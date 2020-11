وان پلاس ۸ تی سایبرپانک ۲۰۷۷ ادیشن رونمایی شد

وان پلاس به‌تازگی از گوشی وان پلاس ۸ تی با الهام از بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ رونمایی کرد. محصولی با ظاهر بسیار عجیب که متاسفانه فعلا فقط در کشور چین در دسترس قرار دارد.

وان پلاس ۸ تی اکتبر امسال رونمایی و راهی بازار شد. محصولی که به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵، ۸/۱۲ گیگابایت رم، دوربین چهارگانه و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده و قdمت بسیار خوبی هم دارد. (کمتر از ۷۰۰ دلار). اما ساعاتی پیش این شرکت از نسخه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ آن هم رونمایی کرد.

وان پلاس این محصول را تنها ۳۰۰ یوآن (۴۵ دلار) بیشتر از مدل استاندارد قیمت‌گذاری کرده و از امروز نیز پیش خرید آن با قیمت ۵۶۰ دلار آغاز خواهد شد. برای دسترسی به این گوشی که در نسخه‌ی محدود هم تولید می‌شود باید تا ۱۱ نوامبر (۲۱ آبان) منتظر ماند. اما این تاریخ عرضه مربوط به بازار کشور چین است.

اما چه تفاوتی بین این گوشی و مدل استاندارد وجود دارد؟ اولین و بزرگ‌ترین تفاوت بین دو گوشی به ظاهر آن‌ها بر می‌گردد. وان پلاس ۸ تی سایبرپانک ۲۰۷۷ ادیشن کاملا متفاوت با وان پلاس ۸ تی طراحی شده. برای مثال ماژول دوربین آن یک مستطیل افقی بسیار بزرگ است که بخش اعظمی از پنل پشتی را به خود اختصاص داده.

البته ماژول دوربین به ۲ بخش تقسیم می‌شود. بخش اول مربوط به خود دوربین است و روی بخش دوم نیز لوگوی سایبرپانک ۲۰۷۷ را شاهد هستیم. به همان اندازه در قسمت پایینی پنل پشتی، لوگوی دیگری از سایبرپانک ۲۰۷۷ قرار گرفته و در مرکز نیز شاهد لوگوی خود وان پلاس هستیم که به صورت کلی، مجموعه‌ی جذاب و زیبایی را ساخته‌اند.

درون جعبه‌ی این محصول یک شارژر ۶۵ واتی با لوگوی سایبرپانک ۲۰۷۷ قرار گرفته که جز این، تفاوت خاصی را بین آن و مدل بکار رفته در جعبه‌ی وان پلاس ۸ تی شاهد نیستیم. همچنین یک قاب محافظ هم درون این جعبه قرار گرفته منتها در قسمتی که پنل دوربین و لوگوی سایبرپانک (در زیر) تعبیه شده، فضای خالی وجود دارد تا گوشی بتواند زیبایی‌های خود را به تصویر بکشد.

رابط کاربری این گوشی شخصی‌سازی شده تا ظاهری با حال و هوای بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ به خود بگیرد. همچنین تصاویر زمینه و آیکون‌ها نیز به گونه‌ای زیبا دستخوش تغییراتی شده‌اند. به طور کلی این محصول سوا از مشخصات سخت‌افزاری مشابه، حس و حال جالب و خاصی را به کاربران ارائه می‌کند.

متاسفانه وان پلاس ۸ تی سایبرپانک ۲۰۷۷ ادیشن فعلا تنها در کشور چین در دسترس قرار دارد و از عرضه‌ی جهانی آن بی‌خبریم.

آیا وان پلاس به سامسونگی دیگر تبدیل می‌شود؟

منبع: GSMArena

The post وان پلاس ۸ تی سایبرپانک ۲۰۷۷ ادیشن رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala