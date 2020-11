حدود سه ماه از عرضه‌ی گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰ می‌گذرد و به نظر می‌رسد استقبال از این گوشی‌ها پایین‌تر از حد انتظار بوده است. به گزارش سایت The Elec، سامسونگ میزان تولید این گوشی‌ها را تا حد قابل توجهی کاهش داده است.

این سایت کره‌ای گزارش داده که در ماه اکتبر قرار بوده ۹۰۰ هزار واحد از این گوشی‌ها تولید شوند ولی فقط ۶۰۰ هزار واحد تولید شده است. همچنین ظاهرا آمار تولید گلکسی نوت ۲۰ اولترا بیشتر از مدل استاندارد است و به نظر می‌رسد استقبال از مدل استاندارد وضعیت بدتری نسبت به مدل اولترا دارد.

در این گزارش آمده که نسبت فروش این گوشی‌ها ۲ به ۱ به نفع گوشی بزرگ‌تر است که نشان می‌دهد بسیاری از کاربران علاقه‌ی چندانی به خرید گلکسی نوت ۲۰ ندارند.

باید خاطرنشان کنیم که طبق گزارش‌های منتشر شده، گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ هم آمار فروش قابل توجهی نداشته‌اند. در سه‌ماهه‌ی سوم سال جاری، آمار فروش این گوشی‌ها کمتر از گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ در مدت مشابه سال گذشته بوده است که البته باید به نقش بحران کرونا هم اشاره کنیم.

همانطور که احتمالا می‌دانید، سامسونگ قصد دارد گوشی‌های سری گلکسی S21 را حدود یک ماه زودتر از زمان همیشگی راهی بازار کند و به همین خاطر این احتمال وجود دارد که کارخانه‌های سامسونگ به دلیل افزایش تمرکز بر گوشی‌های گلکسی S21، آمار تولید گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ را کاهش داده‌اند.

منبع: Android Authority

The post میزان تولید گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰ پایین‌تر از انتظار است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala