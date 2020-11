حدود ۲۰ ماه از معرفی گوشی نوکیا ۹ می‌گذرد و به نظر می‌رسد در آینده‌ی نزدیک جانشین این گوشی با نام نوکیا ۹.۳ معرفی خواهد شد. اما حالا یک گزارش جدید حاکی از آن است که نوکیا مشغول ساخت یک گوشی پرچم‌دار جذاب‌تر است که احتمالا با نام نوکیا ۱۰ در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۱ راهی بازار خواهد شد.

طبق این گزارش، نوکیا ۱۰ از فریم مبتنی بر فولاد ضد زنگ بهره می‌برد و برای محافظت از نمایشگر هم شیشه‌ی یاقوت کبود مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این موارد، باید انتظار بهره‌گیری از تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۸۷۵ را داشته باشیم که قرار است در تاریخ ۱ دسامبر (۱۱ آذر) رسما معرفی شود.

نوکیا ۱۰ با دوربین‌های چندگانه‌ی مبتنی بر لنزهای ساخت شرکت زایس به دست مشتریان می‌رسد اما هنوز در مورد تعداد دوربین‌های این گوشی با قاطعیت نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. برای یادآوری باید بگوییم که نوکیا ۹ مجهز به دوربین پنج‌گانه بود که سه سنسور سیاه‌وسفید و دو سنسور رنگی این ماژول را شکل داده بودند. همچنان در کنار این دوربین‌ها، یک سنسور ToF هم تعبیه شده بود.

روی هم رفته جزییات چندانی در مورد گوشی نوکیا ۱۰ فاش نشده اما با نزدیک شدن به زمان عرضه‌ی این گوشی، احتمالا شاهد ارائه‌ی اطلاعات بیشتری خواهیم بود.

منبع: GSM Arena

The post گوشی نوکیا ۱۰ با اسنپ‌دراگون ۸۷۵ راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala