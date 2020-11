ال جی در حال حاضر گوشی‌های بسیار خوبی تولید می‌کند. اگر از+ چند سری G که با مشکلات عجیبی روبرو بودند فاکتور بگیریم، این شرکت هر سال در طراحی و عرضه‌ی گوشی‌های هوشمند دست پر ظاهر می‌شد منتها هیچوقت آنطور که باید مورد توجه قرار نمی‌گرفت. حال به نظر می‌رسد مشکل اصلی محصولات این شرکت، ربط خاصی به سخت‌افزار ندارد. بلکه ضعف ال جی در طراحی نرم‌افزار و رابط کاربری با امکانات فراوان است که نمی‌تواند کاربران را مجذوب خود کند.

ال جی در ساخت لوازم زیادی فعالیت می‌کند. از لباس‌شویی گرفته تا یخچال و تلویزیون و اتفاقا در تمامی این بخش‌ها نیز محصولات فوق‌العاده باکیفیت و نوآورانه‌ای برای ارائه به کاربران دارد. دقیقا همین موضوع برای بخش گوشی‌های هوشمند این شرکت نیز صدق می‌کند. البته به این شرط که غول کره‌ای فکری به حال نرم‌افزار آشفته و نه چندان محبوب خود کند.

البته که محولات شرکت‌های مختلف قرار نیست به خاطر قدرت نرم‌افزاری بالا فروش خوبی داشته باشند. اما در رابطه با ال جی موضوع کاملا متفاوت است. این شرکت بعد از عرضه‌ی گوشی‌های ناموفق جی ۴، جی ۵ و تقریبا جی ۶، نتوانست آنطور که باید توجه کاربران را به خود جلب کند. این در حالی است که از آن سال به بعد کیفیت ساخت گوشی‌های این شرکت بسیار بالاتر رفته و واقعا گوشی‌های خوبی را از آن شاهد هستیم. اما متاسفانه همه‌ی این نقاط قوت، پشت قابلیت‌های نرم‌افزاری نه چندان خوب قرار گرفته و دیده نمی‌شوند.

درآمد ال‌جی در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ از بهتر شدن وضع بخش موبایل آن خبر می‌دهد

شاید جالب باشد که در میان این همه گوشی هوشمند از شرکت‌های موفقی نظیر سامسونگ، شیائومی، وان پلاس و …، چرا کاربران باید به دنبال خرید گوشی با برند ال جی باشند. اما اصلا عجیب نیست چون ال جی از لحاظ کیفیت ساخت واقعا پیشرفت محسوسی به نسبت قبل داشته و این پیشرفت حتی به جایی رسیده که اکنون شاهد رونمایی از محصولاتی عجیب با طراحی نوآورانه نظیر ال جی وینگ و V60 ThinQ با نمایشگر ثانویه (درون کیس مخصوص) و بسیاری موارد دیگر اینچنینی هستیم.

ال جی هیچگاه از تولید گوشی‌هایی با طراحی نوآورانه هراس نداشته و توانسته محصولاتی جذاب، قدرتمند و در عین حال با کیفیت تولید کند.

برخی از ایده‌های جالب ال جی با استقبال خوبی از سوی کاربران مواجه شده‌اند. برخی دیگر هم بنا به دلایلی هنوز نتوانستند آنطور که باید اعتماد کاربران را به خود جلب کنند. اما بدیهی است ال جی نمی‌خواهد خلاقیت‌های نوآورانه‌ی خود را به همین یکی دو مورد محدود کرده و قصد دارد در سال آینده (شایعه) از گوشی با نمایشگری رول شونده رونمایی کند و این دقیقا همان نوآوری جذابی است که با قدرت نرم‌افزاری بالا می‌تواند در بازار بی‌رقیب باشد.

این دقیقا همان چیزی است که سال‌ها پیش با سامسونگ آن را تجربه کردیم. درست در زمانی که هیچ شرکتی حتی فکر ساخت گوشی هوشمند با نمایشگر بزرگ را در سر نداشت، سامسونگ با گلکسی نوت‌ها و قلم جذابشان سر و صدای زیادی به پا کرد. از این گوشی‌ها به خاطر اندازه‌ی بزرگی که داشتند به عنوان فبلت یاد می‌کردند چون به نظر می‌رسید ترکیبی از اندازه‌ی تبلت‌ها با قابلیت‌های گوشی باشند. اما اکنون می‌بینیم که این لفظ دیگر از زبان‌ها افتاده چون گوشی با اندازه‌ی بزرگش تعریف می‌شود.

آیا می‌دانستید؛ LG V40 دوران دوربین‌های سه‌گانه را آغاز کرد

در آن زمان بسیاری از شرکت‌ها سامسونگ را به خاطر ساخت چنین محصولی به سخره گرفتند اما اکنون به لطف همان طراحی نوآورانه و بسیار پرکاربرد بود که غول کره‌ای را در جایگاه بزرگ‌ترین تولید کننده گوشی‌های هوشمند در جهان می‌بینیم و سری نوت هم یکی از بهترین‌ها و محبوب‌ترین‌ گوشی‌ها در بین کاربران هستند.

همین اتفاق می‌تواند با سری گلکسی زد فولد نیز تکرار شود. اگر به خاطر داشته باشید، با طراحی اولین گوشی تاشو از سوی سامسونگ، کاربران کاملا ناامید و نسبت به این فناوری بی‌اعتماد شدند. سامسونگ انتقادهای فراوانی دریافت کرد اما برای فرار از یک شکست تلخ و رسیدن به موفقیتی شیرین تنها یک سال زمان نیاز داشت.

سال قبل بود که هم کاربران و هم برخی از شرکت‌ها نظاره‌گر پیشرفت سامسونگ در این زمینه بودند و تصور می‌کردند غول کره‌ای به این زودی‌ها کار به جایی نمی‌برد. اما اکنون بعد از گذشت یک سال، انبوهی از خبرها مبنی بر تلاش شرکت‌های مختلف در ساخت یک گوشی تاشو به گوش می‌رسد.

شکست سامسونگ حتی در ساخت گوشی‌های هوشمند معمولی نظیر گلکسی نوت ۷ هم بسیار سر و صدا به پا کرد. گوشی که قرار بود زمینه ساز تحولی بزرگ باشد اما به دلایلی نامشخص، آتش می‌گرفت. اما چرا سامسونگ همچنان با قدرت در صدر جدول پرفروش‌ترین‌ها حضور دارد ولی نامی از ال جی حتی در جمع ۵ شرکت برتر دیده نمی‌شود؟

همانطور که شاهد هستید، هر دو شرکت در زمینه‌ی ساخت گوشی‌هایی قدرتمند، نوآورانه و باکیفیت تجربه‌ی زیادی دارند اما چیزی که توانسته سامسونگ را نه یک سر و گردن بلکه چندین پله از همتای کره‌ای خود جلو بیاندازد، قدرت نرم‌افزاری است. بخشی که سامسونگ طی سال‌های اخیر آنقدر روی آن مانور داده که اکنون به یکی از دلایل خرید گوشی‌های این شرکت نیز تبدیل شده.

شاید فکر کنید نرم‌افزار آنقدرها جدی نیست اما اگر نقد و بررسی گوشی‌های مختلف ال جی را بخوانید، پای ثابت بسیاری از نقاط ضعف‌ها همین عملکرد نرم‌افزاری ضعیف است. نه تنها رابط کاربری و قدرت نرم‌افزاری گوشی‌های این شرکت ضعیف است، بلکه اگر آن را با دیگر شرکت‌ها مقایسه کنیم، وضعیت بدتر نیز می‌شود.

بدیهی است ال جی که همیشه به دنبال نوآوری‌های خاص است، توانایی ساخت یک رابط کاربری قدرتمند، زیبا و مجهز را دارد تا اندروید از این حالت خسته‌کننده و یکنواخت خود خارج شود و این کار را هم تا حدودی انجام داده، اما نه به درستی. هرچند برخی‌ها شکل ساده و خاص اندروید را به خاطر سبک بودن آن ترجیح می‌دهند، اما حتی خود گوگل هم به این سمت پیش می‌رود که تغییراتی هرچند جزئی در رابط کاربری گوشی‌های خود پدید بیاورد.

آیا وان پلاس به سامسونگی دیگر تبدیل می‌شود؟

اگر از گوشی‌های اخیر ال جی نظیر V60، وینگ یا ال جی ولوت استفاده کرده باشید، می‌بینید که از لحاظ شکل ظاهری، رابط کاربری آن شباهت زیادی به One UI سامسونگ دارد. اما آن محیط منظم و محبوب اصلا در آن وجود ندارد. از باگ‌های ریز و درشت و آزاردهنده گرفته تا عملکرد بسیار کند حسگر اثرانگشت، ژست‌های حرکتی نه چندان دقیق و کاربردی و بسیاری موارد اینچنینی که اصلا برای شرکتی مثل ال جی قابل قبول نیست.

در کنار نرم‌افزار ضعیف، ال جی در بروزرسانی گوشی‌های خود هم به معنای واقعی کلمه «بد» عمل می‌کند. برخی از گوشی‌های این شرکت حتی به عنوان یک پرچم‌دار تنها یک بروزرسانی دریافت کرده‌اند که بسیار عجیب و تا حدودی نیز دور از انتظار است. حتی این بروزرسانی‌ها یا بروزرسانی‌های امنیتی هم بسیار دیر منتشر می‌شوند و زمان‌بندی دقیقی نمی‌توان برای آن‌ها مشخص کرد.

بارها دیده‌ایم اپل بعد از ارائه‌ی یک بروزرسانی، مشکلات زیادی را برای آیفون‌ها بوجود آورد. اما با یک زمان‌بندی درست، تمام آن مشکلات را در بروزرسانی بعدی برطرف می‌کرد. بنابراین یا عملکرد نرم‌افزاری باید به گونه‌ای باشد که حتی بدون دریافت آپدیت‌های جدید بتوان از گوشی نهایت استفاده را برد، یا حداقل زمان‌بندی درست و نزدیکی برای عرضه‌ی آپدیت‌ها وجود داشته باشد که کاربر بعد از مشاهده‌ی یک ضعف عجیب، خیالش از بابت رفع آن در آینده‌ای نزدیک آسوده باشد.

در صنعت گوشی‌های هوشمند، به شرکت‌هایی نظیر ال جی با توانایی ساخت گوشی‌های قدرتمند و با کیفیت نیاز است تا افزایش رقابت باعث ساخت محصولاتی شگفت‌انگیزتر شود.

به نظر می‌رسد این تنها مشکلی است که ال جی طی سال‌های اخیر به آن گرفتار شده. حتی زمانی که ال جی گوشی‌های محبوب و پرفروش ال جی G2 و آپتیموس V را راهی بازار کرده بود، بسیاری‌ از کاربران از کیفیت ساخت، قدرت سخت‌افزاری و قابلیت‌های گوناگون آن شگفت‌زده شده بودند اما نرم‌افزار اصلا در حد و اندازه‌های آن‌ها نبود. البته آن زمان کمتر کسی به این موارد اهمیت می‌داد اما اکنون اوضاع بسیار متفاوت شده و شرکت‌ها با فاصله‌ی زیادی از ال جی در این مسیر در حال پیشروی هستند.

ال جی تاکنون گوشی‌های بسیار خوبی تولید کرده و این موضوع انکارناپذیر است. اما در هر بازه‌ی زمانی، باید به نیاز کاربران توجه بیشتری شود. اینکه سامسونگ در درست‌ترین زمان مناسب گوشی بزرگ تولید می‌کند یا اپل در درست‌ترین زمان ممکن جک هدفون را از گوشی‌های خود بر می‌دارد، در نتیجه‌ی توجه دقیق به نیاز کاربران است. به همین خاطر می‌بینیم این شرکت‌ها حتی گاهی اوقات با سیاست‌های به ظاهر نادرست و عجیب، باز هم توانایی زیادی در جذب کاربر به سمت خود دارند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا شما هم مشکل اصلی ال جی را عملکرد ضعیف در بخش نرم‌افزار می‌دانید یا معتقد هستید حتی در این صورت هم نمی‌توان آینده‌ای روشن برای شرکت کره‌ای تصور کرد؟

اقدام اپل جهت حفظ محیط زیست فروش هدفون‌های بی‌سیم این شرکت را افزایش داد

منبع: Android Central

The post آیا ال جی می‌تواند با بهبود کیفیت نرم‌افزاری به اوج برگردد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala