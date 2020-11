اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که مک بوک پرو ۱۳ اینچی و مک بوک ایر به احتمال زیاد اولین مک‌هایی خواهند بود که اپل در آن‌ها از پردازنده‌ی اپل سیلیکون استفاده کرده است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که شاید اپل قصد داشته باشد از این مک‌ها با پردازنده‌ی اپل سیلیکون در رویداد این ماه خودش که به‌تازگی دعوتنامه‌ی آن منتشر شده است، رونمایی کند.

تحلیل‌گر با سابقه و مشهور محصولات اپل، مینگ چی کو، در ماه جولای (تیر ماه) اعلام کرد که اپل قصد دارد تا قبل از پایان امسال از مک بوک پرو ۱۳ اینچی و مک بوک ایر با پردازنده‌ی اپل سیلیکون رونمایی کند. او همچنین ادعا کرد که این دو مک اولین دستگاه‌هایی خواهند بود که اپل فرایند تغییر پردازنده از اینتل به اپل سیلیکون را در آن‌ها انجام خواهد داد.

درست ساعتی بعد از منتشر شدن اطلاعیه رسمی اپل برای رویدادی به نام One More Thing یکی از افشاگران اطلاعات به نام L0vetodream با منتشر کردن توییتی مدعی شده است که اپل قصد دارد از دو مک بوک ۱۳ اینچی با پردازنده‌های جدید اپل سیلیکون در این رویداد رونمایی کند. این افشاکننده جزئیات دیگری را در رابطه با ادعای خود مطرح نکرده است.

در ماه جولای (تیر ماه) مینگ چی کو مدعی شده‌ بود که اپل در حال توسعه‌ی دو مک بوک جدید با نمایشگر‌های ۱۴٫۱ و ۱۶٫۱ اینچ است. این تحلیل‌گر در ادامه گفته بود که هر دو این مک بوک‌ها دارای طراحی جدیدی هستند و در آن‌ها از نمایشگر‌های mini-LED استفاده شده است. البته او در رابطه با این مک بوک‌ها گفت بود که به احتمال زیاد در سه ماه دوم یا سوم سال ۲۰۲۱ شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود.

علاوه‌بر این مک بوک‌ها، همچنین اطلاعات دیگری هم منتشر شده بودند که نشان می‌دادند اپل در حال توسعه‌ی یک آی‌مک جدید با نمایشگر ۲۴ اینچی است و قصد دارد تا پایان امسال از آن رونمایی کند. اما L0vetodream در توییت خود مدعی شده است که تا پایان امسال شاهد رونمایی از کامپیوتر دسکتاپ جدید توسط اپل نخواهیم بود. همچنین اطلاعات منتشر شده توسط تأمین کنندگان چینی قطعات نشان می‌دهندکه به احتمال زیاد اپل در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ از آی‌مک‌های جدید رونمایی خواهد کرد.

آی‌مک‌های ۲۰۲۱ احتمالا با پردازنده‌ی A14T عرضه خواهند شد

مینگ چی کو در رابطه با این موضوع گفته بود که به احتمال زیاد اپل از این مک بوک‌ها و آی‌مک با طراحی جدید در سه ماه‌ی چهارم سال ۲۰۲۰ یا اوایل سال ۲۰۲۱ رونمایی خواهد کرد. با توجه به این توضیحات به احتمال زیاد در سال آینده شاهد رونمایی از این مک‌ها با طراحی جدید خواهیم بود.

به نظر می‌رسد که اپل در مک‌های مجهز به پرازنده‌های اپل سیلیکون از پردازنده‌های سری A خودش استفاده کرده است. انتظار داریم که نسل اولیه این پردازنده‌های جدید بر پایه معماری ۵ نانومتری توسعه داده شده باشند. همان‌گونه که اپل اعلام کرد این پردازنده‌ها به گونه‌ای توسعه داده شده‌اند که داری سرعت بالا و مصرف انرژی بهینه باشند. به احتمال زیاد این مک‌های جدید قادر به پشتیبانی از نرم افزار‌هایی باشند که بتوان آن‌ها را بر روی تمامی دستگاه‌های ساخت این شرکت اجرا کرد.

برای اولین‌بار اپل در کنقرانس WWDC 2020 به صورت رسمی اعلام کرد که آن‌ها قصد دارند در آینده تمامی پردازنده‌های اینتلی که هم اکنون در مک‌ها از آن استفاده می‌کنند را با پردازنده‌ی جدید اپل سیلیکون جایگزین نمایند. اپل در این کنفرانس اعلام کرد که این فرایند در حدود ۲ سال طول خواهد کشید.

تیم کوک اعلام کرد امسال منتظر محصولات هیجان‌انگیز اپل باشید

