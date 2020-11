به نظر می‌رسد که برنامه‌های اپل برای رونمایی از محصولات جدید در سال ۲۰۲۰ به پایان نرسیده است. اگر شما فکر می‌کردید که آیفون‌های ۱۲ جدید آخرین محصولاتی هستند که امسال شاهد رونمایی و عرضه‌ی آن‌ها توسط اپل خواهیم بود؛ باید بگوییم که امسال اپل سورپرایز‌های دیگری را هم برای شما تدارک دیده است.

در روز‌های گذشته و در زمان منتشر شدن گزارش مالی جدید شرکت اپل، مدیر عامل این شرکت اعلام کرد که آن‌ها امسال دستگاه‌ی جذاب دیگری را هم عرضه خواهند کرد. البته تیم کوک در زمان مطرح کردن این صحبت‌ها از گفتن جزئیات بیشتر در رابطه با این موضوع خودداری کرد.

مقامات اپل اعلام‌ کرده‌اند که شاهد رونمایی از دستگاه‌های جدید در این دو ماه باقی مانده تا پایان سال ۲۰۲۰ خواهیم بود. با توجه به این موضوع، در این قسمت می‌خواهیم که راجع به این ادعای تازه مطرح شده بحث کنیم که منظور مقامات اپل از گفتن این حرف چه چیزی خواهد بود.

با وجود اینکه تیم کوک به ما نگفته است که تا پایان امسال انتظار رونمایی از چه دستگاه‌ها یا خدمات جدیدی را داشته باشیم، اما ما می‌توانیم که حدس‌هایی را در رابطه با محصول‌هایی که به احتمال زیاد در این فرصت باقی مانده شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود را مطرح کنیم. به طور حتم اولین حدس ما رونمایی از مک‌های مجهز به پردازنده‌ی جدید اپل سیلیکون است.

در زمان برگزاری رویداد WWDC 2020 اپل اعلام کرد که آن‌ها قصد دارند پردازنده‌های اینتل را که سال‌ها شاهد استفاده از آن‌ها در کامپیوتر‌های مک بودیم را با پردازنده‌ی ARM خود به نام اپل سیلیکون جایگزین کنند. البته هنوز به طور دقیق نمی‌دانیم که انتظار چند مدل از این مک‌های مجهز به این پردازنده‌‌های اپل سیلیکون را داشته باشیم.

با توجه به اطلاعات منتشر شده از نسخه‌ی بتای سیستم عامل macOS Big Sur، به نظر می‌رسد که اپل در حال توسعه‌ی سه مدل مختلف مک است. به نظر می‌رسد که یکی از این مک‌های جدید نسخه‌ی به‌روز شده از مک بوک پرو ۱۶ اینچی باشد. بعد از این مک بوک پرو می‌توانیم انتظار داشته باشیم که اپل در مک بوک ۱۲ اینچی و مک بوک پرو ۱۳ اینچی خودش هم از این پردازنده‌های جدید استفاده کند.

آی‌مک‌های ۲۰۲۱ احتمالا با پردازنده‌ی A14T عرضه خواهند شد

البته فکر می‌کنیم که اپل از پردازنده‌های مختلفی در هر یک از این مک‌ها استفاده کرده باشد و در نهایت این مک‌ها با قیمت‌های مختلفی هم عرضه شوند. البته هیچ یک از این اطلاعات تاکنون تأیید نشده‌اند. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که به احتمال زیاد اپل با برگزاری مراسمی در ۱۷ نوامبر (۲۷ آبان) از این مک‌های جدید رونمایی خواهد کرد. اگر این اتفاق بیفتد در این روز‌های باقی مانده باید شاهد منتشر شدن دعوتنامه‌ی این مراسم توسط اپل باشیم.

با وجود اینکه اطلاعات منتشر شده از این موضوع خبر می‌دهند که اپل در تولید ایرپادز استودیو با مشکل مواجه شده است و عرضه‌ی این هدفون با تأخیر همراه است، اما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که اپل از این هدفون هم تا پایان سال رونمایی کند.

رخ دادن این اتفاق و رونمایی از این هدفون جدید باعث خواهد شد که علاقه‌مند برای خرید آن در آینده برنامه‌ریزی کنند. از جمله ویژگی‌هایی که تاکنون توسط افشاگران مختلف درباره‌ی این هدفون منتشر شده‌اند می‌توان به عمر باتری زیاد، قابلیت وصل شدن به شکل راحت به محصولات اپل مانند آیفون و آیپد، قابلیت حذف نویز فعال و کیفیت صدای فوق‌العاده اشاره کرد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که علاوه بر رونمایی از نسخه‌ی استاندارد ایرپادز استودیو با قیمت ۳۵۰ دلار، اپل نسخه‌ی پرمیوم این هدفون را که در ساخت آن از موادی مانند چرم و فلز استفاده شده است را با قیمت ۶۰۰ دلار عرضه کند.

مدل پرمیوم اپل ایرپادز استودیو احتمالا ۶۰۰ دلار خواهد بود

بعد از این دستگاه‌های گفته شده، نوبت به «ایرتگز» (AirTags) اپل می‌رسد. شایعه‌های منتشر شده به این موضوع اشاره دارند که اپل در حال توسعه‌ی دستگاه کوچکی با شکل دایره‌ای شکل است که با متصل شدن به وسایل مختلف به کاربران برای مطلع شدن از مکان آن وسیله در زمان گم شدن آن کمک خواهد کرد. بدون شک این وسیله مناسب کسانی است که عادت دارند وسایل مختلفی را به صورت پی‌در‌پی گم کنند.

ایرتگز اپل احتمالا به‌زودی در دو اندازه رونمایی خواهد شد

با وجود منتشر شدن این اطلاعات مختلف هنوز نمی‌توان که به صورت قطعی در رابطه با برنامه‌ی اپل برای محصولات امسال اظهار نظر کرد. با توجه به این موضوع، فعلا تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم صبر کردن است تا با گذشت زمان از برنامه‌های آینده این شرکت برای امسال مطلع شویم.

شما چه نظری را در رابطه با این موضوع دارید؟ به نظر شما اپل در این مدت باقی مانده از چه محصولاتی رونمایی خواهد کرد؟

اولین ویدیوی آیفون ۱۲ مینی ابعاد آن را در مقایسه با آیفون ۱۲ نشان می‌دهد

منبع: Wccftech

The post تیم کوک اعلام کرد امسال منتظر محصولات هیجان‌انگیز اپل باشید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala