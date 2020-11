اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد هدفون بی‌سیم جدید خود را با نام گلکسی بادز Beyond رونمایی و راهی بازار کند.

حدودا نه ماه پیش بود که سامسونگ از هدفون گلکسی بادز پلاس رونمایی کرد. سه ماه قبل هم محصولی پیشرفته‌تر مجهز به قابلیت حذف نویز اکتیو تحت عنوان گلکسی بادز لایو با طراحی لوبیایی شکل و جالب راهی بازار شد. با توجه به فروش خوب این محصولات، بدیهی است سامسونگ به تولید نسخه‌های جدیدتر نیز ادامه دهد.

تا به این لحظه خبرهای زیادی در این رابطه منتشر نشده اما به نظر می‌رسد غول کره‌ای قصد دارد نسل جدید هدفون‌های بی‌سیم خود را با نام گلکسی بادز Beyond رونمایی کند. به گزارش وب‌سایت ۹to5Google، سامسونگ اخیرا نام تجاری «گلکسی بادز Beyond» را در دسته‌ی هدفون‌ها و هدست‌های بی‌سیم به ثبت رسانده و همین موضوع نیز این گمانه‌زنی‌ها را بوجود آورده که این شرکت نماینده‌ی جدید خود را اینگونه نام‌گذاری خواهد کرد.

در رابطه با اینکه گلکسی بادز جدید چه قابلیت‌هایی برای عرضه دارد هیچ اطلاعی نداریم چون این اولین باری است که در رابطه با این موضوع خبری منتشر شده و خب صرفا به نام آن اشاره دارد. همچنین از طراحی ظاهری این محصول نیز بی‌خبریم. با این حال به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد این محصول را به عنوان جانشین گلکسی بادز پلاس راهی بازار کند که به تولد ۱ سالگی خود هم نزدیک می‌شود.

اگر این هدفون جدید قرار است جانشین گلکسی بادز پلاس باشد، بنابراین باید انتظار داشته باشیم با قیمتی کمتر از گلکسی بادز لایو راهی بازار شود. سامسونگ بادز لایو را ۱۶۹ دلار قیمت‌گذاری کرد. به همین خاطر می‌توان انتظار داشت بادز Beyond حدودا ۱۴۹ دلار قیمت‌ داشته باشد.

در رابطه با زمان رونمایی از این محصول خبری در اختیار نداریم. اما سامسونگ معمولا این گجت‌ها را به همراه پرچم‌دارهای جدید خود معرفی می‌کند. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت گلکسی بلادز Beyond به همراه سری گلکسی S21 و در ماه ژانویه‌ی سال آینده‌ی میلادی معرفی و اندکی بعد نیز راهی بازار شود.

