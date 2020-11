وان‌پلاس تعدادی از بهترین گوشی‌های اندرویدی را راهی بازار کرده و به همین خاطر بسیاری از کاربران فکر می‌کنند این شرکت سابقه‌ی زیادی دارد؛ این در حالی است که اولین گوشی وان‌پلاس فقط ۶ سال قبل عرضه شده است. گوشی وان‌پلاس وان در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۴ رسما معرفی شد و این شرکت پیش از عرضه‌ی اولین گوشی خود موفق شد سروصدای زیادی پیرامون آن راه بیندازد.

وان‌پلاس وان یک گوشی مهم در اکوسیستم اندروید محسوب می‌شود زیرا ایده‌ی گوشی‌های پرچم‌دار مقرون‌به‌صرفه را بیش از پیش در بازارهای غربی گسترش داد. البته وان‌پلاس وان اولین پرچم‌دار مقرون‌به‌صرفه محسوب نمی‌شود و مثلا شیائومی در همان دوران در این زمینه به موفقیت‌های زیادی رسیده بود.

در آن زمان شیائومی با گوشی Mi 3 وارد بازار هند شد و در نهایت توانست به محبوب‌ترین برند این کشور تبدیل شود اما اهمیت اصلی وان‌پلاس وان به عرضه‌ی این گوشی در بازارهای غربی برمی‌گردد.

شرکت‌هایی مانند شیائومی، هواوی و دیگر شرکت‌های چینی در آن دوران عمدتا بر بازارهای آسیایی تمرکز کردند ولی وان‌پلاس از همان ابتدا به‌دنبال حضور گسترده در آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای غربی بود. وان‌پلاس به لطف تمرکز بر بازارهای جهانی حالا از شهرت گسترده‌ای در بین کاربران کشورهای مختلف بهره می‌برد و هم‌اکنون با ارائه‌ی گوشی‌های ارزان‌قیمت نورد N10 و N100 می‌خواهد سهم بازار خود را بیش از پیش افزایش بدهد.

برای یادآوری باید بگوییم وان‌پلاس وان از نمایشگر ۵.۵ اینچی LCD، ۳ گیگابایت حافظه رم، ۱۶ یا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی، دوربین ۱۳ مگاپیکسلی، باتری ۳۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۸۰۱ بهره می‌برد. این ویژگی‌ها اگرچه در حال حاضر بسیار قدیمی به نظر می‌رسند، اما این موضوع که مدل ۱۶ گیگابایتی با قیمت ۲۹۹ دلار و مدل ۶۴ گیگابایتی با قیمت ۳۴۹ دلار روانه‌ی بازار شد، در آن زمان توجهات کاربران زیادی را جلب کرد.

برای مقایسه می‌توانیم به مهم‌ترین پرچم‌دار سامسونگ در این زمان یعنی گلکسی اس ۵ اشاره کنیم. این گوشی هم از اسنپ‌دراگون ۸۰۱ استفاده می‌کرد ولی مجهز به ۲ گیگابایت حافظه رم و ۱۶ یا ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی بود و با قیمت پایه ۶۴۹ دلار راهی بازار شد.

قیمت پایین این گوشی باعث شد که خیلی سریع مورد توجه گسترده قرار بگیرد. یکی از ترفندهای بازاریابی وان‌پلاس هم این بود که کاربران فقط با داشتن دعوت‌نامه می‌توانستند این گوشی را خریداری کنند و به همین خاطر انجمن‌های وان‌پلاس سرشار از درخواست دعوت‌نامه‌ی کاربران شد.

روی‌هم‌رفته وان‌پلاس وان نقش مهمی در افزایش محبوبیت گوشی‌های پرچم‌دار مقرون‌به‌صرفه داشت و بسیاری از کاربران به‌خصوص افرادی که در کشورهای غربی زندگی می‌کردند، برای خرید این نوع گوشی‌ها به برند وان‌پلاس مراجعه می‌کردند. با وجود اینکه سخت‌افزار این گوشی نقش مهمی در موفقیت آن داشت، اما نباید اهمیت تمرکز وان‌پلاس بر نرم‌افزار را از قلم بیندازیم.

وان‌پلاس وان همراه با کاستوم رام CyanogenMod به دست کاربران رسید و مدت‌ها بعد این شرکت از رابط کاربری اختصاصی خود به نام OxygenOS رونمایی کرد. تمرکز این شرکت معطوف به ارائه‌ی رابط کاربری ساده و فاقد هرگونه اپلیکیشن‌های سنگین و بی‌مصرف بود که در آن زمان ایده‌ی نامعمولی محسوب می‌شد؛ همین توجه زیاد وان‌پلاس به ارائه‌ی تجربه‌ی نرم‌افزاری جذاب باعث شد که کاربران حرفه‌ای علاقه‌ی زیادی به این برند پیدا کنند.

تکامل رابط کاربری گوشی‌های وان‌پلاس؛ از سیانوژن تا اکسیژن

بعد از گذشت ۶ سال، حوزه‌ی پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه بسیار متفاوت شده است. تولیدکنندگان حالا توجه بیشتری به طراحی این نوع گوشی‌ها نشان می‌دهند و سخت‌افزارها هم پیشرفت‌های قابل توجهی را پشت سر گذاشته‌اند. اما به لطف گوشی‌هایی مانند ردمی K20 پرو و ریلمی X50 پرو، کاربران همچنان می‌توانند گوشی‌های جذاب را با قیمت مناسبی خریداری کنند.

اگرچه به دلیل افزایش قیمت تراشه‌های پرچم‌دار دیگر تقریبا هیچ گوشی ارزان‌قیمت مجهز به تراشه‌ی پرچم‌دار راهی بازار نمی‌شود، اما در عوض به لطف پیشرفت تراشه‌های میان‌رده، گوشی‌های میان‌رده مقرون‌به‌صرفه می‌توانند جای خالی پرچم‌داران ارزان‌قیمت را پر کنند. به همین خاطر کاربران برای بهره‌گیری از دوربین‌های عالی و سخت‌افزارهای جدید دیگر مجبور نیستند ۱۰۰۰ دلار برای خرید گوشی جدید هزینه کنند. و در نهایت باید بگوییم که چنین مزیتی به لطف گوشی‌هایی مانند وان‌پلاس وان ممکن شده است.

آیا وان‌پلاس به سامسونگی دیگر تبدیل می‌شود؟

