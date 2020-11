اپل به مشکل جدی ایرپادز پرو در زمان پخش آهنگ اعتراف کرد

در روز‌های گذشته اپل اطلاعیه‌ای را در قسمت پشتیبانی سایت خودش در رابطه با مشکلی که برخی کاربران در زمان استفاده از ایرپادز پرو داشته‌اند، منتشر کرده‌ است.

در این اطلاعیه که با عنوان فراخوان اپل در رابطه با مشکل صوتی ایرپادز پرو در سایت اپل منتشر شده، به این موضوع اشاره شده است که برخی از ایرپادز پرو‌هایی که در ماه گذشته تولید شده‌اند دارای مشکلاتی در زمینه‌ی پخش صدا هستند. در این اطلاعیه همچنین آمده است که این ایرپادز پرو‌ها دارای مشکلی هستند که باعث می‌شود در هنگام پخش آهنگ صدای خش‌خش مانندی را از خود پخش کنند که در زمان قرارگیری در محیط‌های شلوغ میزان این نوع صدا‌های آزاردهنده افزایش می‌یابد.

برخی از کاربران در زمان استفاده از ایرپادز پرو اپل گفته‌اند که قابلیت حذف نویز فعال که برای حذف صداهای مزاحم محیطی در این هدفون‌ها قرار دارد، در زمان استفاده این کار را به شکل مناسبی انجام نمی‌دهد. این کاربران همچنین گفته‌اند که گاهی در هنگام استفاده از این ایرپادز صدای ترافیک یک خیابان شلوغ یا صدای تولیدی توسط هواپیما در آسمان را شنیده‌اند.

کاربران دیگری همچنین گفته‌اند که زمان گوش دادن به آهنگ این ایرپادز نمی‌تواند که بیس آهنگ را به شکل مناسبی پخش کند. اپل با منتشر کردن این اطلاعیه مدعی شده است که خودش یا ارائه دهندگان خدمات رسمی این شرکت این مشکل کاربران را به صورت رایگان و با تعویض قسمت معیوب ایرپادز پرو آن‌ها، بر طرف خواهند کرد.

کاربران می‌توانند که با مراجعه به اپل استور یا صحبت با پشتیبانی اپل در رابطه با تعویض قسمت‌های معیوب ایرپادز پرو خود اقدام نمایند. اپل در زمان انجام این کار با بررسی ایرپادز پروی کاربر مشکل آن را شناسایی کرده و اگر این مشکل شامل این طرح جدید باشد قسمت‌های معیوب ایرپادز پرو تعویض خواهند شد. البته اپل گفته است که تعویض محفظه‌ی نگهدارنده‌ی این ایرپادز شامل این طرح نمی‌شود حتی اگر هر دو ایربادز دارای مشکل باشند.

همان‌گونه که در اخبار خوانده‌اید به تازگی اطلاعاتی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند به احتمال زیاد اپل سال آینده از نسل بعدی ایرپادز پرو رونمایی خواهد کرد. این شایعه‌ها همچنین می‌گویند که اپل طراحی نسل بعدی را به گونه‌ای انجام داده است که ایربادز‌ها دارای طراحی گردی هستند دیگر از پایه‌های استوانه‌ای شکل در آن‌ها خبری نخواهد بود.

ایرپادز یا ایرپادز پرو؛ کدام یک ارزش خرید بیشتری دارد؟

