هرگاه صحبت از ماجراجویی در طراحی گوشی‌های موبایل در میان باشد، قطعا ال‌جی یکی از اولین نام‌هایی خواهد بود که به ذهن خطور می‌کند. مدتی قبل این شرکت گوشی ال‌جی Wing را که بخشی از پروژه اکسپلورر بود معرفی کرد؛ اکنون خبرهایی منتشر شده که از احتمال ساخت یک گوشی رول شونده توسط این کمپانی حکایت می‌کند.

براساس شایعات، این گوشی که به عنوان یکی از محصولات پروژه B ال‌جی شناخته می‌شود، قرار است در ماه مارس سال ۲۰۲۱ معرفی شود و ممکن است در مراسم معرفی ال‌جی Wing هم به آن اشاره شده باشد.

با توجه به اخبار تازه منتشر شده، به نظر می‌رسد اکنون می‌توانیم ظاهر احتمالی این محصول را هم متصور شویم. LetsGoDigital با توجه به پتنت ثبت شده از سوی کمپانی ال‌جی، محصولی را طراحی کرده است که شمایی کلی از ظاهر آینده گوشی رول شونده این شرکت را در اختیار ما می‌گذارد.

این پتنت که با نام Roll-slide mobile terminal شناخته می‌شود، در ماه اوت سال ۲۰۱۹ توسط کمپانی کره‌ای به ثبت رسیده است و در ماه سپتامبر سال جاری منتشر شده و از همان زمان در پایگاه داده سازمان جهانی مالکیت معنوی قابل مشاهده است.

مستندات این پتنت گوشی هوشمندی را توصیف می‌کند که به فریم مستطیلی و نمایشگر OLED مجهز است. این نمایشگر از دو لبه چپ و راست به‌صورت کشویی به بیرون گسترش می‌یابد. پس از باز کردن نمایشگر از دو لبه کناری، ابعاد آن دو برابر حالت بسته خواهد شد. علاوه بر این، باید اشاره کنیم که کاربر می‌تواند به انتخاب خود، بجای دو لبه کناری، نمایشگر را تنها از یک طرف باز کند.

پس از این که کاربر نمایشگر را به سمت داخل کشید تا بسته شود، پنل OLED گوشی به سمت داخل رول می‌شود تا دستگاه به اندازه سابق خود و به شکل یک گوشی هوشمند معمولی درآید.

زمانی که نمایشگر را به اطراف باز می‌کنید، فریم اصلی دستگاه نیز به سمت بیرون گسترش می‌یابد. گفته می‌شود کره‌ای‌ها برای دستیابی به چنین ساختاری، از یک فریم ثانویه استفاده می‌کنند که قابلیت جدا شدن از بدنه دستگاه را دارد.

ظاهرا ال‌جی برای اینکه نمایشگر رول شونده دستگاه به‌راحتی باز و بسته شود از چرخ‌ دنده و مواد الاستیکی استفاده می‌کند. همچنین، این شرکت مکانیزمی را در نظر می‌گیرد که از باز شدن اتفاقی و ناخواسته نمایشگر جلوگیری شود.

در کنار این موارد، پتنت ال‌جی به این موضوع نیز اشاره دارد که نمایشگر با توجه به حالت دستگاه در لحظه، به‌صورت خودکار جهت نمایش محتوا را تنظیم می‌کند. سایر قابلیت‌های مولتی تسکینگ که در گوشی‌های تاشو مانند گلکسی فولد دیده بودیم، در محصول ال‌جی نیز حضور خواهند داشت.

در حال حاضر، به‌جز شایعات و احتمالاتی که از سوی رسانه‌ها منتشر می‌شود، اطلاعات دیگری از گوشی رول شونده تحت پروژه B ال‌جی در دست نیست و تا زمانی که این شرکت به‌صورت رسمی درباره این محصول اطلاع‌رسانی نکرده است، باید به رندرها و شایعات منتشر شده در منابع خبری موثق قانع باشیم.

