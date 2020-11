در چند سال گذشته در کنار پیشرفت سرعت شارژ سیمی گوشی‌های هوشمند، شرکت‌های عمدتا چینی در زمینه‌ی شارژ بی‌سیم هم به پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کرده‌اند. در حال حاضر، گوشی‌های شیائومی می ۱۰ اولترا و هواوی میت ۴۰ پرو، پرو پلاس و پورشه دیزاین با پشتیبانی از شارژ بی‌سیم ۵۰ واتی در این زمینه حرف اول را می‌زنند.

برای مقایسه می‌توانیم به گوشی‌های آیفون ۱۲ پرو مکس و گلکسی نوت ۲۰ اولترا اشاره کنیم که هر دو از شارژ بی‌سیم ۱۵ وات پشتیبانی می‌کنند. حالا برای مقایسه‌ی عملکرد شارژ بی‌سیم ۵۰ واتی گوشی‌های شیائومی می ۱۰ اولترا و هواوی میت ۴۰ پرو، یکی از افشاگران مشهور چینی یک آزمایش انجام داده است.

اول از همه باید خاطرنشان کنیم که ظرفیت باتری هر دو گوشی مشابه هستند. می ۱۰ اولترا از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که مبتنی بر طراحی ۲ سلولی است. از طرف دیگر، انرژی هواوی میت ۴۰ پرو از طرف باتری ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود. در مورد ۲ سلولی بودن این باتری هنوز با قاطعیت نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم ولی کالبدشکافی این گوشی نشان می‌دهد که ۲ کابل به باتری موردنظر وصل شده است.

طبق تصاویر منتشر شده از طرف این افشاگر، هر دو گوشی همزمان بر روی شارژر بی‌سیم موردنظر قرار گرفته‌اند. بعد از ۵ دقیقه، شارژ میت ۴۰ اولترا به ۱۷ درصد رسیده ولی شارژر بی‌سیم می ۱۰ اولترا توانسته در همین مدت شارژ این گوشی را به ۲۰ درصد برساند. بعد از ۱۵ دقیقه، این اختلاف بیشتر می‌شود و شارژ می ۱۰ اولترا به ۴۹ درصد و شارژ میت ۴۰ پرو به ۳۸ درصد می‌رسد. بعد از گذشت ۳۰ دقیقه هم شاهد شارژ ۶۸ درصدی پرچم‌دار هواوی و شارژ ۸۵ درصدی پرچم‌دار شیائومی هستیم.

در نهایت باتری می ۱۰ اولترا بعد از گذشت ۳۹ دقیقه به شارژ کامل رسیده ولی هواوی میت ۴۰ پرو برای رسیدن به شارژ کامل باید به مدت ۵۶ دقیقه بر روی پد شارژ موردنظر قرار بگیرد.

همانطور که می‌بینید، با وجود اینکه هر دو گوشی از نظر شارژ بی‌سیم از سرعت یکسانی بهره می‌برند و اگرچه باتری می ۱۰ اولترا اندکی بزرگ‌تر است، اما در نهایت این گوشی در این زمینه حرف بیشتری برای گفتن دارد.

مروری بر تاریخچه تکنولوژی شارژ بی‌سیم

