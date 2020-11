به‌تازگی شایعه‌های جدیدی در رابطه با زمان عرضه‌ی کارت گرافیک RTX 3060 Ti منتشر شده‌اند. براساس این شایعه‌های منتشر شده، به احتمال زیاد این کارت گرافیک تا دو هفته‌ی آینده و در ۱۷ نوامبر (۲۷ آبان) عرضه خواهد شد. البته این اولین‌باری نیست که شایعه‌هایی در رابطه با زمان عرضه‌ی این کارت گرافیک منتشر می‌شوند.

اگر این شایعه‌های جدید درست باشند؛ این کارت گرافیک درست یک روز قبل از عرضه‌ی کارت‌های گرافیک جدید رادئون RX 6000 به بازار عرضه خواهد شد. البته شایعه‌های دیگری هم هستند که ادعا می‌کنند این کارت گرافیک در ۲ دسامبر (۱۲ آذر) عرضه خواهد شد.

با توجه به این شایعه‌های مطرح شده می‌توان انتظار داشت که عرضه‌ی این کارت گرافیک نزدیک است. تا قبل از منتشر شدن این شایعه‌های جدید، اطلاعاتی در ماه سپتامبر (شهریور ماه) منتشر شده بودند که ادعا می‌کردند در ماه اکتبر (مهر ماه) شاهد رونمایی از این کارت گرافیک جدید خواهیم بود. با تمام شدن ماه اکتبر می‌توان گفت که شایعه‌های قبلی در رابطه با این موضوع اشتباه می‌کردند. انتظار داریم که اطلاعات تازه منتشر شده در رابطه با زمان رونمایی از این کارت گرافیک صحیح باشند.

آخرین گمانه‌زنی‌هایی که در رابطه با زمان عرضه‌ی این کارت گرافیک منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که به احتمال زیاد RTX 3060 Ti در ۱۷ نوامبر (۲۷ آبان) عرضه خواهد شد که مطابق با گزارش‌هایی قبلی است که زمان عرضه‌ی این کارت گرافیک را اواسط نوامبر (اواخر آبان) پیش‌بینی می‌کردند.

این اطلاعات جدید همچنین نشان می‌دهند که با توجه به اطلاعات بدست آمده از سازندگان مختلف کارت گرافیک، می‌توان انتظار داشت که این کارت گرافیک هم همانند دیگر هم کارت‌های گرافیک سری ۳۰۰۰ انویدیا با مشکلاتی مانند کمبود عرضه نسبت به تقاضا رو‌به‌رو شود.

البته اطلاعات دیگری هم می‌گویند که شرکت انویدیا قصد دارد این کارت گرافیک را همانند کارت گرافیک RTX 3070 با دو هفته تأخیر عرضه کند تا بتواند مشکلات مربوط به عدم عرضه‌ی کارت گرافیک با توجه به تقاضا را حل کند.

در ماه گذشته شاهد منتشر شدن اطلاعات ۴ کارت گرافیک RTX 3060 Ti بودیم که توسط گیگابایت ساخته شده بودند. همچنین اطلاعاتی منتشر شدند که نشان می‌دادند هر دو کارت گرافیک RTX 3060 و RTX 3060 Ti احتمالا در تاریخ ۳۰ نوامبر (۱۰ آذر) در کشور چین عرضه خواهند شد.

در نهایت انتظار داریم که کارت گرافیک RTX 3060 Ti نسخه‌ی ارزان قیمت‌تر و ضعیف‌تر کارت گرافیک ۴۹۹ دلاری RTX 3070 باشد. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهندکه این کارت گرافیک دارای هسته‌ی کودا کمتری، ۴۸۶۴ عدد، خواهد بود اما در آن از ۸ گیگابایت حافظه‌ی GDDR6 استفاده شده است که می‌تواند اطلاعات را با سرعت ۱۴ گیگابیت بر ثانیه از طریق باس‌های حافظه‌ی ۲۵۶ بیتی انتقال دهد که باعث می‌شود بیشترین پنهای باند این کارت گرافیک به عدد ۴۴۸ گیگابایت بر ثانیه برسد. انتظار داریم که RTX 3060 Ti با قیمتی در حدود ۳۹۹ دلار عرضه شود.

منبع متن: digikala