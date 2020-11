سامسونگ بعد از اینکه سال‌ها به صورت اختصاصی از تراشه‌های اگزینوس استفاده می‌کرد، به تازگی این تراشه‌ها را در اختیار ویوو هم قرار داده است. به‌عنوان مثال می‌توانیم به تعدادی از گوشی‌های جدید ویوو اشاره کنیم که از تراشه‌های اگزینوس ۹۸۰ و ۸۸۰ بهره می‌برد. حالا به نظر می‌رسد سامسونگ می‌خواهد این تراشه‌ها را در اختیار دو شرکت بزرگ چینی یعنی شیائومی و اوپو هم قرار دهد.

به گزارش سایت Business Korea، سامسونگ در حال برنامه‌ریزی برای فروش تراشه‌های اگزینوس به اوپو و شیائومی در سال ۲۰۲۱ است. همچنین همکاری با ویوو هم ادامه پیدا می‌کند. ظاهرا قرار است این تراشه‌ها در تعدادی از گوشی‌های ارزان‌قیمت ساخت اوپو و شیائومی مورد استفاده قرار بگیرند.

در این گزارش آمده به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه هواوی، شیائومی و اوپو به دنبال افزایش ظرفیت تولید گوشی‌های خود هستند و برای این کار به تراشه‌های بیشتری نیاز دارند. همچنین به نظر می‌رسد تراشه‌های موردنظر سامسونگ قیمت بهتری نسبت به رقبا دارند و به همین خاطر شیائومی و اوپو این تراشه‌ها را انتخاب کرده‌اند.

این نخستین باری نیست که گزارشی در مورد تلاش شرکت‌ها برای پر کردن جای خالی گوشی‌های هواوی منتشر می‌شود. در رابطه با معرفی زودتر از انتظار گوشی‌های گلکسی S21 هم گفته می‌شود به دلیل شرایط پیش آمده برای هواوی، سامسونگ می‌خواهد نهایت استفاده را از این موضوع ببرد و به همین دلیل جدیدترین گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت زودتر معرفی می‌شوند.

همچنین سامسونگ چند روز قبل اعلام کرد که جدیدترین تراشه‌ی این شرکت به نام اگزینوس ۱۰۸۰ در تاریخ ۱۲ نوامبر (۲۲ آبان) در چین معرفی می‌شود که قرار است به‌عنوان جانشین اگزینوس ۹۸۰ انجام وظیفه کند. به نظر می‌رسد ویوو اولین گوشی مجهز به این تراشه را روانه‌ی بازار خواهد کرد.

