سامسونگ احتمالا در حال کار روی گلکسی نوت ۲۰ فن ادیشن است

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد بعد از موفقیت گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن، حالا از گلکسی نوت ۲۰ فن ادیشن نیز رونمایی کند.

تقریبا هفت ماه بعد از معرفی سری گلکسی اس ۲۰، سامسونگ از گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن رونمایی کرد. محصولی که از مشخصات سخت‌افزاری در حد یک پرچم‌دار بهره می‌برد اما به خاطر یک سری موارد نظیر بدنه‌ی پلاستیکی، نمایشگر +FHD و …، ۷۰۰ دلار قیمت‌گذاری شد.

برخی‌ها معتقدند سامسونگ این محصول را برای جبران فروش کم پرچم‌دارهای سری اس ۲۰ راهی بازار کرد. چون این گوشی‌ها به نسبت دیگر پرچم‌دارهای بازار، قیمت زیادی داشته و درست در زمان شیوع ویروس کرونا هم راهی بازار شدند. علاوه بر این‌ها، نسخه‌ی بین‌المللی مجهز به اگزینوس ۹۹۰ هم نتوانست آنطور که باید کاربران را راضی نگه دارد. به گونه‌ای که غول کره‌ای مجبور شد در کشور خود، سری اس ۲۰ را با اسنپدراگون ۸۶۵ عرضه کند.

همه‌ی این موارد دست به دست هم داد تا سامسونگ مجاب به تولید یک پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی واقعی شود. محصولی که در کنار همان امکانات و قابلیت‌ها و قدرت سخت‌افزاری، از قیمت کمتری هم برخوردار باشد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد گلکسی نوت ۲۰ فن ادیشن را هم راهی بازار کند. ظاهرا فروش سری گلکسی نوت ۲۰ مطابق انتظار نبوده و سامسونگ باید با عرضه‌‌ی یک گوشی مقرون به صرفه، نظر مثبت کاربران را به خود جلب کند.

آیا پرچم‌داران سری اس و نوت سامسونگ به گوشی‌‌های میان‌رده تبدیل می‌شوند؟

در وب‌سایت شعبه‌ی برزیل سامسونگ، یکی دو بار به وجود نوت ۲۰ فن ادیشن اشاره شده که در آن شاهد لو رفتن برخی از جزئیات مربوط به این دستگاه نیز بودیم. مثلا گفته شد نمایشگر آن ۶.۵ اینچی خواهد بود و از حالت شب نیز پشتیبانی می‌کند. اگر این حرف‌ها صحت داشته باشد، به نظر می‌رسد نوت ۲۰ فن ادیشن همین حالا هم در دست ساخت قرار دارد. (روی تصویر زیر کلیک کنید).

از آن جایی که از زمان معرفی سری نوت ۲۰ مدت زمان زیادی نمی‌گذرد، انتظار نداریم سامسونگ همین حالا از این گوشی رونمایی کند. برنامه‌های غول کره‌ای به این صورت بود که هر سال از یک گوشی فن ادیشن به عنوان پرچم‌دار مقرون به صرفه رونمایی کند. بنابراین به نظر می‌رسد وجود این محصول حتمی است. منتها از زمان دقیق رونمایی آن بی‌خبریم.

اس ۲۰ فن ادیشن یک سری تغییرات ظاهری و جزئی به نسبت پرچم‌داران این سری دارد، اما برای خانواده‌ی نوت‌ها، نوت ۲۰ در واقع یک فن ادیشن به حساب می‌آید چون گویا همان اس ۲۰ فن ادیشن با پشتیبانی از قلم است. بنابراین اگر وجود محصول جدید از سری نوت‌ها حقیقت داشته باشد، جالب خواهد بود ببینیم سامسونگ چه تغییراتی را در آن پدید خواهد آورد.

سال گذشته شاهد رونمایی از دو گوشی سری اس و نوت ۱۰ با پسوند لایت بودیم که در آن، اس ۱۰ لایت از لحاظ سخت‌افزاری از همتای خود از سری نوت قدرتمندتر بود. بنابراین این احتمال هم وجود دارد که سامسونگ برای گوشی جدید خود هم همین سیاست را در پیش گرفته و نوت ۲۰ فن ادیشن را با سخت‌افزاری در حد یک میان‌رده‌ی قدرتمند راهی بازار کند.

آیفون ۱۲ ۵G در مقابل گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن؛ نبرد پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه

