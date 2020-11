اسنپدراگون ۸۷۵ با اختلاف زیادی کرین ۹۰۰۰ را پشت سر گذاشت

طبق جدیدترین بنچمارک منتشر شده از اسنپدراگون ۸۷۵ شاهد این هستیم که این پردازنده توانسته در بخش پردازشی، با اختلاف زیادی کرین ۹۰۰۰ را پشت سر بگذارد. هرچند در بخش گرافیک، نماینده‌ی هواوی عملکرد بهتری داشت.

کوالکام قصد دارد به‌زودی از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ رونمایی کند. پردازنده‌ای که گفته می‌شود از لحاظ قدرت پردازشی، از تمامی مدل‌های موجود کنونی قدرتمندتر خواهد بود. از آن جایی که حدودا ۱ ماه تا معرفی این پردازنده زمان باقی مانده، بدیهی است نتایج عملکرد آن در بنچمارک‌ها منتشر شود.

در جدیدترین بنچمارک منتشر شده نیز امتیاز اسنپدراگون ۸۷۵ در بخش قدرت پردازشی به ۳۳۳.۲۶۹ رسید. این در حالی است که امتیاز اسنپدراگون ۸۶۵ که به عنوان یک پردازنده‌ی قدرتمند شناخته می‌شود ۲۹۰.۱۶۹ است. اما نکته‌ی جالب‌تر، قرارگیری کرین ۹۰۰۰، پردازنده‌ی ۵ نانومتری و جدید هواوی در رده‌ی سوم است. امتیاز این پردازنده به ۲۷۵.۸۶۲ رسیده که آن را پایین‌تر از هر دو نماینده‌ی کوالکام قرار می‌دهد.

اما در بخش گرافیک، کرین ۹۰۰۰ توانست با اختلاف بسیار اندک و نامحسوس، از اسنپدراگون ۸۷۵ بهتر ظاهر شود. امتیاز این دو در این بخش به ترتیب به ۳۴۴.۳۳۴ و ۳۴۲.۲۲۵ رسید. اما هر دوی آن‌ها به نسبت اسنپدراگون ۸۶۵ با امتیاز ۲۹۴.۹۱۳ با اختلاف زیادی بالاتر قرار گرفتند.

هواوی در مراسم معرفی سری میت ۴۰، در رابطه با قدرت بالای کرین ۹۰۰۰ ادعاهای زیادی را مطرح کرد. انتظار داشتیم عملکرد کلی این پردازنده به نسبت اسنپدراگون ۸۶۵ یا تمام پردازنده‌های کنونی بهتر باشد اما مطمئن بودیم این برتری با حضور نماینده‌ی جدید کوالکام و یا حتی اگزینوس ۲۱۰۰ سامسونگ به اتمام خواهد رسید.

همانطور که می‌بینید، امتیاز کلی اسنپدراگون ۸۷۵ در این تست به ۸۹۹.۴۰۱ رسید. در حالی که کرین ۹۰۰۰ و اسنپدراگون ۸۶۵ هم به ترتیب با کسب امتیاز‌ ۸۷۵.۳۰۸ و ۸۲۰.۲۲۰، در رده‌ی دوم و سوم قرار گرفتند. البته باز هم تفاوت عملکرد بین پردازنده‌ی جدید کوالکام و هواوی آنقدری محسوس نیست که کاربران در انجام کارهای روزمره متوجه آن شوند.

البته در نتایج بنچمارک‌ها، لزوما قدرت پردازنده همه چیز نیست. بلکه در کنار آن مواردی دیگر نظیر سرعت حافظه و میزان رم بکار رفته نیز تاثیر به‌سزایی دارند. در این تست، محصول آزمایشی کوالکام از ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم بهره می‌برد. این موضوع در کنار سرعت پردازشی بالاتر، اسنپدراگون ۸۷۵ را به صدر جدول رسانده. اما از طرفی میت ۴۰ پرو در این تست از حافظه‌ی پر سرعتی بهره می‌برد و در کنار توان گرافیکی بالا، توانست مقام دوم را کسب کند.

البته باید این موضوع را هم به خاطر داشته باشید که همیشه نتایج بنچمارک‌ها در شرایطی متفاوت ثبت می‌شوند. اما در شرایط عادی، وقتی یک گوشی را خریداری می‌کنید، شرکت سازنده ممکن است بنا به دلایلی، از حافظه‌ای با سرعت پایین، میزان رم کمتر با فناوری ضعیف‌تر و … استفاده کند. بدین ترتیب نتایج بنچمارک گوشی‌های مختلف از برندهای مختلف ممکن است حتی در صورت استفاده از یک ترکیب سخت‌افزاری مشابه، متفاوت باشد.

اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی با می ۱۱ و سامسونگ با سری گلکسی S21، اولین شرکت‌هایی خواهند بود که از پردازنده‌ی پرچم‌دار کوالکام در گوشی‌های خود استفاده می‌کنند. این پردازنده احتمالا اوایل ماه دسامبر (حدودا ۱ ماه بعد) رونمایی خواهد شد اما بعید به نظر می‌رسد تنها محصولی باشد که کوالکام از آن رونمایی می‌کند.

اخیرا شنیده بودیم اوپو در حال تست نسخه‌ی اورکلاک شده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ است که فرکانس هسته‌ی بزرگ آن به ۳.۲ گیگاهرتز می‌رسد. طبق شنیده‌ها، ظاهرا این همان اسنپدراگون ۸۷۰ خواهد بود که احتمالا در پرچم‌دارهای مقرون به صرفه شاهد استفاده از آن خواهیم بود. درست مانند سامسونگ که برای این منظور، اگزینوس ۱۰۸۰ را در نظر دارد.

در حال حاضر در رابطه با اسنپدراگون ۸۷۵ اطلاعات موثق زیادی در اختیار نداریم. جز اینکه گفته می‌شود مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری است و از ترکیب یک هسته‌ از نوع Cortex-X1، سه هسته از نوع Cortex-A78 و چهار هسته از نوع Cortex-A55، بهره می‌برد. دقیقا همین مشخصات را در اگزینوس ۲۱۰۰ نیز شاهد خواهیم بود. منتها اینکه در نهایت کدام پردازنده عملکرد بهتری خواهد داشت، پرسشی است که باید برای پاسخ آن، تا آینده‌ای نزدیک منتظر بمانیم.

