۵ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۱ (۴G) ۱۱ ساعت و ۱۶ دقیقه ۳۱۱۰ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۱ پرو (۴G) ۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه ۳۰۴۶ میلی‌آمپر ساعت گلکسی S20 5G (رفرش ریت ۶۰/۱۲۰ هرتز) ۹ ساعت و ۳۱ دقیقه

۸ ساعت و ۴ دقیقه ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت گلکسی S20 پلاس ۵G (رفرش ریت ۶۰/۱۲۰ هرتز) ۱۰ ساعت و ۳۱ دقیقه

۸ ساعت و ۵۵ دقیقه ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت وان پلاس ۸ تی ۵G (رفرش ریت ۶۰/۱۲۰ هرتز) ۱۰ ساعت و ۴۹ دقیقه

۹ ساعت و ۵۸ دقیقه ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت گوگل پیکسل ۵ (رفرش ریت ۶۰/۹۰ هرتز) ۹ ساعت و ۵۶ دقیقه

۹ ساعت و ۲۹ دقیقه ۴۰۸۰ میلی‌آمپر ساعت

در تست باتری آیفون ۱۲، این گوشی را مقابل مدل پرو و البته گلکسی S20 5G با رفرش‌ریت‌های ۶۰ و ۱۲۰ هرتز قرار دادیم که در نهایت، نماینده‌ی اپل در حالت ۵G توانست با امتیاز گلکسی S20 5G روی رفرش ریت ۱۲۰ هرتز برابری کند و این عملکرد بسیار خوب سامسونگ را در این زمینه نشان می‌دهد.

سامسونگ معمولا در قدرتمندترین پرچم‌دارهای خود، از باتری‌های بسیار پرظرفیتی استفاده می‌کند. مثلا ظرفیت باتری در گلکسی S20 اولترا به ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت می‌رسد که بسیار بالاست. اگر سامسونگ همین سیاست را در گوشی‌های سری S21 نیز در پیش بگیرد، مثلا مدل استاندارد را به باتری ۴۳۰۰ و مدل پلاس را به ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت ارتقا دهد، قطعا می‌تواند انتخاب بهتری به نسبت اپل در این زمینه باشد.

زوم دوربین

اما یکی از ناامید کننده‌ترین بخش‌هایی که آیفون ۱۲ نه تنها در گذشته بلکه حالا نیز پیشرفت خوبی در آن نداشته، میزان زوم دوربین است. آیفون ۱۲ پرو اکنون می‌تواند تنها ۲ برابر بزرگ‌نمایی اپتیکال داشته باشد در حالی که این میزان برای مدل پرو مکس به ۲.۵ برابر می‌رسد. آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی حتی از دوربین تله‌فوتو نیز بهره نمی‌برند. بنابراین به نظر می‌رسد این فرصتی طلایی برای سامسونگ است تا بتواند بار دیگر در این بخش از اپل پیشی بگیرد.

گلکسی S20 اولترا اکنون می‌تواند به صورت اپتیکال تا ۴ برابر بزرگ‌نمایی داشته باشد. این میزان در حالت هیبریدی به ۱۰ برابر و در حالت دیجیتال به ۱۰۰ برابر می‌رسد. S20 و S20 پلاس نیز می‌توانند در حالت اپتیکال تا ۳ برابر و در حالت دیجیتال تا ۳۰ برابر بزرگ‌نمایی داشته باشند. حتی گفته می‌شود در سری گلکسی S21، سامسونگ از ۲ دوربین تله‌فوتو استفاده می‌کند، یکی برای بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابری و دیگری لنز پریسکوپی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری.

مقایسه‌ی دوربین آیفون ۱۲ پرو با گلکسی نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵

شارژ سریع

تاکنون یک خبر، آن هم نه چندان موثق در رابطه با حذف شارژر و هندزفری از جعبه‌ی سری گلکسی S21 منتشر شده. البته بعید به نظر می‌رسد سامسونگ با این سرعت دست به چنین کاری بزند چون به‌تازگی اپل را به خاطر عدم قرار دادن شارژر و هندزفری درون جعبه به سخره گرفته بود.

شایعات اخیر که از سوی افشاگران قابل اعتمادی نیز منتشر شده بودند، به شارژر ۲۵ واتی سری S21 اشاره داشتند. البته گفته می‌شد سامسونگ برای حداقل یکی از این گوشی‌ها از شارژر ۶۵ واتی استفاده می‌کند که خب بعد‌ها این شایعه نیز رد شد.

در حال حاضر گلکسی S20 اولترا به شارژر ۴۵ واتی مجهز شده که در عمل، تفاوت چندانی با شارژر ۲۵ واتی ندارد. سری نوت ۲۰ هم با شارژر ۲۵ واتی راهی بازار شدند که اتفاقا سرعت بسیار خوبی هم دارند. بنابراین به نظر می‌رسد وجود شارژر درون جعبه‌ی سری گلکسی S21 برای شکست دادن آیفون‌ ۱۲ کافی باشد.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا سامسونگ می‌تواند با عرضه‌ی سری گلکسی S21 آیفون ۱۲ را با مشکل جدی در فروش مواجه کند؟

