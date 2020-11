طبق یک گزارش جدید، هواوی که به دلیل دور جدید تحریم‌های آمریکا قادر به تولید تراشه‌های کایرین نیست به‌زودی از تعدادی گوشی مبتنی بر تراشه‌های Dimensity مدیاتک رونمایی می‌کند. از سوی دیگر، کوالکام هم مشغول مذاکره با وزارت بازرگانی دولت آمریکا برای همکاری با هواوی است.

در گزارش مذکور آمده که هواوی قبل از اعمال تحریم‌های جدید، تعداد زیادی تراشه‌های Dimensity را از شرکت مدیاتک خریده است. گفتنی است در جدیدترین گزارش مالی عملکرد شرکت مدیاتک در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰، می‌توان نتایج این خرید گسترده را مشاهده کرد. مشخصا بر اساس این گزارش، درآمد و سود خالص مدیاتک نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با افزایش ۴۵ و ۹۴ درصدی مواجه شده است.

گفتنی است هواوی بارها برای گوشی‌های پایین‌رده‌ی خود از تراشه‌های مدیاتک استفاده کرده است. اما این بار قرار است گوشی‌های میان‌رده و رده‌بالای این شرکت همراه با تراشه‌های ساخت مدیاتک راهی بازار شوند. تراشه‌های Dimensity از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند و در کل حرف زیادی برای گفتن دارند.

البته به تازگی گزارشی در مورد امکان همکاری تولیدکنندگان تراشه‌ها با هواوی منتشر شده که ابهامات زیادی دارد و هنوز معلوم نیست کدام تراشه‌ها می‌توانند در اختیار هواوی قرار بگیرند. در هر صورت به لطف این تراشه‌های Dimensity مدیاتک خریداری شده، هواوی تا اطلاع ثانوی می‌تواند به ساخت گوشی ادامه دهد. اما مشخص نیست این برای بعد از تمام این تراشه‌ها چه اقداماتی انجام خواهد داد.

