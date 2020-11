به گفته‌ی یکی از افشاگران با نام کاربری Ricciolo1 در توییتر، گلکسی Z Flip 2 (گلکسی زد فلیپ ۲) احتمالا با بلندگو‌های استریو راهی بازار خواهد شد.

سامسونگ در ماه جولای امسال از نسخه‌ی ۵G گوشی گلکسی Z Flip خود رونمایی کرد که به نسبت مدل استاندارد، تغییرات سخت‌افزاری محسوسی داشت. اینطور هم که به نظر می‌رسد، سامسونگ می‌خواهد روی تولید این گوشی‌ها به شکلی جدی سرمایه‌گذاری کند. این یعنی شاهد تولید و عرضه‌ی نسخه‌های جدیدتر از این گوشی‌های تاشو هم خواهیم بود.

جانشین گلکسی Z Flip، احتمالا Z Flip 2 نام خواهد داشت. حداقل این چیزی است که فعلا بسیاری‌ از خبرگذاری‌ها و افشاگران روی آن اتفاق نظر دارند. اما علاوه بر نام، امروز ظاهرا از یک قابلیت جدید این محصول نیز مطلع شدیم.

به‌تازگی یکی از افشاگران در توییتر اعلام کرد سامسونگ قصد دارد این گوشی‌ را با بلندگو‌های استریو راهی بازار کند. در این صورت، به نسبت نسل اول که از یک بلندگو استفاده می‌کرد، پیشرفت بسیار خوبی را شاهد خواهیم بود. چون قابل قبول نیست یک محصول با چنین مشخصه‌ی سخت‌افزاری و محدوده‌ی قیمتی، از این قابلیت ساده برخوردار نباشد.

جزئیاتی جدیدی از گوشی تاشو گلکسی زد فلیپ ۲ سامسونگ لو رفت

تا کنون در رابطه با گلکسی Z Flip 2 خبرهای زیادی منتشر نشده که بتوانیم به عنوان یک خبر موثق به آن اطمینان کنیم. اما گفته می‌شود سامسونگ نمایشگر بیرونی این محصول را که تنها ۱.۱ اینچ دارد و عملا کار با آن بسیار مشکل است، با یک نمایشگر بزرگ‌تر تعویض خواهد کرد. حال این نمایشگر قرار است در چه اندازه و ابعادی باشد مشخص نیست.

علاوه بر این‌ها، نمایشگر اصلی نسخه‌ی کنونی که ۶.۷ اینچی با وضوح +FHD است، احتمالا جای خود را به نمایشگری با وضوح +QHD و البته رفرش ریت ۱۲۰ هرتز می‌دهد. چون رفرش ریت نمایشگر محصول کنونی به ۶۰ هرتز محدود شده.

به گفته‌ی راس یانگ، از تحلیل‌گران مشهور حوزه‌ی فناوری، تاریخ عرضه‌ی گلکسی Z Flip 2 به تابستان سال آینده‌ی میلادی موکول خواهد شد و این بار به همراه سری گلکسی S21، در ماه جولای/فوریه شاهد رونمایی از آن نخواهیم بود.

اگر نماینده‌ی تاشوی سامسونگ قرار است در تابستان سال آینده راهی بازار شود، فعلا کمی زود است بخواهیم در رابطه با قابلیت‌های آن صحبت کنیم. بنابراین باید تا انتشار جزئیات موثق و قابل اطمینان در رابطه با آن، مدت زمان زیادی را منتظر بمانیم.

از گوشی تاشو گلکسی Z Flip 2 چه انتظاراتی داریم؟

منبع: GSMArena

