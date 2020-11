اینطور که به نظر می‌رسد، کوچک‌ترین عضو از خانواده‌ی آیفون‌ ۱۲ نمی‌تواند با سرعتی مشابه برادران خود شارژ شود. چرا که سرعت شارژر مگ سیف (MagSafe) در این گوشی به جای ۱۵ وات به ۱۲ وات محدود می‌شود.

شارژر جدید اپل که با نام مگ سیف شناخته می‌شود، برای اینکه بتواند در میزان تبلیغات شده ۱۵ وات فعالیت کند، به آداپتور ۲۰ واتی نیاز دارد. اما ظاهرا این سرعت را تنها با گوشی‌های آیفون ۱۲ و دو مدل پرو و پرو مکس شاهد خواهیم بود.

طی اسناد جدیدی که منتشر شده، اپل اعلام کرد شارژر مگ سیف برای آیفون ۱۲ مینی که هفته‌ی بعد به صورت رسمی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، به ۱۲ وات محدود خواهد شد. این خبر شاید برای بسیاری از علاقه‌مندان و کاربرانی که قصد خرید این محصول را داشتند ناامید کننده باشد اما خب ظاهرا باتری کوچک‌تر این محصول است که چنین محدودیتی را رقم زده.

برای رسیدن سرعت ۱۲ وات اما به گفته‌ی اپل، مگ سیف به آداپتور ۹ ولت ۲.۰۳ آمپر با پورت USB-C نیازمند است. بنابراین همان شارژر سریع ۱۸ واتی اپل که متاسفانه تولید آن متوقف شده می‌تواند کافی باشد.

اما نکته‌ی عجیب اینجاست که این شارژر ممکن است در هر گوشی از سری آیفون ۱۲، به سرعت ۱۵ وات نرسد. طبق این اسناد، دمای کاری و فعالیت‌های سیستمی گوشی ممکن است سرعت شارژر را صرف نظر از مدل گوشی محدود کنند. بنابراین رسیدن به سرعت ۱۵ وات قطعی نیست.

آن دسته از کاربرانی هم که به جای ایرپادز از EarPods با پورت لایتنینگ استفاده می‌کنند باید بدانند هیچگاه هنگام شارژ، هندزفری خود را به گوشی متصل نکنند. چون به نظر می‌رسد وقتی پورت لایتنینگ در حال استفاده باشد و در همان لحظه کاربر از شارژر مگ سیف برای شارژ گوشی استفاده کند، صرف نظر از مدل گوشی (در سری آیفون ۱۲)، سرعت شارژ به ۷.۵ وات کاهش پیدا می‌کند. اپل مدعی شده این کار جهت پیروی از استانداردهای قانونی صورت گرفته.

هر آنچه که باید راجع به شارژر MagSafe در آیفون‌های ۱۲ بدانید

منبع: PhoneArena

The post سرعت شارژر مگ سیف در آیفون ۱۲ مینی به ۱۲ وات محدود می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala