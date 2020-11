اینطور که به نظر می‌رسد، گوشی پیکسل ۵ که از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G به عنوان قلب تپنده‌ی خود استفاده می‌کند، از لحاظ پردازشی و گرافیکی عملکرد ضعیف‌تری به نسبت رقبا با پردازنده‌ی مشابه دارد.

معمولا پرچم‌دارهای گوگل به گونه‌ای طراحی می‌شدند که عملکرد پردازنده‌ی آن‌ها به نسبت رقبا اندکی ضعیف‌تر بود. برای مثال اولین پیکسل، از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۲۱ با فرکانس کمتر از فرکانس عادی استفاده می‌کرد و پیکسل ۴ نیز علی‌رغم رونمایی در زمانی که اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس هم موجود بود، به مدل استاندارد آن مجهز شد.

اما امسال گوگل تصمیم گرفت به طور کلی پرچم‌داری عرضه نکند و تمرکز خود را روی ساخت گوشی‌های میان‌رده و قدرتمند معطوف کند. در نتیجه پیکسل ۴a با اسنپدراگون ۷۳۰، پیکسل ۴a 5G و در نهایت هم پیکسل ۵ با اسنپدراگون ۷۶۵G راهی بازار شدند.

در بین گوشی‌های سال ۲۰۲۰ گوگل، پیکسل ۵ با بهره‌مندی از یک سری قابلیت‌ها و امکانات بیشتر، پرچم‌دار به حساب می‌آید، هرچند در مقایسه با نماینده‌های دیگر شرکت‌ها، باید آن را یک میان‌رده بدانیم. اما نکته‌ی عجیب اینجاست که پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G بکار رفته در این گوشی، از مدل‌های مشابه بکار رفته در گوشی‌های دیگر ضعیف‌تر است.

به نقل از GSMArena، وقتی پیکسل ۵ برای بررسی به دست متخصصین این وب‌سایت رسید، آن‌ها به تصور اینکه گوشی ممکن است مشکل سخت‌افزاری داشته باشد، یک پیکسل ۵ دیگر تهیه کردند. اما در نهایت نتیجه‌ی مشابهی را شاهد بودند.

گوگل احتمالا دیگر گوشی پرچم‌دار نخواهد ساخت

با توجه به بنچمارک‌ها، در بخش تک هسته‌ای، اسنپدراگون ۷۶۵G در پیکسل ۵ عملکرد خوبی داشت و همان چیزی که از این پردازنده انتظار داشتیم را شاهد هستیم. اما در بخش چند هسته‌ای و گرافیک، اصلا در حد و اندازه‌ای که باید ظاهر نشد. عملکرد این پردازنده در بخش چند هسته‌ای آنقدر ضعیف است که می‌توان آن را با اسنپدراگون ۷۱۰ در این بخش مقایسه کرد.

حتی در طول این تست‌ها، گوشی کاملا خنک نگه داشته شد تا گرمای زیاد عملکرد پردازنده را تحت تاثیر قرار ندهد. اما تاثیر خاصی در نتیجه‌ی ثبت شده مشاهده نشد. اینطور که به نظر می‌رسد، تنها خواسته‌ی گوگل، تجهیز گوشی جدیدش به اینترنت ۵G بوده و نه پردازنده‌ای قدرتمند.

در حال حاضر، ارزان‌قیمت‌ترین پردازنده‌ای که در کنار توان پردازشی بالا از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند، اسنپدراگون ۷۶۵G است که برخلاف پردازنده‌ی پرچم‌دار اسنپدراگون ۸۶۵، به مودم ۵G داخلی مجهز شده و همین مسأله تا حد زیادی روی عملکرد بهینه‌ی آن تاثیر مثبت می‌گذارد.

اما ظاهرا گوگل تصمیم گرفت در راستای افزایش نگه‌داری شارژ و مصرف کمتر انرژی، از فرکانس هسته‌های کوچک و گرافیک بکاهد که در نتیجه‌ی این اقدام، گوشی شاید به نسبت رقبا در نگه‌داری شارژ بهتر عمل کند، اما عملکرد پردازشی و گرافیکی آن با اختلاف نسبتا قابل توجهی کمتر است. همین موضوع شاید برای بسیاری از کاربران قابل قبول نباشد. چون گوگل می‌توانست از باتری بزرگ‌تری در گوشی خود استفاده کند تا اینکه بخواهد قدرت پردازنده را کاهش دهد.

البته پیکسل ۵ از لحاظ مصرف باتری واقعا عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد. همچنین در بخش‌های دیگر نظیر دوربین نیز شاهد این بودیم که پا به پای پرچم‌دارهای قدرتمند بازار پیش رفته. در واقع به عنوان یک گوشی میان‌رده، برای آن دسته از کاربرانی که به دنبال عکاسی و فیلم‌برداری در حد و اندازه‌های پرچم‌دار و در مواقعی بهتر از آن هستند، نماینده‌ی جدید گوگل همچنان یک انتخاب ارزشمند به حساب می‌آید.

مقایسه‌ی دوربین آیفون ۱۲ پرو با گلکسی نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵

