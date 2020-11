اپل زمان برگزاری مراسم One More Thing را اعلام کرد

اپل ساعاتی قبل اعلام کرد که مراسم One More Thing در تاریخ ۱۰ نوامبر (۲۰ آبان) برگزار می‌شود. طبق گزارش‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد در این مراسم شاهد معرفی اولین کامپیوترهای مک مبتنی بر تراشه‌ی اختصاصی اپل خواهیم بود.

نام این مراسم هم قابل توجه است. عبارت One More Thing یا «یک چیز دیگر» در مراسم‌های اپل به کرات به‌خصوص توسط مدیرعامل قبلی اپل یعنی استیو جابز برای معرفی محصولات مهم استفاده می‌شد. آخرین باری که اپل از این عبارت در مراسم‌های خود استفاده کرده، به مراسم معرفی آیفون X در سال ۲۰۱۷ برمی‌گردد.

اپل ماه‌ها قبل اعلام کرد که به‌زودی روند مهاجرت کامپیوترهای این شرکت از پردازنده‌های اینتل به سمت تراشه‌های ساخت این شرکت آغاز می‌شود. در همان رویداد اعلام شد که اولین کامپیوترهای مبتنی بر این مشخصه تا قبل از اتمام ۲۰۲۰ راهی بازار خواهند شد. این شرکت می‌گوید به همان دلایل مشابهی که در سال ۲۰۰۵ مهاجرت به سمت پردازنده‌های اینتل آغاز شد، این بار می‌خواهند استفاده از تراشه‌های اختصاصی خود را آغاز کنند. اپل با این کار قصد دارد عملکرد بهتر را با مصرف انرژی کمتری برای کاربران به ارمغان بیارود.

اگرچه گفته می‌شود اپل قصد دارد این فرایند مهاجرت را با مک‌بوک‌ها آغاز کند، اما در ادامه قرار است تمام کامپیوترها از جمله کامپیوترهای دسکتاپ به بهره‌گیری از تراشه‌های ساخت اپل روی بیاورند. همچنین در کنار معرفی این کامپیوترها، احتمالا نسخه‌ی نهایی سیستم‌عامل macOS 11 Big Sur هم ارائه می‌شود که همچنان در حالت بتا قرار دارد.

