ماه گذشته اعلام شد که گوشی‌های سری گلکسی S21 در ماه ژانویه ۲۰۲۱ معرفی خواهند شد و یک گزارش دیگر اعلام کرده که این گوشی‌ها در ماه فوریه به دست مشتریان می‌رسند. اما حالا یکی از افشاگران تاریخ دقیق معرفی و عرضه‌ی این گوشی‌ها را اعلام کرده است.

به گفته‌ی «جان پروسر» (Jon Prosser)، سامسونگ در تاریخ ۱۴ ژانویه (۲۵ دی) از گوشی‌های گلکسی S21، S21 پلاس و S21 اولترا رونمایی می‌کند. همچنین او اعلام کرده که پیش‌فروش گوشی‌های موردنظر از همان روز آغاز خواهد شد و از تاریخ ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن) گوشی‌های موردنظر راهی بازار می‌شوند. در ضمن به گفته‌ی او، خانواده‌ی گلکسی S21 در رنگ‌های مشکی، خاکستری، صورتی، نقره‌ای، بنفش و سفید به دست مشتریان می‌رسند.

به نظر می‌رسد این گوشی‌ها از نمایشگر خمیده بهره نمی‌برند و تمام آن‌ها مبتنی بر رابط کاربری One UI 3.1 مبتنی بر اندروید ۱۱ هستند. در کشورهای آمریکا و چین کاربران می‌توانند مدل‌های مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۸۷۵ را خریداری کنند و در دیگر مناطق جهان این گوشی‌ها با تراشه‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ عرضه خواهند شد. از دیگر ویژگی‌های مورد انتظار می‌توانیم به نمایشگر ۱۲۰ هرتز، اسپیکرهای استریو و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر اشاره کنیم.

گلکسی S21 اولترا هم احتمالا از دوربین پنج‌گانه بهره می‌برد که ۲ دوربین تله‌فوتو بخشی از این ماژول را تشکیل می‌دهند. گوشی‌های S21، S21 پلاس و S21 اولترا به ترتیب دارای باتری ۴۰۰۰، ۴۸۰۰ و ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هستند.

گلکسی S21 چگونه می‌تواند آیفون ۱۲ را از میان بردارد؟

